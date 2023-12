"The Masked Singer" 2023 - "Frozen"-Feelings: Wer ist die Eisprinzessin mit der zauberhaften Stimme?

Anzeige

Die Eisprinzessin versetzte das Publikum und das Rateteam in eisige Starre. Doch welcher Star steckt hinter der spektakulären Maske?

+++ Update, 2. Dezember 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Wer ist die Eisprinzessin? Tipps und Spekulationen

In Show 2 bricht die Eisprinzessin aus ihrer Schneekugel auf der großen "The Masked Singer"-Bühne aus. © ProSieben / Willi Weber

Folge 3: Passend zum vielen Schneefall in Deutschland performt die Eisprinzessin "Do You Wanna Build A Snowman" aus dem Disney-Film "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren". Doch trotz der Minusgrade lässt sie die Herzen des Publikums mit ihrem Gesang dahinschmelzen. Das Rateteam lobt ihre musikalische Weiterentwicklung seit der letzten Show. Welcher Star steckt nur hinter der Maske?

The Bosshoss sind sich sicher, dass sich Helene Fischer unter dem Glitzerkostüm befindet. Das stärkste Indiz der beiden: ein Armband, das viele Neugeborene tragen. Ruth Moschner hat ihren letzten Tipp noch mal überdacht und vorsichtshalber bei Anke Engelkes Maskenbildnerin angerufen, ob sie denn heute Abend frei habe. Und siehe da: Das wurde bestätigt! Der Gemeinschaftsauftritt des Liedes "Love Again" von Dua Lipa und Elton John hat Ruths Vermutung noch einmal bestärkt. Die Moderatorin zieht ihren Hut davor, falls Anke Engelke unter der Maske so überragend performt habe. Alvaro Soler pflichtet seiner Ratekollegin bei, musste aber auch an Stefanie Kloß von Silbermond denken.

Folge 2: Die Eisprinzessin ist "Unstoppable"! In Show 2 lässt sie die Herzen der Zuschauer:innen mit einer spektakulären Performance zu Sias Megahit schmelzen - und tritt endlich aus ihrer schützenden Schneekugel hervor! Doch welcher Star steckt unter der Maske mit den eisblauen Augen? Rategast Heiner Lauterbach ist sich sicher, eine professionelle Sängerin erkannt zu haben. Sein Guess: Sarah Connor. Ruth Moschner bringt dagegen den Namen Judith Holofernes von Wir sind Helden ins Spiel. Ihr Ratekollege Alvaro Soler nennt Jessica Wahls von den No Angels.

Folge 1: Die Eisprinzessin macht zum Auftakt der neuen Staffel von "The Masked Singer" mit ihrer sagenhaften Performance mächtig Eindruck auf das Rateteam. Einen Reim auf die Eisprinzessin kann sich das Rateteam allerdings noch nicht machen. Trotzdem ist sich "The Masked Singer"-Urgestein Ruth Moschner sicher: "Da ist eine ausgebildete, erfahrene Stimme darunter!" Ist die Eisprinzessin eine Grande Dame des Showbusiness?

Das sind mögliche Indizien zur Eisprinzessin

Indizien Folge 3

Als Geschenk bekommt sie ein Freundschaftsarmband.

Dank der Sonne hat sie die Kraft bekommen, die Welt zu erkunden.

Die Schneeflocken haben ihr geholfen, aus der Schneekugel zu kommen. Eine weiße Eule begleitet sie auf dem Weg.

Indizien Folge 2

Ihr ganzes Leben verbringt die Eisprinzessin schon in ihrer Schneekugel. Ihr größter Traum ist es, das wahre Leben kennenzulernen.

Schnee und Eiskristalle begleiten die Eisprinzessin. Was könnte dahinterstecken?

Draußen im Schnee wartet eine blühende Rose auf sie.

Die Sonne verrät ihre Identität.

Oder ist es der Bär, der ihr tiefstes Geheimnis zum Vorschein bringt?

In Folge 2 hat die Eisprinzessin ihre Schneekugel verlassen.

Indizien Folge 1

Die Eisprinzessin hält in Folge 1 ein Schild mit einem durchgestrichenen Stern in ihrer Hand. Ist es ein Stern - oder doch kein Stern?

Die Eisprinzessin steckt unter einer Schneekugel.

An der Glaskugel befindet sich ein Schneeflocken-Mobile.

Anzeige

Das sind die Tipps der Fans aus der Joyn-App

Die Zuschauer:innen spekulieren bereits fleißig. Im Ratespiel in der Joyn-App glauben nach dem dritten Auftritt der Eisprinzessin 61 Prozent an Anke Engelke. Weitere Favoritinnen der Community sind die Sängerinnen Jennifer Weist und Helene Fischer.

Anke Engelke (62 %) Jennifer Weist (8 %) Helene Fischer (7 %) Sarah Connor (5 %) Tahnee (3 %)

(Stand: 5. Dezember 2023)

Anzeige

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. In der Joyn-App kannst du übrigens immer live mitvoten, wer eine Runde weiterkommen soll.

Anzeige

+++ Update, 29. November 2023 +++

Die Fans rätseln: Ist Sarah Connor die Eisprinzessin?

Die Eisprinzessin überzeugt mit einer spektakulären Performance in Show 2. © ProSieben / Willi Weber

In der zweiten Liveshow der neuen Herbststaffel traute sich die Eisprinzessin zum ersten Mal aus ihrer schützenden Schneekugel und überzeugte mit ihrem wunderschönen Gesang auf der großen "The Masked Singer"-Bühne. Aber welcher Star verbirgt sich unter der Maske? Mittlerweile haben die User:innen in der Joyn-App eine klare Favoritin: Sarah Connor. Auch Rategast Heiner Lauterbach tippte nach dem zweiten Auftritt der bezaubernden Maske auf die Sängerin und Ex-"The Voice"-Coachin. Außerdem wettete der 70-Jährige sogar darauf, dass die Eisprinzessin Staffel 9 gewinnen werde.

Wer steckt wirklich unter der Eisprinzessin? Ist es Sarah Connor - oder doch jemand anders? Wir werden's bald erfahren - vielleicht ja schon in Show 3!

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Die Eisprinzessin eröffnet die 9. Staffel

Warme Stimme in kalter Welt: Die Eisprinzessin in ihrem Schneekleid mit dem überdimensionalen Frostrock bringt die Herzen zum Schmelzen. © ProSieben / Willi Weber

Was für ein Auftritt der Eisprinzessin bei "The Masked Singer"! Die Staffel ist gerade mal ein paar Minuten alt, schon hat die Schönheit aus dem ewigen Winter Publikum und Rateteam gleichermaßen im Griff. Und wie!

In eine regelrechte Schockstarre versetzt sie das Publikum zum Staffelauftakt. Denn keiner bewegt sich, als die Show beginnt, weder das Rateteam noch das Publikum. Doch der ewige Winterschlaf währt nicht lange, als die Dame mit "Jar Of Hearts" von Christina Perri auf Touren kommt.

Wer ist die Eisprinzessin?

Die Eisprinzessin kommt aus einem Land, das in ewiges Weiß gehüllt ist. Tief verborgen in einer eiskalten, schimmernden Schneekugel scheint die Eisprinzessin vor äußeren Einflüssen geschützt zu sein.

Die Eisprinzessin begehrt mehr als die Kälte ihres frostigen Reiches und sehnt sich nach der Wärme und Liebe der Welt, die jenseits der gläsernen Grenzen auf sie warten.

Das aufwendigste Kostüm aller Zeiten

Mittlerweile läuft "The Masked Singer" in der 9. Staffel und nie war ein Kostüm aufwendiger als dieses. Das bestätigt Gewandmeisterin Alexandra Brandner: "Das war die schwierigste Maske, die wir je gemacht haben. Der Rock ist auf einem eigenen Gestell gebaut, sodass es aussieht, als würde die Eisprinzessin schweben." Allein die riesige Glaskugel ist wahnsinnig imposant.

Lern jetzt die anderen Masken kennen!

Neben der Eisprinzessin rocken diese acht Masken die große "The Masked Singer"-Bühne in der Herbststaffel:

Brandaktuell: Das Staffel-9-Quiz mit den neuen Masken!

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.