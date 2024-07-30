Anzeige
Südkoreaner berichten

 Gesundheit von Kim Jong-un verschlechtert sich: Was bedeutet das für die Welt?

  • Aktualisiert: 01.08.2024
  • 10:23 Uhr
  • Benedikt Rammer

Aufgrund seines Übergewichts soll Nordkoreas Diktator Kim Jong-un unter gesundheitlichen Problemen leiden. Südkoreas Geheimdienst berichtet, dass Kim mit hohem Blutdruck und Diabetes zu kämpfen hat und seine Beamt:innen im Ausland nach neuen Medikamenten suchen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Kim Jong-un leidet unter Übergewicht und hat gesundheitliche Probleme, die mit seinem Lebensstil zusammenhängen.

  • Nordkoreanische Beamte suchen im Ausland nach neuen Medikamenten für Kims Gesundheitsprobleme.

  • Die Gesundheit des nordkoreanischen Führers hat direkte Auswirkungen auf die politische Stabilität der Region und möglicherweise darüber hinaus.

Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un, bekannt für seinen exzessiven Lebensstil, steht erneut im Fokus gesundheitlicher Spekulationen. Darüber berichtet das Nachrichtenportal "politico" und bezieht sich dabei auf Informationen von Südkoreas Geheimdienst NIS.  Der 40-jährige Kim, der aus einer Familie mit einer Geschichte von Herzproblemen stammt, hat demnach laut NIS wieder an Gewicht zugenommen und wiegt nun etwa 140 Kilogramm. Dies stellt ein signifikantes Gesundheitsrisiko dar, da sowohl sein Vater als auch sein Großvater, die vor ihm Nordkorea regierten, an Herzproblemen verstorben sind.

Im Video: Russland und Nordkorea sichern sich gegenseitigen Beistand zu

Kim Jong-uns Gesundheit ist weltpolitisch bedeutsam

Berichten zufolge hat Kim seit seinen frühen 30ern Symptome von hohem Blutdruck und Diabetes gezeigt. "Kim Jong-uns Übergewicht ist mit seinem Alkoholkonsum, Rauchen und Stress verbunden", erklärte der Abgeordnete Park Sunwon basierend auf Informationen des NIS. In einem Versuch, seine gesundheitlichen Probleme in den Griff zu bekommen, haben nordkoreanische Beamt:innen begonnen, im Ausland nach neuen Medikamenten zu suchen.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

urn:newsml:dpa.com:20090101:240202-935-39940
News

Zeitpunkt noch unklar

Experten sicher: Kim Jong-un hat entschieden, "in den Krieg zu ziehen"

Wegen der zunehmenden Anspannung auf der koreanischen Halbinsel befürchten Expert:innen eine militärische Eskalation. Die Lage sei so gefährlich wie seit 1950 nicht mehr - Kim Jong-un habe "die strategische Entscheidung getroffen, in den Krieg zu ziehen".

  • 09.02.2024
  • 09:36 Uhr

Kims Gesundheit ist nicht nur eine persönliche Angelegenheit, sondern hat auch erhebliche politische Implikationen für die Region und die Welt. Da er keinen offiziellen Nachfolger benannt hat, könnte seine plötzliche Unfähigkeit, das Amt auszuüben, zu Unsicherheiten über die Kontrolle des nordkoreanischen Nukleararsenals führen. Der NIS behält seine Einschätzung bei, dass Kims minderjährige Tochter, Kim Ju Ae, möglicherweise als seine Nachfolgerin aufgebaut wird, obwohl sie offiziell noch nicht als solche benannt wurde.

Tochter Ju Ae könnte Kim nachfolgen

Spekulationen über Kim Ju Ae, die etwa 10 oder 11 Jahre alt ist, flammten auf, als sie ihren Vater ab Ende 2022 bei hochkarätigen öffentlichen Veranstaltungen begleitete. Staatliche Medien bezeichneten sie als das "liebste" oder "respektierteste" Kind von Kim Jong-un. Laut NIS hat Kim Ju Ae bei mindestens 60 % ihrer öffentlichen Aktivitäten mit ihrem Vater an militärischen Veranstaltungen teilgenommen.

  • Verwendete Quellen:
  • politico.com: "North Korean officials seek medicine for Kim Jong Un’s health problems"
Ähnliche Themen
Kim Jong Un erscheint bei seiner Reise nach Peking erstmals mit Tochter an der Seite – Beobachter spekulieren über ihre Rolle.
News

Kim Jong-uns Tochter erstmals bei Auslandsreise an der Seite von Nordkoreas Machthaber

  • 03.09.2025
  • 15:07 Uhr
Putin bei der Militärparade in Peking: Der Kreml dementiert eine Verschwörung gegen die USA.
News

Putin in Peking: Kreml weist Trumps Verschwörungs-Vorwurf  zurück

  • 03.09.2025
  • 14:44 Uhr
Militärparade in Peking
News

Militärparade in Peking: Wladimir Putin und Kim Jong-un an Xi Jinpings Seite

  • 03.09.2025
  • 10:21 Uhr
Kim Jong Un wird kommende Woche in Peking erwartet – bei einer Militärparade, die als Machtdemonstration Chinas gilt.
News

Kim Jong-un reist zu Chinas Militärparade – auch Putin in Peking erwartet

  • 28.08.2025
  • 11:03 Uhr
Konflikt in Korea
News

Nordkoreanische Soldaten überschreiten Grenze – Südkorea feuert Warnschüsse

  • 24.08.2025
  • 03:07 Uhr
Kim Yo Jong, die Schwester des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un, verspottet Südkorea für dessen Annäherungsversuche.
News

Propaganda-Krieg: Schwester von Nordkorea-Diktator Kim verspottet Südkorea

  • 14.08.2025
  • 10:46 Uhr
Südkorea, Paju: Ein nordkoreanischer militärischer Wachposten (links) und ein Lautsprecher sind an der Grenze zu sehen.
News

Signal der Entspannung? Nordkorea baut Propaganda-Anlagen ab

  • 09.08.2025
  • 15:18 Uhr
Kim Yo-jong, Kim Jong-uns Schwester und engste Vertraute.
News

Kim-Schwester knallhart: Nordkorea führt keine Gespräche mit Südkorea

  • 28.07.2025
  • 12:57 Uhr
Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat den Machthaber Kim Jong Un bei einem Besuch in Nordkorea getroffen.
News

Kim Jong Un sichert Russland "bedingungslose" Unterstützung zu

  • 13.07.2025
  • 04:45 Uhr
26. Juni 2025, Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (Mitte) zusammen mit seiner Tochter Kim Ju Ae am Strand von Wonsan bei der Eröffnung des Touristengebiets Wonsan-Kalma
News

Nordkoreanerin verklagt Machthaber Kim Jong-un

  • 10.07.2025
  • 17:26 Uhr
Mehr News und Videos
Regierung einig über Stromsteuer-Senkung

Regierung einig über Stromsteuer-Senkung

  • Video
  • 02:06 Min
  • Ab 12
Boomer gehen in Ruhestand – Rentenwelle naht

Boomer gehen in Ruhestand – Rentenwelle naht

  • Video
  • 01:26 Min
  • Ab 12
US-Angriff auf Drogenboot aus Venezuela

US-Angriff auf Drogenboot aus Venezuela

  • Video
  • 01:50 Min
  • Ab 12
Militärparade: China lässt Muskeln spielen

Militärparade: China lässt Muskeln spielen

  • Video
  • 01:54 Min
  • Ab 12
Symbolbild: Die Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerung registrieren deutlich mehr Anfragen, seit das neue Wehrdienstgesetz beschlossen wurde.
News

Wehrdienst bei der Bundeswehr: Warum Beratungsstellen zur Verweigerung raten

  • 03.09.2025
  • 16:15 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250903-911-021104
News

Innenminister Dobrindt bei :newstime: AfD "wegregieren", nicht "wegverbieten"

  • 03.09.2025
  • 15:50 Uhr

Behörden warnen vor diesen Paketen

  • Video
  • 00:48 Min
  • Ab 12

Kriegsdienstverweigerung: Darauf musst du achten

  • Video
  • 01:07 Min
  • Ab 12
Kim Jong Un erscheint bei seiner Reise nach Peking erstmals mit Tochter an der Seite – Beobachter spekulieren über ihre Rolle.
News

Kim Jong-uns Tochter erstmals bei Auslandsreise an der Seite von Nordkoreas Machthaber

  • 03.09.2025
  • 15:07 Uhr

Immer mehr Kinder an EHEC erkrankt

  • Video
  • 00:59 Min
  • Ab 12