Aufgrund seines Übergewichts soll Nordkoreas Diktator Kim Jong-un unter gesundheitlichen Problemen leiden. Südkoreas Geheimdienst berichtet, dass Kim mit hohem Blutdruck und Diabetes zu kämpfen hat und seine Beamt:innen im Ausland nach neuen Medikamenten suchen.

Das Wichtigste in Kürze Kim Jong-un leidet unter Übergewicht und hat gesundheitliche Probleme , die mit seinem Lebensstil zusammenhängen.

Nordkoreanische Beamte suchen im Ausland nach neuen Medikamenten für Kims Gesundheitsprobleme.

Die Gesundheit des nordkoreanischen Führers hat direkte Auswirkungen auf die politische Stabilität der Region und möglicherweise darüber hinaus.

Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un, bekannt für seinen exzessiven Lebensstil, steht erneut im Fokus gesundheitlicher Spekulationen. Darüber berichtet das Nachrichtenportal "politico" und bezieht sich dabei auf Informationen von Südkoreas Geheimdienst NIS. Der 40-jährige Kim, der aus einer Familie mit einer Geschichte von Herzproblemen stammt, hat demnach laut NIS wieder an Gewicht zugenommen und wiegt nun etwa 140 Kilogramm. Dies stellt ein signifikantes Gesundheitsrisiko dar, da sowohl sein Vater als auch sein Großvater, die vor ihm Nordkorea regierten, an Herzproblemen verstorben sind.

Kim Jong-uns Gesundheit ist weltpolitisch bedeutsam

Berichten zufolge hat Kim seit seinen frühen 30ern Symptome von hohem Blutdruck und Diabetes gezeigt. "Kim Jong-uns Übergewicht ist mit seinem Alkoholkonsum, Rauchen und Stress verbunden", erklärte der Abgeordnete Park Sunwon basierend auf Informationen des NIS. In einem Versuch, seine gesundheitlichen Probleme in den Griff zu bekommen, haben nordkoreanische Beamt:innen begonnen, im Ausland nach neuen Medikamenten zu suchen.

Kims Gesundheit ist nicht nur eine persönliche Angelegenheit, sondern hat auch erhebliche politische Implikationen für die Region und die Welt. Da er keinen offiziellen Nachfolger benannt hat, könnte seine plötzliche Unfähigkeit, das Amt auszuüben, zu Unsicherheiten über die Kontrolle des nordkoreanischen Nukleararsenals führen. Der NIS behält seine Einschätzung bei, dass Kims minderjährige Tochter, Kim Ju Ae, möglicherweise als seine Nachfolgerin aufgebaut wird, obwohl sie offiziell noch nicht als solche benannt wurde.

Tochter Ju Ae könnte Kim nachfolgen

Spekulationen über Kim Ju Ae, die etwa 10 oder 11 Jahre alt ist, flammten auf, als sie ihren Vater ab Ende 2022 bei hochkarätigen öffentlichen Veranstaltungen begleitete. Staatliche Medien bezeichneten sie als das "liebste" oder "respektierteste" Kind von Kim Jong-un. Laut NIS hat Kim Ju Ae bei mindestens 60 % ihrer öffentlichen Aktivitäten mit ihrem Vater an militärischen Veranstaltungen teilgenommen.