So traurig es auch ist, dass in Folge 3 von "The Masked Singer" wieder eine Maske gehen muss – dennoch überwiegen die Spannung und Vorfreude auf den Star dahinter. Der Koala ist ausgeschieden und wurde enthüllt.

"The Masked Singer" erfüllt den Wunsch vieler Fans und geht 2023 auf große Deutschland-Tour . Erfahre jetzt, wie du dabei sein kannst.

Rea Garvey hat eine Wette gegen den Seestern verloren. Das sind die Wettschulden.

Im Clip: Das war der letzte Auftritt des Koalas

Update vom 15. April 2023: Und eine weitere spektakuläre Enthüllung bei "The Masked Singer" 2023: Marianne Rosenberg ist der Pilz. Die Enthüllung von Marianne Rosenberg als der Pilz gibt es im Clip.

Update vom 1. April 2023: Nun stehen auch Start und Sendezeiten von Staffel 8 von "The Masked Singer" fest, die im Frühjahr 2023 startet. Wir haben schon die wichtigsten Informationen zu Staffel 8 von "The Masked Singer" und wir zeigen alle neuen Masken. Dabei sind unter anderem Diamantula, der Toast, der Pilz, der Frotteefant, das Seepferdchen, der Igel, der Schuhschnabel und der Waschbär. Mit der Ego-Perspektive gibt es eine wichtige Neuerung bei Staffel 8 von "The Masked Singer". Und: So kann man "The Masked Singer" 2023 live im TV, im Livestream und in der Wiederholung sehen. Wir zeigen: Wer ist raus bei "The Masked Singer" - und wer ist noch dabei? In Folge 1 wurde das Känguru enthüllt. Der Clip zeigt die Känguru-Enthüllung.

Update vom 23. Oktober 2022: In Folge 4 von "The Masked Singer" wurde Black Mamba enthüllt - es war ein GZSZ-Star. Wir fassen zusammen, wer in Staffel 7 von TMS raus ist und wer noch dabei ist.

"The Masked Singer": Der Koala muss die Maske lüften

Der Koala hat eine weite Reise zu "The Masked Singer" hinter sich. Schließlich kommt die Maske ursprünglich aus Australien. In Folge 3 endet nun das Abenteuer des Koalas, denn er ist ausgeschieden.

Mit ihm zusammen mussten der Seestern, Galax'Sis und der Gorilla ums Weiterkommen zittern. Die Zuschauer:innen haben in der ProSieben-App entschieden: Sie wollen unbedingt wissen, welcher Star unter dem Koala steckt.

Unter der Maske verbirgt sich dieser Star

Vor der Enthüllung tippten Rea Garvey und Carolin Kebekus im Rateteam auf den britischen Opernsänger Paul Potts. Ruth Moschner warf einen weiteren Namen in den Ring: Helge Schneider. Recht behalten sollten am Ende Rea und Carolin. Denn der Koala ist tatsächlich Paul Potts. Was für eine Überraschung!

"Was für eine Ehre, dass er hier ist!", freut sich Ruth über den demaskierten Star. Nach seiner Enthüllung performt der 51-Jährige nochmals den Song "Cold Heart" von Elton John und Dua Lipa und wird dabei ganz emotional.

Wenn schon in Folge 3 ein Weltstar enthüllt wird, was werden dann wohl die nächsten Folgen bringen? Das siehst du nächsten Samstag wieder bei "The Masked Singer" ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

