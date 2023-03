Ukraine sieht Chance auf Sieg gegen Putin noch in diesem Jahr

Wann und wie endet der Krieg in der Ukraine? Deren Verteidigungsminister sieht Chancen auf einen Sieg der ukrainischen Kräfte gegen die russischen Angreifer noch in diesem Jahr.

Ziel sei die Befreiung "aller unserer zeitweilig besetzten Gebiete", so Resnikow zur "Bild".

Verhandlungen mit Kremlherrscher Putin schließt der ukrainische Politiker aus.

Die Ukraine hält einen Sieg im Krieg gegen die russischen Angreifer noch in diesem Jahr für möglich. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow sagte der "Bild" am Freitag (3. März): "Ich bin ein Optimist, ich sehe die Situation auf dem Schlachtfeld, ich sehe die Entwicklung der Unterstützung und ich sehe wirklich, dass es eine Chance gibt, diesen Krieg in diesem Jahr mit unserem

Sieg zu beenden."

Ukrainischer Sieg noch in diesem Jahr?

Als Kriegsziel der Ukraine gab er "die Befreiung aller unserer zeitweilig besetzten Gebiete bis zu unseren international anerkannten Grenzen von 1991", aus. Zur Debatte, ob sein Land mit Russlands Staatschef Wladimir Putin verhandeln sollte, sagte Resnikow, Präsident Wolodymyr Selenskyj habe klar gemacht, "dass wir nicht mit dem derzeitigen Kremlchef verhandeln werden". Die Ukraine sei bereit "über Reparationen, ein internationales Tribunal und die Verantwortung für die Kriegsverbrechen des Kreml zu verhandeln, ein sogenanntes Nürnberg 2". In Nürnberg wurden nach dem 2. Weltkrieg die NS-Hauptverbrecher von einem internationalen Militärgerichtshof verurteilt.

Bachmut nur "kleiner Sieg" für Putin

Resnikow ging auch auf die schwierige Lage in der heftig umkämpften Stadt Bachmut ein und schloss nicht aus, dass diese an die Russen fallen könnte. Dies würde für die Russen aber lediglich bedeuten, "dass sie einen kleinen Sieg erringen", sagte er.

Bachmut ist der Hauptteil der nach der russischen Eroberung von Sjewjerodonezk und Lyssytschansk etablierten Verteidigungslinie zwischen den Städten Siwersk und Bachmut im Donezker Gebiet. Falls die Stadt fällt, eröffnet sich für die russischen Truppen der Weg zu den Großstädten Slowjansk und Kramatorsk. Damit könnte eine vollständige Eroberung des Donezker Gebiets näher rücken.