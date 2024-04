In jeder Folge von "The Masked Singer" 2024 steckt ein neuer Star unter dem Mysterium. Stefanie Heinzmann reiht sich bei den Superstars ein, die in die Rolle der einzigartigen Maske schlüpfen.

+++Update vom 22. April 2024+++

Im Interview mit Stefanie Heinzmann

Diese Bühne ist ihr vertraut - bei "Die ProSieben-Aftershow" spricht Stefanie Heinzmann im Interview mit Vivianne Geppert über ihr letztes Mal bei "The Masked Singer". Denn die Echo-Preisträgerin war 2020 schon mal Teil der Show. Damals steckte sie unter der Dalmatiner-Maske und musste bereits in der Auftaktfolge gehen.

Eine große Enttäuschung oder auch "ein kleines Trauma" für Stefanie. Um so größer ist die Freude, dass sie eine zweite Gelegenheit bekommt, auf der "The Masked Singer"-Bühne zu performen.

Ich habe mich einfach gefreut, dass ich noch mal Frieden schließen darf mit der Bühne. Stefanie Heinzmann

Insbesondere Palina Rojinski freut sich über Stefanies Auftritt. Sie ist begeistert von der kraftvollen Stimme der Sängerin und kann sich kaum auf ihrem Stuhl halten: "Das war wunderschön!"

Im Clip: Enthüllung - diese Sängerin ist zurück und war das Mysterium

Im Clip: Enthüllung - diese Sängerin ist zurück und war das Mysterium

"Das war ein riesengroßes Kompliment für mich!"

2020 rechnete niemand mit der Pop-Sängerin. Stattdessen reichten die Guessings von Judith Williams bis Désirée Nick.

Auch dieses Mal kommt niemand direkt auf Stefanie, und es werden Musik-Größen wie Sarah Conner genannt. Doch das stört die Schweizerin keineswegs: Sie fühle sich sehr geschmeichelt und freut sich über diese Verwechslung.

Dieses Mal war viel weniger Druck da! Stefanie Heinzmann

Da das Mysterium in jeder Sendung direkt nach dem Auftritt enthüllt wird, gab es keinen Grund für Stefanie zu zittern. Sie konnte "befreit singen" und ihre Zeit auf der Bühne genießen.

"Für mich ist es wie Zauberei!"

Die schillernden Kostüme, die riesige Bühne und die aufregende Spannung. Stefanie Heinzmann beschreibt ihre Erfahrung bei "The Masked Singer" wie ein Abenteuer. "Ich liebe die Masken! Sie sind alle so detailverliebt gestaltet und wunderschön! Für mich ist es ein bisschen wie Zauberei!"

Ein wunderbarer Abschluss für das Mysterium in Folge 3 und Stefanie Heinzmann bei "The Masked Singer" 2024.

+++ursprüngliche Meldung+++

Standing Ovations für das Mysterium

Das Mysterium sorgt am Samstagabend für einen Gänsehautmoment mit "Before You Go" von Lewis Capaldi.

Zum ersten Mal seit Einführung der einzigartigen Maske steckt eindeutig ein weiblicher Star im Kostüm.

Das Rateteam und die Zuschauer:innen sind sofort hin und weg von der gefühlvollen Stimme der professionellen Sängerin. Doch wer steckt in dieser Folge unter der Maske? Palina Rojinski tippt auf Sarah Conner. Rategast Wotan Wilke Möhring scherzt und meint Ralf Moeller stecke unter dem schillernden Kostüm. Rick Kavanian meint die Ehefrau des letzten Mysteriums, Jana Ina Zarrella zu erkennen.

Der Auftritt vom Mysterium in Folge 3

Doch sie alle liegen mit ihrer Vermutung falsch. In der dritten Liveshow von "The Masked Singer" 2024 verbirgt sich Pop- und Soul-Sängerin Stefanie Heinzmann unter dem Mysterium.

Es ist so schön, wieder hier zu sein! Stefanie Heinzmann

Damit tritt sie in die Fußstapfen von Tenor Rolando Villazón und Pop-Star Giovanni Zarrella.

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Sie trägt den Soul im Herzen

Stefanie Heinzmann wurde im Rahmen des Casting-Wettbewerbs SSDSDSSWEMUGABRTLAD bekannt, der im 2008 im Rahmen von TV total ausgestrahlt wurde. Ihren Durchbruch hatte die Schweizerin 2008 mit "My Man Is A Mean Man". Weitere Hits wie "Diggin' In The Dirt" folgten.

Im Verlauf ihrer Karriere wurde sie mit renommierten Preisen wie dem Echo, der 1 Live Krone und den Swiss Music Awards ausgezeichnet.