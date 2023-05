Die Gans ist die Gewinnerin von "The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow". Diese Sängerin kommt bei der weihnachtlichen Demaskierung zum Vorschein.

Im Clip: Die Gans singt "Have Yourself A Merry Little Christmas"

Yvonne Catterfeld holt sich als die Gans den Sieg

ProSieben / Willi Weber

Süßer könnten die Glocken für die Gans nicht klingen. Die Maske ist die glückliche Gewinnerin von "The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow". Bei der letzten Enthüllung des Abends kommt die Sängerin Yvonne Catterfeld zum Vorschein. "Das ist Yvonne Catterfeld", wusste Rea Garvey schon vor der Demaskierung. Andrea Sawatzki dagegen mutmaßte, dass Sarah Connor die Songs "Have Yourself A Merry Little Christmas" und "Santa Clause Is Coming To Town" performte. Knapp daneben, Andrea!

Die 42-jährige Yvonne konnte das Studiopublikum mit ihren beiden Auftritten in ihren Bann ziehen und sich im finalen Duell gegen das Geschenk durchsetzen. Tipp: Welcher Schlagerstar das Geschenk ist, siehst du hier.

