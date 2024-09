"Die leichten Fünf" sind dafür bekannt, dass sie ganz schön fies sein können. Doch ein paar Fragen sollte man doch beantworten können - mit ein klein bisschen Allgemeinbildung. Anders macht's das Panel in Folge 2. Blamabler war wohl noch keine Runde Spiels.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze "Die leichten Fünf" haben einen trügerischen Namen, das hat die Vergangenheit bereits gezeigt.

So schlecht wie in der neuesten Folge "Wer stiehlt mir die Show?" hat das Panel allerdings in acht Staffeln noch nicht abgeschnitten.

Weshalb sich Tommi Schmitt, Nina Chuba und Kurt Krömer selbst vor dem Publikum in Grund und Boden schämen mussten, erfährst du hier.

Anzeige

Anzeige

Fünf Fragen zum Vergessen

"Du bist so ein schlechter Mensch! Es stimmt, was alle sagen über dich!" Tommi Schmitts Reaktion auf die zweite Frage bei "Die leichten Fünf" lässt erahnen, wie sehr sich das Panel bereits von Moderator Joko Winterscheidt unter Druck gesetzt fühlt. Klar, schließlich geht es um vermeintlich leichte Fragen, die dann doch gar nicht mal so easy zu beantworten sind, wenn man selbst am Quiz-Pult steht.

Dabei will Joko von seinen Gäst:innen lediglich ein Staatsoberhaupt eines an Deutschland angrenzenden Landes genannt bekommen - mit Ausnahme von Emmanuel Macron. Und schon ist die Frage gar nicht mehr so leicht zu beantworten.

Anzeige

Anzeige

Blamage auf ganzer Strecke

Natürlich beruht das Spiel auf genau dieser Prämisse: Das Panel wird mit Fragen aus der Reserve gelockt, die eigentlich jeder wissen sollte. Dass man dann doch unwissender ist, als man denkt, gehört zum Kern des Spiels. Nur heute wird es für die Gäst:innen besonders peinlich.

Drei von vier Rategäst:innen wissen zunächst nicht, was das Wort TAN einer SMS-TAN bedeutet (Deutsch: Transaktionsnummer/Englisch: Transaction Authentification Number). Lediglich Wildcard Verena weiß die Antwort - und legt damit den Grundstein für den späteren Einzug ins Finale sehr früh!

Bei Frage 2 ahnt auch Nina Chuba schon: Dieses Spiel wir kein gutes Ende nehmen!

Wir werden hier so hart ablosen! Nina Chuba ahnt Böses

Sie sollte recht behalten. Keiner aus dem Panel kann ein Staatsoberhaupt eines Nachbarlandes nennen. Nicht besser schaut es in Sachen Straßenverkehrs-Ordnung aus. Denn bei Frage 3 kommt niemand darauf, dass das gezeigte Schild, ein Dreieck mit Kreuz, rechts vor links angibt.

Anzeige

Anzeige

Sind die Fragen zu schwer? - Nein!

Selbst Joko kommt langsam ins Grübeln, ob seine Fragen nicht doch zu schwer sind. Also befragt er das Publikum: "Nur mal zur Einordnung, weil es so wirkt, dass ich hier immer so extrafies bin: Hand hoch, wer denkt, das ist 'ne leichte Frage." Worauf fast der gesamte Raum die Hand hebt.

Woa, ist das peinlich! Ihr wisst das alle, oder? Alle nicken. Tommi Schmitt im Kampf mit seinem Ego

Tommi Schmitt fährt aus der Haut

Als Joko dann Frage 4 stellt, platzt Tommi Schmitt endgültig der Ego-Kragen. "Du bist so eine Ratte, Alter", wirft er Joko grinsend an den Kopf und kann selbst nur noch über die eigene Unwissenheit lachen. Dabei will Joko nur vom Panel wissen, wie man Meerrettich richtig schreibt.

Wer der deutschen Sprache mächtig ist und wie sich die sage und schreibe 3 von 15 möglichen Punkten nach dem Spiel auf das Panel verteilen, siehst du oben im Clip oder in der ganzen Folge auf Joyn!