Das große Glückstage-Horoskop 2024 für alle Sternzeichen

Es gibt einfach Tage, an denen läuft es. Willst du wissen, welche das 2024 sind? Dein astrologisches Glücks-Horoskop verrät, wann du in diesem Jahr Großes planen solltest …

Anzeige

Lust auf mehr "taff"?

➡ Schau dir jetzt auf Joyn die neueste Folge an!

Das Jahr 2024 steht im Zeichen der persönlichen Transformationen. Wann dein kreativer Tatendrang besonders ausgeprägt ist, du auf eine neue Liebe triffst oder berufliche Erfolge feierst - all das verrät unser Glückstage-Horoskop. In diesen 24-Stunden-Zeiträumen bist du besonders empfänglich für Veränderungen, dein Glücks-Level befindet sich auf einem Allzeithoch. Welchen Tag solltest du dir also im Kalender rot markieren? Hier kommen die Glückstage für jedes Sternzeichen.

Auch interessant: 5 Glücks-Strategien für ein langes Leben.

Für diese Sternzeichen wir 2024 zur Achterbahnfahrt

Fische: Selbstfindung und Kreativität

Das Jahr 2024 ist für Fische ein Jahr voller kreativer und intuitiver Höhepunkte. Besonders hervorzuheben sind der 9. März und der 11. April. Nutze die kosmische Energie, um an diesen Tagen deine Pläne voranzubringen und gib Vollgas. Dann wirst du mit ziemlicher Sicherheit erfolgreich sein.

9. März: Mit dem Ende von Merkur im Zeichen Fische kommt der Abschluss einer Phase kreativer Kommunikation und sozialer Aktivität. Nutze diesen Tag, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Das Glück ist auf deiner Seite!

11. April: An diesem Tag, wenn Venus Fische verlässt, erreichen romantische Gefühle und Beziehungen einen Höhepunkt. Ideal für Liebeserklärungen.

Widder: Leidenschaft und Durchsetzungsvermögen

Das Jahr 2024 lädt Widder ein, ihre leidenschaftliche und zielstrebige Seite zu zeigen. Markiere dir besonders den 21. März und 19. April, denn an diesen Tagen sollte alles wie am Schnürchen laufen.

21. März: Mit der Sonne in Widder beginnt eine Phase, in der deine natürliche Führungsstärke und Energie besonders stark sind. Ein guter Zeitpunkt, um etwas Neues zu starten.

19. April: Nutze den Tag, an dem die Sonne Widder verlässt, um laufende Projekte abzuschließen und deine Erfolge zu feiern.

Stier: Stabilität und Wohlstand

Für Stiere steht 2024 im Zeichen materiellen Wohlstands und persönlicher Sicherheit. Markiere dir besonders den 20. April und 20. Mai rot in deinem Kalender, denn an diesen Tagen bist du ein richtiger Glückspilz.

20. April: Mit dem Eintritt der Sonne in Stier beginnt eine Phase der Sicherheit und des finanziellen Wachstums. Ideal, um Investitionen zu starten. Die Sterne versprechen Großes!

20. Mai: Der Tag, an dem die Sonne das Zeichen Stier verlässt, ist ideal, um die Ergebnisse deiner Bemühungen zu bewerten und zu feiern.

Zwillinge: Soziale Verbindungen

2024 steht für Zwillinge im Zeichen von Kommunikation und Wissen. Besonders wichtige Tage sind der 21. Mai und 20. Juni. Du sprühst vor Energie und wirst deine Projekte mit Bravour meistern.

21. Mai: Mit dem Beginn der Sonne in Zwillinge beginnt eine ideale Zeit für neue Projekte und zum Netzwerken. An diesem Tag kannst du außerdem bestehende Freundschaften stärken.

20. Juni: Nutze diesen Tag, um die Früchte deiner Bemühungen zu ernten, da die Sonne Zwillinge verlässt. Du bekommst vermutlich Anerkennung für das, was du alles erreicht hast und kannst dich auf ganz viel Glück freuen!

Für welches Sternzeichen schon bald ein Wendepunkt im Leben ansteht, findest du im chinesischen Horoskop für den Mai 2024.

Anzeige

Anzeige

Krebs: Emotionale Tiefe und häusliche Harmonie

Für Krebse ist 2024 eine Zeit emotionaler Intensität und familiärer Bindungen. Wichtige Tage sind der 21. Juni und 22. Juli. Dann bist du vermutlich sehr emotional und dankbar für die Menschen, die dir immer zur Seite stehen. Trau dich und sag Danke!

21. Juni: Der Beginn der Sonne in Krebs markiert einen Zeitraum intensiver emotionaler Verbindungen und Familienzeit.

22. Juli: Nutze den Tag, an dem die Sonne Krebs verlässt, um deine familiären und emotionalen Erfahrungen zu reflektieren und zu feiern, wie weit du schon gekommen bist.

Löwe: Kreativität und Selbstausdruck

Im Jahr 2024 erleben Löwen eine Phase des Glanzes und der Selbstverwirklichung. Besonders hervorzuheben sind der 23. Juli und 22. August. Du strahlst vor innerer Stärke, und es ist gut möglich, dass du an diesen Tagen etwas Neues über dich selbst erfährst!

23. Juli: Mit dem Eintritt der Sonne in Löwe beginnt eine Phase, in der dein Charisma und Selbstvertrauen besonders stark sind. Ideal für kreative Projekte und öffentliche Auftritte.

22. August: Der Tag, an dem die Sonne Löwe verlässt, bietet eine gute Gelegenheit, die erreichten Erfolge zu feiern und Pläne für die Zukunft zu schmieden.

Jungfrau: Präzision und Effizienz

2024 ist für Jungfrauen ein Jahr, in dem Detailorientierung und Ordnung eine große Rolle spielen. Wichtige Tage sind der 23. August und 22. September. Du kannst womöglich mit alten Konflikten abschließen und erfährst eine Art inneren Frieden, der dir hilft, nach vorne zu blicken.

23. August: Der Beginn der Sonne in Jungfrau ist der perfekte Zeitpunkt, um Ordnung zu schaffen und Projekte sorgfältig zu planen.

22. September: Dieser Tag markiert das Ende der Jungfrau-Phase und eignet sich hervorragend, um die Früchte deiner Arbeit zu ernten, feiere deine Erfolge!

Hier erfährst du außerdem, wie du dein Mondzeichen berechnen kannst. Auch dein Sonnenzeichen sagt viel über dich aus. Und: Wir verraten dir, welche Sternzeichen im chinesischen Jahreshoroskop 2024 Glück in der Liebe und im Job haben. Bist du neugierig, was deine Aura-Farbe ist? Hier zeigen wir dir, was deine Aura über deinen Charakter verrät.

Waage: Harmonie und Partnerschaft

2024 wird für Waagen ganz im Zeichen von Beziehungen und sozialer Harmonie stehen. Besonders hervorzuheben sind dabei der 23. September und 22. Oktober.

23. September: Mit dem Eintritt der Sonne in das Zeichen der Waage beginnt eine Phase, in der du dich ganz auf die wichtigen Beziehungen in deinem Leben konzentrieren solltest. Wenn du Single bist und die Absicht hast, jemanden kennenzulernen, dann jetzt! Geh alleine in eine Bar oder ein Café - es besteht eine gute Chance, dass du dort auf einen interessanten Menschen triffst.

22. Oktober: Nutze diesen Tag, um deine Beziehungen zu reflektieren und die Harmonie in deinem sozialen Umfeld zu genießen. An diesem Tag solltest du von besonderen Herzensmenschen umgeben sein.

Anzeige

Skorpion: Transformation und Tiefe

Skorpione erleben 2024 eine Zeit der intensiven Veränderung und emotionalen Tiefe. Wichtige Glückstage sind der 23. Oktober und 21. November.

23. Oktober: Mit dem Eintritt in die Skorpion-Saison bricht eine Phase an, die sich ideal für tiefgründige Selbstreflexion eignet. Während dieser Zeit der inneren Einkehr wirst du nicht nur viel über dich selbst erfahren, sondern vermutlich auch tief verwurzelte Gefühle des Glücks entdecken.

21. November: Nach Abschluss der Skorpion-Phase ist es an der Zeit, die Veränderungen zu würdigen und das Erreichte gebührend zu feiern. Du könntest eine Dinner-Party mit deinen Freund:innen veranstalten oder einfach ganz viel Quality-Time mit deinem Liebsten oder deiner Liebsten verbringen.

Schütze: Abenteuer und Expansion

2024 ist für Schützen ein Jahr voller Entdeckungen und persönlicher Weiterentwicklung. Besonders wichtige Tage sind der 22. November und 21. Dezember.

22. November: Mit dem Eintritt der Sonne in Schütze beginnt eine optimale Phase für neue Abenteuer. Ideal, um unbekannte Pfade zu erkunden und deine Grenzen zu erweitern. Während dieser Zeit wirst du nicht nur neue Erfahrungen sammeln, sondern vermutlich auch ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit und Freude erleben.

21. Dezember: Der Tag, an dem die Sonne Schütze verlässt, bietet eine Gelegenheit, zurückzublicken und die erzielten Fortschritte zu würdigen. Du könntest diesen Tag nutzen, um mit Freund:innen und Familie zusammenzukommen und die gemeinsamen Erlebnisse des vergangenen Jahres zu teilen. Jetzt kannst du wunderbare Pläne für das kommende Jahr schmieden.

Steinbock: Disziplin und Erfolg

Steinböcke können sich 2024 auf ein Jahr konzentrieren, in dem Disziplin und Beständigkeit der Schlüssel zum Erfolg sind. Wichtige Tage sind der 19. Januar 2024 und 22. März.

19. Januar: Dieser Tag markiert das Ende der Steinbock-Saison und eignet sich hervorragend, um deine Erfolge zu reflektieren und zu feiern. Zeit, sich für die harte Arbeit zu belohnen.

22. März: Reflektiere ruhig nochmal deine Ziele für dieses Jahr und mach dir bewusst, was dir wichtig ist. So richtest du deinen Fokus auf die nächste Phase aus. Es kann gut sein, dass dir an diesem Tag etwas Besonderes passiert oder du von deinen Liebsten überrascht wirst.

Wassermann: Innovation und Freiheit

Für Wassermänner steht 2024 im Zeichen von Innovation und persönlicher Freiheit. Besondere Tage sind der 20. Januar und 18. Februar. Das Glück ist auf deiner Seite!

20. Januar: Der Beginn der Wassermann-Saison ist ideal für kreative Projekte, du hast jede Menge innovative Ideen. Geh sie an!

18. Februar: Höchste Zeit, die Freiheit zu feiern, die du dir geschaffen hast. Dieser Tag ist eine Gelegenheit, um innezuhalten und die Veränderungen in deinem Leben zu würdigen, die du selbst möglich gemacht hast. Sei stolz auf dich.