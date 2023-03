Umfrage: Verteidigungsminister Boris Pistorius beliebtester Politiker

Der neue "Spiegel-Regierungsmonitor" hat die 16 beliebtesten Politiker aufgelistet. Verteidigungsminister Boris Pistorius liegt auf Platz eins; Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger belegt den letzten Platz. Rang sieben teilen sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundeskanzler Olaf Scholz.

Laut dem neuen "Spiegel-Regierungsmonitor" belegt Platz eins Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rutschte von Rang zwei auf Rang sieben.

Der seit zwei Monaten amtierende Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erlebt gerade einen Höhenflug. Laut einer Umfrage sei er das "beliebteste Regierungsmitglied" und "überdurchschnittlich beliebt", wie der "Spiegel" in seinem aktuellen "Regierungsmonitor" belegt. Pistorius verdrängt damit sogar Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Diese rutschte nun auf Platz drei – vor Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Bereits im Februar war Pistorius laut ZDF-"Politbarometer" beliebtester Politiker und hält sich damit nun weiterhin wacker an der Spitze.

Pistoris auf Platz eins

Obwohl das Verteidigungsressort in der Regel eher unbeliebt ist, scheint Pistorius den Dreh herausgefunden zu haben. Zu Gute kommen dem SPD-Politiker vor allem aber auch die immer wieder verursachten Fehltritte seiner Vorgängerin Christine Lambrecht (SPD) als auch deren Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Lambrecht belegte lange Zeit in dem Ranking den letzten Platz – Kramp-Karrenbauer konnte man ebenfalls ziemlich am Ende finden.

Ob und wie lange Pistorius sich an der Spitze des Beliebtheitsrankings halten kann, wird sich im Laufe der Zeit herausstellen. Schließlich hat der seit dem 19. Januar amtierende Verteidigungsminister die Mamutaufgabe, die jahrelang verschleppten Reformen bei der Bundeswehr umzusetzen – während in der Ukraine weiterhin ein Krieg wütet.

Der "Spiegel-Regierungsmonitor" wird in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey erstellt und bildet die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Regierung, Koalitionsparteien sowie den einzelnen Minister:innen sowie dem Kanzler ab.

Insgesamt gaben fast zwei Drittel der Befragten in der Umfrage an, mit der Bundesregierung unzufrieden zu sein.

Die 16 beliebtesten Politiker im Überblick

1. Boris Pistorius (SPD; Bundesverteidigungsminister)

2. Hubertus Heil (SPD; Bundesarbeitsminister)

3. Annalena Baerbock (Grüne; Bundesaußenministerin)

4. Karl Lauterbach (SPD; Bundesgesundheitsminister)

5. Cem Özdemir (Grüne; Bundeslandwirtschaftsminister)

6. Christian Lindner (FDP; Bundesfinanzminister)

7. Robert Habeck (Grüne; Bundeswirtschaftsminister)

7. Olaf Scholz (SPD; Bundeskanzler)

9. Volker Wissing (FDP; Bundesverkehrsminister)

10. Marco Buschmann (FDP; Bundesjustizminister)

11. Svenja Schulze (SPD; Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

12. Lisa Paus (Grüne; Bundesfamilienministerin)

13. Steffi Lemke (Grüne; Bundesumweltministerin)

14. Nancy Faeser (SPD; Bundesinnenministerin)

15. Klara Geywitz (SPD; Bundesbauministerin)

16. Bettina Stark-Watzinger (FDP; Bundesbildungsministerin)

Verlierer im Ranking

Bei diesem Ranking fiel Wirtschaftsminister Robert Habeck von Platz zwei auf Rang sieben zurück und teilt sich nun mit Bundeskanzler Olaf Scholz diesen Platz. Neues Schlusslicht im "Spiegel-Regierungsmonitor" ist Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Im vergangenen Juni belegte sie noch Rang elf.

Gewinner im Ranking

Finanzminister Christian Lindner verbesserte seinen Beliebtheitswert und rutschte vom vorletzten Platz nun auf Rang sechs – hinter Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Auch Verkehrsminister Volker Wissing verbessert sich klar von Rang dreizehn auf Rang neun