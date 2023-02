Diese Reiseziele passen zu deinem Sternzeichen

Planst du gerade Urlaub? Bei der Frage nach dem Wohin kann dein Sternzeichen helfen. Wir verraten, welche Reiseziele zu den Eigenschaften und Vorlieben von Widder, Steinbock und Co. passen.

Finde das beste Urlaubsziel für dein Sternzeichen

Wie wir bereits wissen, besitzen unsere Sternzeichen dominante Eigenschaften, die sich im Alltag, in der Liebe, im Job und in zwischenmenschlichen Beziehungen zeigen. Was liegt da näher, die Astrologie auch bei der Wahl des Urlaubsortes für 2023 mitreden zu lassen? So findest du den perfekten Urlaub für dein Tierkreiszeichen!

Im Clip: Reiseziele mit dem leckersten Essen

Widder 21. März - 20. April

Das Sternzeichen Widder ist für sein Temperament und einen unzerstörbaren Optimismus bekannt. Aufregende Länder wie Mexiko oder Kuba passen besonders gut zur Lebensfreude des Widders. In diesen Ländern erwartet dich ein kunterbuntes Treiben. Gerade Mexiko ist für leckeres Essen und die wunderschöne Natur bekannt. Auf Kuba kann der Widder seinen Mut und Tatendrang in den Straßen von Havanna ausleben und tief in die Kulturszene eintauchen.

Stier 21. April - 21. Mai

Menschen, die im Tierkreiszeichen Stier geboren sind, werden für ihre Bodenständigkeit und den Sinn, sich den schönen Dingen des Lebens zu widmen, geschätzt. Der Stier genießt ein Fünf-Gänge-Menü genauso wie eine lange Massage. Das Urlaubsziel Italien ist wie gemacht für Stiere, denn in Städten wie Rom oder Neapel wird "Dolce Vita" (deutsch: das süße Leben) noch so richtig gelebt. Pizza, Pasta und Espresso inklusive.

Zwillinge 22. Mai - 21. Juni

Von Zwillingen wissen wir, dass sie sehr kontaktfreudig sind und auch gerne mal im Mittelpunkt stehen. Gerade bei Backpacker-Reisen kann der Zwilling seine offene und freundliche Art nutzen, um spannende Kontakte aus aller Welt zu knüpfen. In Europa eignen sich Städte wie Barcelona oder Madrid für solche Reisen. Wer über den Ozean hinaus verreisen möchte, findet in Australien oder Neuseeland Anschluss.

Krebs 22. Juni - 22. Juli

Das Sternzeichen Krebs wird für seine freundliche und gefühlvolle Art geschätzt. Menschen, die in diesem Tierkreiszeichen geboren sind, besitzen eine starke Empfindsamkeit und einen ausgeprägten Familiensinn. Der passende Reiseort für den Krebs sollte daher eher entspannt sein und alle Sinne ansprechen. Ein Wellnesshotel in den Bergen Österreichs oder der Schweiz eignet sich daher besonders gut für die Wohlfühlmomente, die der Krebs so dringend braucht.

Löwe 23. Juli - 22. August

Im Tierkreiszeichen des Löwen geborene Menschen besitzen eine starke Persönlichkeit und Willenskraft. Anerkennung und Lob sorgen bei dem Löwen für eine positive Ausstrahlung. Damit die leuchtende Aura dieses Sternzeichens besonders zum Strahlen kommt, sind große Metropolen wie London oder Paris das perfekte Reiseziel. Statussymbole und Luxus gefallen dem Löwen besonders gut und können hier wunderbar geshoppt werden.

Jungfrau 23. August - 22. September

Dem Tierkreiszeichen Jungfrau wird der Planet Merkur zugeordnet, der Planet des Verstandes und der Gedanken. Jungfrauen werden daher als besonders intelligent und ordnungsliebend eingeschätzt. Reisen in Städte wie Amsterdam oder Wien eignen sich für Jungfrauen, die die Architektur und Geschichte der Stadt schätzen.

Waage 23. September - 22. Oktober

Dem Sternzeichen Waage wird meist eine gewisse Ausgeglichenheit und ein Gerechtigkeitssinn zugesprochen. Waagen sehnen sich besonders nach Harmonie und besitzen außerdem einen ausgeprägten Sinn für Schönheit. Eine Reise in asiatische Länder, in denen eine gewisse Spiritualität herrscht, wird von Waagen als heilsam empfunden. Auf Bali oder in Thailand finden sie den besonderen Mix an Kultur, Harmonie und Ästhetik.

Skorpion 23. Oktober - 22. November

Skorpione gelten unter den Sternzeichen als sehr leidenschaftliches Tierkreiszeichen und tragen tiefgründige Emotionen in sich. Obwohl sie eher in sich gekehrt sind, gewinnen sie schnell das Vertrauen anderer Menschen. Eine Reise auf die griechischen Inseln wie Santorini oder Rhodos ist die passende Mischung aus Abenteuer und Erholung für Skorpione.

Schütze 23. November - 20. Dezember

Für Menschen, die dem Tierkreiszeichen Schütze angehören, gibt es nichts Wichtigeres als das Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit. Schützen suchen vor allem auf Reisen nach Abenteuern und Bewegung. Diesen Aktionismus können sie in Ländern wie Norwegen oder Südafrika voll ausleben. Je nachdem, welche Temperaturen der Schütze bevorzugt, kann er seine Abenteuer entweder bei Schneefall oder auf einer Safari bei strahlender Sonne genießen.

Steinbock 21. Dezember - 19. Januar

Steinbock-Geborene sind typischerweise bodenständig und besitzen eine ruhige Art. Dennoch ist der Steinbock sehr fokussiert und benötigt im Alltag Struktur. Im Urlaub möchte er nicht auf eine gute Planung verzichten. In Ländern wie Großbritannien fühlt er sich besonders wohl: Wie wäre es mit einer Rundreise von London über Wales bis nach Edinburgh, lieber Steinbock?

Wassermann 20. Januar - 18. Februar

Wenn du im Tierkreiszeichen des Wassermanns geboren wurdest, bist du wahrscheinlich jemand, der seine individuelle Persönlichkeit auslebt und das Außergewöhnliche schätzt. Der Wassermann braucht Freiheit und sehnt sich ständig nach Abwechslung. Die findet der Wassermann auf den Balearen wie Mallorca oder Ibiza. Beide Inseln stehen für eine Vielfalt an Natur, Kultur und wunderschönen Stränden.

Fische 19. Februar - 20. März

Fische zeichnen sich durch ihre Fürsorglichkeit aus und gelten als besonders hilfsbereit und emotional. Trotz ihrer sensiblen Art besitzen sie Mut und entdecken gern neue Orte. Das Sternzeichen Fische kann sich für das Meer und farbenfrohe Natur begeistern. Dazu passt die portugiesische Insel Madeira, auf der man abenteuerliche Felsen und vielfältige Blumengärten findet.