"The Masked Singer" 2023 - Besonderer Besuch: Special-Olympics-Maskottchen "Unity" im Studio

Das Wichtigste in Kürze Im Halbfinale von "The Masked Singer" 2023 steht ein besonderer Besuch im Studio: "Unity", das Maskottchen der diesjährigen Special Olympics unterstützt die Masken.

Bei den Special Olympics treten Athlet:innen mit geistiger und mehrfacher Behinderung an. Die Weltspiele finden 2023 in Berlin statt.

"The Masked Singer" 2023 wird im Halbfinale eine große Ehre zu teil. Das Maskottchen der Special Olympics, "Unity", feiert im Studio mit.

Plötzlich tummelt sich im Studio von "The Masked Singer" noch jemand. Doch bei dem blauen Herzen mit dem türkisfarbenen Stirnband handelt es sich nicht um eine zusätzliche Maske, die die Show entert.

"Unity": Blaues Herz mit viel Bedeutung

Das Herz ist das Maskottchen der Special-Olympics-Weltspiele 2023. "Unity", wie es heißt, wurde von nationalen und internationalen Athlet:innen und Unterstützern der Bewegung kreiert.

"'Unity' steht stellvertretend für die größte inklusive Sportveranstaltung der Welt und soll den Gedanken der sportlichen Teilhabe von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Deutschland und Weltweit sichtbar machen", heißt es auf der Webseite der Special Olympics.

Zudem steht das Maskottchen für gemeinsames Sporttreiben, dafür, dass niemand ausgeschlossen wird und dass zusammen mehr geschafft wird als allein. Passend dazu gibt es den Hashtag #ZusammenUnschlagbar.

Maskottchen der Special Olympics 2023 in Berlin

Die Special Olympics finden vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin statt. Fast 7.000 Athlet:innen aus 200 Ländern treten in 26 Sportarten wie Eiskunstlauf, Fußball und Handball gegeneinander an.

Unterstützung bei "The Masked Singer"

Die Masken freuen sich über die Unterstützung durch "Unity", vergessen aber natürlich nicht, dass sich eine von ihnen noch zu erkennen geben muss. Wer das ist, siehst du am Ende der Folge, wenn die nächste Demaskierung bei "The Masked Singer" ansteht.