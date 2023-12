Anzeige

Er ist ein lebendiger Ur-Weise! Seit Millionen von Jahren ist er eins mit der Natur und ein Meister der Tarnung. Doch wer könnte unter der Maske stecken?

+++ Update, 29. November 2023 +++

Die Fans haben eine klare Favoritin

Der Troll überzeugt in Show 2 der neuen Herbststaffel "The Masked Singer" 2023. © ProSieben / Willi Weber

Welcher Star steckt unter dem Troll? Wenn es nach dem Fan-Voting auf der Joyn-App geht, haben sich die meisten User:innen auf eine bekannte Sängerin eingeschossen. Mit 61 Prozent der Stimmen führt Kathy Kelly, die als Mitglied der amerikanisch-irischen "Kelly Family" weltberühmt wurde, aktuell das Ranking an. Dagegen sind Unternehmerin Judith Williams mit 17 Prozent und Sängerin Nina Hagen mit 5 Prozent im Voting weit abgeschlagen.

Das nächste Mitglied der "Kelly Family" bei "The Masked Singer"?

Ist der Troll damit schon enttarnt oder sind die Fans beim Troll auf dem Holzweg? Wenn die Zuschauer:innen recht behalten, wäre Kathy Kelly bereits das dritte Mitglied der "Kelly Family", das bei "The Masked Singer" unter einer Maske steckt(e). Bruder Angelo Kelly hauchte in der 2. Staffel der Kakerlake Leben ein, Schwester Patricia Kelly wagte sich als Diamantula, die später zu Mystica wurde, auf die große Bühne in Staffel 8. Bald werden wir erfahren, welcher Star unter dem Troll steckt - vielleicht ja schon in Show 3!

+++ Update, 26. November 2023 +++

Wer ist der Troll? Tipps und Spekulationen

In der 2. Folge der Herbststaffel "The Masked Singer" 2023 zeigt der Troll einmal mehr, was in ihm steckt. © ProSieben / Willi Weber

Folge 2: Geheimnisvoller Auftritt in Show 2! Mit einem Mash-up aus Enyas "Adiemus" und "No Limit" von 2 Unlimited zeigt der Troll erneut, was in ihm steckt. Ruth Moschner verortet den Troll in die "Oper-Schlager-Welt". Heiße Kandidat:innen unter der Maske sind für das "The Masked Singer"-Urgestein ESC-Star Conchita Wurst oder einer der Kaulitz-Brüder, Bill Kaulitz oder Tom Kaulitz. Alvaro Soler geht derweil in Richtung Kelly Family: Kathy Kelly ist sein Guess. Rategast Heiner Lauterbach wirft den Namen seiner Schauspielkollegin Katja Riemann in den Ratetopf.

Folge 1: Endlich kommt der Troll zum Vorschein! Auf der "The Masked Singer"-Bühne stellt er sein Können unter Beweis. Nach seiner atemberaubenden Performance zu "The Scientist" von Coldplay sind Publikum und Rateteam begeistert. Für das Panel steht fest: Unter dem Troll steckt eine professionelle Sängerin. Ruth Moschner schwankt zwischen Mimi Fiedler und Sandra Nasić. Jenke von Wilmsdorff glaubt ebenfalls, die zauberhafte Stimme von Mimi Fiedler erkannt zu haben. Alvaro Soler tippt auf Sandra Nasić von den Guano Apes.

Mögliche Indizien zum Troll

Der Troll ist umgeben von der Magie der Natur und befindet sich in den Tiefen eines abgelegen Ortes. Fest mit der Erde verbunden, ist der Troll so alt wie die Erde selbst.

Könnte der Troll etwas mit einem Flugdrachen zu tun haben?

Weiteres Indiz? Libellen schwirren umher und suchen nach dem Troll.

Auf der Suche nach dem Troll wird der Hinweis "< 18" eingeblendet. Ist der Troll etwa noch nicht volljährig?

Der Troll hatte bei seinem ersten Auftritt bei "The Masked Singer" Gänsehaut.

Der Troll redet mit Bäumen. Die Liebe zu Bäumen geht aber noch weiter: Hat der Troll eine Baum-Patenschaft?

Der Troll lauscht den Klängen der Natur. In der realen Welt kommt er aber auch des Öfteren mit Flugzeugen in Berührung.

Ein weiteres Indiz beim Troll ist ein buntes Windspiel.

Ist die Weltkugel auf der Bühne ein weiterer Hinweis?

Tipps der Fans aus der Joyn-App

Wer verbirgt sich hinter dem Troll? In der Joyn-App sind sich die Fans einig: Hinter der Maske muss eine Frau stecken. Das sind die Favoritinnen der Zuschauer:innen nach der 2. Folge:

Kathy Kelly (61 %) Judith Williams (17 %) Nina Hagen (5 %) Shirin David (3 %) Mieze Katz (2 %)

(Stand: 29. November 2023)

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Der Troll ist ein besonnener Mahner

Ihm macht keiner etwas vor. Der Troll ist älter als die Menschheit selbst und lebt seit jeher im Einklang mit der Natur. Er ist ein wahrlicher Quell unübertroffener Weisheit, weshalb er mit finsterer Miene dreinblickt, wenn er dabei zusieht, wie die Menschheit mit dem Planeten Erde umgeht. Die Unruhen dieser Welt bereiten ihm ernsthafte Sorgen.

Lerne jetzt die anderen Masken kennen!

Neben dem Troll rocken diese acht Masken die große "The Masked Singer"-Bühne in der Herbststaffel:

12:00 Uhr

