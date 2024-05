Diese 4 Sternzeichen halten andere lieber auf Abstand

Empfängst du andere mit offenen Armen oder bist du eher zurückhaltend? Dein Sternzeichen könnte erklären, warum du andere nicht an dich heranlässt.

Wie nahe wir jemandem stehen, hängt natürlich davon ab, welche Beziehung wir zueinander haben. Ist es jemand aus der Familie, sind es Freund:innen und der Partner oder die Partnerin? Je enger die Verbindung, desto bereitwilliger öffnen wir uns und geben auch Intimes über uns preis, oder? Das stimmt zwar grundsätzlich, richtet sich jedoch auch danach, wie offen wir generell mit unseren Gefühlen, Gedanken und Meinungen umgehen.

Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum sich einige Menschen anderen gegenüber eher verschließen und niemanden an sich heranlassen - sogar dann, wenn sie sich eigentlich nahestehen. Dieses Verhalten kann durch Erlebnisse und persönliche Erfahrungen geprägt sein sowie ein fehlendes Grundvertrauen. Laut Astrologie-Expert:innen trägt auch das Sternzeichen dazu bei, ob wir besonders offen oder eher verschlossen sind.

Distanz kann durch verschiedene Verhaltensmuster entstehen. Manchmal lässt sie sich schon an der Körperhaltung erkennen, die beispielsweise eher abgewandt ist und wenig herzlich und einladend wirkt. Manchmal braucht es etwas mehr Wissen über jemanden, um das wirklich einschätzen zu können. Distanzierten Menschen fällt es zum Beispiel schwer, ehrlich über ihre Gefühle zu sprechen, weshalb sie diese Themen gerne vermeiden. Vieles, über das sie reden, ist daher eher oberflächlich. Es kann sogar sein, dass sie eine abweisende Fassade aufrechterhalten, um sich selbst zu schützen.

Stier (21. April - 21. Mai)

Stiere verzeihen nur schwer, sehr schwer. Sie sind nachtragende Wesen, weshalb sich gewisse Enttäuschungen im Leben auch auf andere Menschen in ihrem Umfeld auswirken können, die damit eigentlich rein gar nichts zu tun haben. Es braucht Zeit, um sie für sich zu gewinnen, aber dann bieten Stiere auch einen echten Rückhalt.

Zwilling (22. Mai - 21. Juni)

Zwillinge sind aufgeweckt, neugierig und vor allem sprunghaft. Logisch, dass sie Probleme damit haben, Entscheidungen zu treffen oder bei einer Sache zu bleiben. Da sie so schwer echte Bindungen eingehen, stoßen sie andere von sich weg und das oft, ohne sich darüber bewusst zu sein.

Skorpion (23. Oktober - 22. November)

Skorpione sind mystische Wesen, die auf andere besonders geheimnisvoll wirken. Das liegt daran, dass sie eine gewisse Ernsthaftigkeit besitzen und nur wenig über sich selbst verraten. Eine enge Verbindung zu ihnen aufzubauen bedeutet, sich selbst verletzlich zu machen und jede Menge Geduld mitzubringen.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar)

Da der Wassermann es individuell liebt und viele Freiheiten braucht, fällt es anderen schwer, an ihn heranzukommen. Beziehung engen dieses Sternzeichen (oft grundlos) ein und so kann es fast schon aussichtslos erscheinen, jemals an den Kern ihrer Persönlichkeit vorzudringen. Dranbleiben lohnt sich dennoch!