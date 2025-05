Am vorletzten Tag im Mai ist in diesem Jahr Christi Himmelfahrt. Während viele den Tag mit dem Vatertag verbinden, ist der kirchliche Ursprung weniger bekannt.

Am 29. Mai 2025 wird mit Christi Himmelfahrt ein gesetzlicher Feiertag begangen. Doch die meisten Menschen assoziieren mit dem Tag weniger den kirchlichen Feiertag als vielmehr den Vatertag -feuchtfröhliche Ausflüge von Männergruppen inklusive. Aber was wird an den beiden Tagen eigentlich gefeiert?

Deshalb wird Christi Himmelfahrt gefeiert

An Christi Himmelfahrt wird die sinnbildliche Reise Jesus von der Erde in den Himmel gefeiert. Es steht dafür, dass der menschliche, körperliche Jesu nicht mehr unter seinen Jüngern weilt, sondern nach seiner Auferstehung sein Platz "bei Gott" einnimmt: "als er [Jesus] sie [die Jünger] segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel." (Lukas 24,51)

Gefeiert wird im Christentum Christi Himmelfahrt laut Theologen seit dem 4 bis 5. Jahrhundert. Hier entstand besonders später im Katholizismus, um Jesu Reise ins Himmelreich zu symbolisieren, der Brauch eine Jesusfigur an einem Seil durch ein Loch in der Kirchendecke hinauszuziehen.

In Bayern wurde das Brauchtum um das sogenannte "Heilig-Geist-Loch" auch mit einer Taube durchgeführt. Diese sollte dann symbolisch für den Aufstieg Jesu in den Himmel durch eine Öffnung im Gewölbe fliegen, so die Erzdiözese München Freising.

Die Tradition ist jedoch selten geworden und findet nur noch in einzelnen Gemeinden in Süddeutschland und Tirol statt.

Wo wird Christi Himmelfahrt gefeiert?

Arbeits- und schulfrei ist Christi Himmelfahrt in allein deutschen Bundesländern. Aber auch in vielen deutschen Nachbarländern bleiben an dem Donnerstag, 40 Tage nach der Auferstehung, Geschäfte und Schulen geschlossen. In diesen Ländern ist Christi Himmelfahrt ebenfalls ein gesetzlicher Feiertag:

Europa: Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Grönland, Islands, Luxemburg, Liechtenstein, Schweiz, Österreich, Niederlande, Norwegen, Schweden

Asien: Indonesien

Afrika: Namibia und Madagaskar

Lateinamerika: Haiti und Kolumbien

Darum feiern wir den Vatertag

Christi Himmelfahrt und der Vatertag - oder Herrentag, wie er in Ostdeutschland genannt wird - fallen immer auf den gleichen Tag. Der Vatertag wird oftmals mit Wanderungen in der Natur, Touren mit dem Fahrrad, mit einer Kutsche oder Bollerwagen oder eine Kneipentour begangen. Laut dem Erzbistum Köln geht diese Tradition auf Bittage oder Bittprozessionen, in der Woche von Christi Himmelfahrt, zurück. Daraus soll der Brauch zur Vatertagstour entstandene sein.

Andere Ansätze gehen davon aus, dass mit dem Wandel in der Industrialisierung, als immer mehr Männer vom Land in die Stadt zogen, der arbeitsfreie Tag als Tag der Entspannung und für Ausflüge genutzt wurde, so die "Frankfurter Allgemeine". Über den genauen Ursprung der Tradition sind sich die Expert:innen also nach wie vor uneins.