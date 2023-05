Der Stier bei "The Masked Singer" 2021: Das ist Guildo Horn

Der Stier singt 'Can't Help Falling In Love With You' von Elvis

Mit dem Klassiker "Can't Help Falling In Love With You" von Rock'n'Roll-Legende Elvis will der Stier die Zuschauer von seinem Talent überzeugen. Doch zu welchem Promi könnte diese Stimme passen? Die Community tippt auf Guildo Horn.