Damit hätte in Folge 4 wohl keiner gerechnet: Mitten in ihrer Performance wechselt die Discokugel bei "The Masked Singer" 2022 ihr Kostüm und zeigt kurz, was unter ihrer Maske steckt.

Kostümwechsel bei der Diskokugel: Mitten im Auftritt legt der Star unter der Maske die Discokugel ab.

Linda Zervakis war zu Gast im Rateteam in Folge 4. Ihr Tipp zum Star unter der Diskokugel: Jeanette Biedermann.

Im Clip: Der Power-Auftritt der Discokugel in Folge 4

Wenn sie die Bühne betritt, gibt es kein Halten mehr: Die Discokugel bringt bei "The Masked Singer" 2022 nicht nur das Publikum zum Feiern, auch die Jury schwingt während des Auftritts das Tanzbein. Als die die Discokugel ihr zweites Gesicht zeigt, kommt Ruth Moschner nicht mehr aus dem Staunen raus.

Mini-Discokugel in der Diskokugel

Mitten in der Performance bleibt die Discokugel stehen. Zwei Tänzer:innen helfen der zierlichen Sängerin aus dem Kostüm, die Augen des Rateteams werden immer größer. Enttarnt sich die Discokugel selbst?

Aus dem kugeligen Retro-Kostüm schlüpft eine Mini-Ausgabe der Discokugel und ohne zu zögern setzt die Maske ihre Performance fort. Es bleibt allerdings nur kurz Zeit, sich den Star genauer anzusehen. Mit dem Ende des Songs stülpt sich die Discokugel ihre Maske wieder über und zeigt sich im gewohnten Outfit.

Alle Indizien zur Discokugel

Keiner liebt den Back-to-the-80s-Vibe so sehr wie die Discokugel. Doch wer steckt unter diesem Partykostüm? Alle Indizien und Hinweise zur Maske findest du hier. Die Tipps der Zuschauer:innen in der ProSieben-App und die Vermutungen der Jury kannst du in diesem Artikel nachlesen.

