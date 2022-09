Im Clip: Das sind die ersten drei Masken der 7. Staffel

Als Pfeife bezeichnet zu werden, war bislang eher negativ behaftet. Doch dies dürfte sich am 1. Oktober 2022 mit der Show von "The Masked Singer" schlagartig ändern. Denn dann hat DIE PFEIFE ihren ersten Auftritt vor großem Publikum und wird performen, was die Maske hergibt. Und eine Tatsache wissen wir bereits jetzt: dies ist die coolste, lässigste und pfiffigste Pfeife, welche die Welt je gesehen hat.

Die Pfeife zeigt uns Kunst und Herz

Doch nicht nur als singende Pfeife und Show-Performer will sich der blau ummantelte Whistleblower zeigen. Darüber hinaus ist die Pfeife auch ein exzellenter Graffiti-Künstler und Meister der Streetart.

Abgesehen von der Kunst bürdet sich die Pfeife noch eine ganz besondere Mission auf: das Aufdecken von Gewalt und sozialer Ungerechtigkeit in der Welt sowie das Aufmerksammachen von Unüberlegtheiten der Menschen.

Welcher Star steckt hinter der Maske?

Mit dieser noblen Einstellung wird sich die Pfeife schnell in die Herzen der Fans von "The Masked Singer" schleichen. Doch können jene Fans auch erraten, welcher Star sich hinter dieser pfiffigen Maske versteckt? Und liegen dem Star die gleichen noblen Dinge am Herzen, wie seinem Konterfei auf der Showbühne?

Die ersten Spekulationen dürften nicht lange auf sich warten lassen. In den nächsten Tagen erfährst Du hier alle Indizien und Spekulationen rund um die Pfeife. Und erstmals in Aktion sehen und hören kannst du die Pfeife am kommenden Samstag, den 1. Oktober 2022 um 20:15 Uhr live auf ProSieben, im Livestream auf prosieben.de sowie auf der Streaming-Plattform Joyn. Dieses Datum markiert gleichzeitig den Startschuss der 7. Staffel zu "The Masked Singer".