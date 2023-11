Partnerhoroskop 2023: Für diese Sternzeichen wird der Herbst besonders magisch!

Wenn die Blätter fallen und der Herbstwind aufkommt, verspricht die astrologische Energie eine Zeit der Verbindung und Intimität für Paare. Die Sterne stehen günstig, um die Beziehung zu stärken und eure Verbindung auf eine tiefere Ebene zu bringen. Erfahre, wie sich der Herbst auf eure Beziehung auswirkt …

Der Herbst: Eine Zeit der Verbindung

Mit dem Herbst beginnt eine Phase der Veränderung und Romantik. Während die Natur ihre Farben wechselt, könnt auch ihr als Paar neue Facetten eurer Beziehung erkunden. Die herzliche Energie des herbstlichen Sternenbildes lädt dazu ein, Momente in Zweisamkeit zu genießen und eure Verbindung auf ein neues Level zu bringen.

Im Clip: Diese Sternzeichen haben 2023 großes Glück

Steinbock: Aufblühen in der Partnerschaft

Für Steinböcke erstrahlt der Herbst in neuem Glanz. Nutzt diese Zeit, um eure Bindung zu vertiefen und mit dem/r Partner:in an gemeinsamen Zielen zu arbeiten. Unterstützt von Venus könnt ihr eure Partnerschaft stärken und eure Zukunft festigen. Die Opposition von Uranus im November bringt eine erfrischende Dynamik in deine Beziehung, die es dir ermöglicht, neue Wege zu erkunden und die Verbindung zu vertiefen. Was für eine perfekte Zeit!

Du willst wissen, welche Sternzeichen am beliebtesten sind? Das verraten wir dir hier. Auch interessant: Diese Tierkreiszeichen sind im chinesischen Horoskop ganz besonders beliebt. Hier haben wir noch wichtige Informationen zu tibetische Tierkreiszeichen für dich.

Wassermann: Neue Abenteuer als Duo

Der Herbst verspricht für Wassermann eine aufregende Zeiten. Dank der elektrisierenden Vibes von Venus wird deine Beziehung belebt. Du und dein/e Partner:in solltet gemeinsame Abenteuer unternehmen, wie Wanderungen in der Natur oder einen Kochkurs belegen. Diese Erlebnisse stärken eure Bindung und schaffen unvergessliche Erinnerungen. Die Mond-Saturn-Konjunktion im Oktober ermutigt dich dazu, gemeinsam an euren Zielen zu arbeiten.

Fische: Tiefere Bindung und Vertrauen

Der Herbst zaubert eine noch engere Verbindung für Fische und ihre Partner/in. Tauche ein in die magische Atmosphäre und lasse deine Liebe aufblühen. Der Jägermond im Oktober ermuntert zu romantischen Abenden zu zweit. Tipp: Plant eine stimmungsvolle Stargazing-Session, um eure Beziehung unter dem Sternenhimmel zu zelebrieren und eure Verbundenheit zu stärken.

Widder: Energiegeladene Leidenschaft

Für Widder verspricht der Herbst eine Zeit voller Leidenschaft. Die Energie der Venus entfacht deine Intimität neu, und du und dein/e Partner:in könnt gemeinsam prickelnde Momente genießen. Lass die Funken sprühen und tauche in deine leidenschaftliche Seite ein. Der energiegeladene Neumond im Oktober ermutigt zu neuen Abenteuern. Entdeckt gemeinsam unbekannte Pfade und vertieft eure Bindung. Wie perfekt!

Kennst du schon dein Venuszeichen? Hier liest du, was es für dich und deine Beziehung sowie Finanzen bedeutet.

Waage: Harmonischer Herbst für gemeinsame Pläne

Für Waage verspricht der Herbst harmonische Augenblicke in der Beziehung. Unterstützt von der Energie der Venus könnt ihr gemeinsame Pläne schmieden und eure Zukunft als Paar festigen. Diese kosmische Phase könnte eure Verbindung noch enger knüpfen und euer gemeinsames Leben in allen Facetten bereichern. Genießt die funkelnden Sternschnuppen des Orioniden-Meteorstroms im Oktober als besonderes Symbol eurer innigen Liebe.

Skorpion: Intensive Bindung und Leidenschaft

Der Herbst bringt den Skorpion näher zusammen mit der/m Partner:in. Nutzt diese Zeit, um eure Verbindung zu vertiefen und das Feuer in eurer Beziehung erneut zu entfachen. Venus als Morgenstern kann euch dabei helfen das alte Feuer wiederzufinden und könnte unvergessliche Momente in eurer Beziehung schaffen. Die Mond-Saturn-Konjunktion im Oktober lädt dazu ein, die Bindung zu stärken und gemeinsam Hindernisse zu überwinden. Kommunikation ist jedoch das A und O!

Tendierst du vielleicht manchmal zu übertriebener Selbstkritik? Diese 6 Anzeichen sind Hinweise, dass du zu hart zu dir bist. Deine neue innere Balance wird sich auch positiv auf deine Beziehung auswirken!

Schütze: Abenteuer und gemeinsames Wachstum

Schützen erleben einen aufregenden Herbst, der von Abenteuern und Wachstum in der Beziehung geprägt ist. Die kosmische Energie ermutigt dazu, neue Pfade zu erkunden – ihr könntet zum Beispiel einen spontanen Wochenendtrip unternehmen, der eure Verbindung vertieft. Nutze diese aufregende Zeit, um die Bindung zu deinem/r Partner:in zu stärken und euch als Paar weiterzuentwickeln.

Du brauchst Date-Inspiration? An diesen Orten verliebt ihr euch im Herbst 2023 so richtig

Löwe: Strahlende Liebe im Herbst

Löwen bringen Sonnenschein in den Herbst. Deine positive Energie und strahlende Ausstrahlung wirken sich positiv auf deine Beziehung aus. Nutzt die Venus-Energie, um eure Liebe strahlen zu lassen. Der Neumond im Oktober stärkt diese Bindung, schafft Raum für Introspektion und emotionale Verbundenheit. Nutzt diese Zeit, um eure Ziele gemeinsam zu erkunden.

Wusstest du, dass du dein Tierkreiszeichen mit Jennifer Lopez teilst? Diese Charaktereigenschaften machen dich aus und das hast du mit der Ikone gemeinsam.

Jungfrau: Innige Momente und Achtsamkeit

Hey Jungfrau, es ist Zeit für herbstliche Intimität und Romantik in deiner Beziehung. Die bevorstehende ringförmige Sonnenfinsternis im Oktober verspricht frischen Wind und aufregende Abenteuer mit deinem/deiner Partner:in. Nutzt diese Zeit, um gemeinsame Dates zu planen und viel Zeit miteinander zu verbringen.

Kennst du dein Mondzeichen? So berechnest du es und erfährst mehr über deine Persönlichkeit!

Krebs: Tiefe Emotionen und Nähe

Krebse erleben diesen Herbst in ihrer Beziehung tiefe Emotionen und Nähe. Der Höhepunkt des Draconiden-Meteorstroms im Oktober lädt euch ein, bei einem gemütlichen Picknick die funkelnden Sternschnuppen zu bewundern und eure Bindung zu stärken. Taucht in diesen herbstlichen Zauber ein und lasst eure Liebe erblühen!

Zwillinge: Frischer Wind im Herbst

Für Zwillinge bringt der Herbst aufregende Veränderungen. Die Energie von Venus und Mars belebt eure Beziehung. Konflikte könnt ihr durch offene Kommunikation überwinden. Die Mond-Jupiter-Konjunktion im Oktober verspricht spannende Verbindungen. Nutzt die Gelegenheit, eure Gedanken auszutauschen und gemeinsam zu wachsen.

Auch interessant: Diese toxischen Eigenschaften hat dein Sternzeichen laut Astrologie.

Stier: Genussvolle Harmonie und Stabilität

Erlebe mit deinem Partner genussvolle Herbstmomente, lieber Stier. Nutze die Venus-Energie, um eure Bindung zu stärken. Die kosmischen Bewegungen könnten euch noch näher bringen und eure Liebe vertiefen. Der Super-Vollmond im September bringt erhöhte Strahlkraft. Lasst euch von dieser Energie inspirieren, eure Verbindung zu festigen.