Mit diesen Talenten will Dardan "The Voice Rap by CUPRA" gewinnen

Alle Talente in Team Kool Savas nach Folge 3

"The Voice Rap by CUPRA" ist endlich gestartet. Kool Savas ist auf der Suche nach den besten Talenten und verrät im exklusiven Interview, wie er seinen Kontrahenten Dardan in die Knie zwingen will. Hier erfährst du, welche Talente Kool Savas für sich gewinnen konnte.