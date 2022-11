Der Maulwurf & das Zebra rocken mit "Sex On Fire" von Kings Of Leon die Bühne

Der Maulwurf darf im Finale in die nächste Runde und rockt ein weiteres Mal die Bühne mit "Sex On Fire" von Kings Of Leon. Dieses Mal bekommt er sogar von Ella Endlich als Zebra Unterstützung. Leider sorgt die Stimme für noch mehr Verwirrung!