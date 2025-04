US-Medien: Verteidigungsminister Hegseth teilte Militärpläne in Chat mit Ehefrau

Vor Wochen machte ein Gruppenchat hochrangiger Regierungsmitglieder in den USA Schlagzeilen. Jetzt berichten Medien von einem weiteren Vorfall.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze US-Verteidigungsminister Hegseth soll geheime Militärpläne in einem privaten Signal-Chat auch mit seiner Ehefrau geteilt haben.

Die Enthüllung steht im Zusammenhang mit einer früheren Chat-Affäre hochrangiger Regierungsmitglieder, die bereits vom Pentagon untersucht wird.

Hegseth soll den zweiten Chat selbst erstellt und über sein privates Handy geführt haben, noch vor seiner offiziellen Amtseinführung.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth soll Medienberichten zufolge Militärpläne in einem weiteren Gruppenchat auch mit seiner Ehefrau geteilt haben. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen, in dem privaten Chat bei Signal habe der Politiker detaillierte Informationen über Angriffe im Jemen Mitte März verbreitet. Signal ist eine kommerzielle Kommunikations-App.

Der US-Sender CNN berichtete ebenfalls unter Berufung auf Insider über den Gruppenchat. Den Medienberichten zufolge arbeitet Hegseths Frau nicht für das Verteidigungsministerium. Hegseths Bruder und sein persönlicher Anwalt sollen auch Chat-Mitglieder gewesen sein - beide haben demnach Jobs im Pentagon.

Anzeige

Anzeige

Verbindung zu früherer Chat-Affäre

Der Fall folgt auf die Affäre um einen geheimen Gruppenchat hochrangiger Regierungsmitglieder. Ende März hatte das US-Magazin "The Atlantic" die Inhalte des Chats öffentlich gemacht, nachdem dessen Chefredakteur - vermutlich versehentlich - vom Nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz in die Signal-Gruppe eingeladen worden war. Zu diesem Chat läuft bereits eine Untersuchung durch die interne Aufsicht des US-Verteidigungsministeriums.

Mitglieder des Gruppenchats waren die obersten Führungsköpfe zur nationalen Sicherheit der USA: neben Hegseth unter anderem Trumps Stellvertreter JD Vance, Waltz, der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, John Ratcliffe, und die Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard. In dem Chat ging es um einen US-Militäreinsatz gegen die Huthi-Miliz im Jemen Mitte März. Hegseth machte detaillierte Angaben über Waffen und Angriffszeiten.

Die interne Aufsicht des Pentagons untersucht, ob Hegseth unzulässigerweise operative Pläne für einen US-Militäreinsatz gegen die Huthi-Miliz im Jemen über die kommerzielle App teilte - und ob dabei Vorschriften zur Geheimhaltung sowie zur Aufbewahrung von Regierungsunterlagen eingehalten wurden.

Anzeige

Anzeige

Hegseth soll zweiten Chat selbst erstellt haben

Laut "New York Times" soll es bei dem nun zweiten bekanntgewordenen Chatverlauf ebenfalls um Militärpläne in diesem Kontext gegangen sein. Hegseth soll den zweiten Chat selbst erstellt haben. Im Januar sollen rund ein Dutzend Mitglieder aus seinem persönlichen und beruflichen Umfeld Teil der Signal-Gruppe gewesen sein - das soll noch vor Hegseths Vereidigung als Verteidigungsminister gewesen sein. Er soll demnach den Chat von seinem privaten Telefon aus genutzt haben.