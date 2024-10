"Wer stiehlt mir die Show?" 2025: Komplett ausverkauft! So bist du nächstes Mal dabei

Du willst Teil von "Wer stiehlt mir die Show?" werden? Auch wenn die achte Staffel noch in vollem Gang ist, steht jetzt schon fest: Es wird eine weitere geben. Auch wenn die Tickets bereits ausverkauft sind, hast du vielleicht nächstes Mal mehr Glück. Wie du in Zukunft nichts mehr verpasst, liest du hier.

Das Wichtigste in Kürze Eine neue Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" ist aktuell jeden Sonntag auf ProSieben und Joyn zu sehen.

Am Montag, 16. September, um 12 Uhr startete der Verkauf der Tickets für die Aufzeichnungen der neunten Staffel.

Schnell sein hat sich gelohnt, denn die Tickets sind schon nach 40 Minuten restlos ausverkauft.

Wie du dir nächstes Mal Tickets sichern kannst, liest du hier.

+++ Update 17. Oktober 2024 +++

Die Magie des Ticketalarms

Nach der Show ist vor der Show. Für alle, die dieses Mal leer ausgegangen sind, lohnt es sich den Ticketalarm zu abonnieren. Damit verpasst du keine Verkaufsstarts mehr und sitzt vielleicht in der darauffolgenden Staffel endlich im Publikum. Alternativ kannst du dich natürlich auch als Wildcard bewerben.

+++ Update 16. September, 12:40 Uhr +++

Restlos ausverkauft!

Am Montag, 16. September, um 12 Uhr startete der Verkauf für die Tickets zur Aufzeichnung der neunten Staffel "Wer stiehlt mir die Show?". Noch bevor bekannt wurde, welche Promis in dem neuen Panel sein, oder gar an welchen Tagen die Aufzeichnungen stattfinden werden.

Das scheint den Fans alles egal (oder ihr Vertrauen in eine gute Show so groß) zu sein, denn schon 40 Minuten (!) nach Start des Verkaufs sind bereits alle sechs Termine komplett ausverkauft.

Preview: Die leichten Fünf waren noch nie besser!

So hast du die Chance auf weitere Tickets

Du bist nicht unter den Glücklichen, die sich Karten für die heiß begehrte Show sichern konnten? Keine Angst, wir haben noch ein Ass im Ärmel.

Aktuell läuft jeden Sonntag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn eine neue Folge der achten Staffel "Wer stiehlt mir die Show?". Dieses Mal kannst du parallel zum TV-Programm das erste Spiel "Die leichten Fünf" live in der Joyn App mitspielen. Sobald du in dieser Zeit mindestens einen Punkt erspielst, landest du im Los-Topf für weitere 2 mal 2 Tickets zu den Aufzeichnungen. Mitspielen lohnt sich also.

Wichtiger Hinweis: Nur wenn du "Die leichten Fünf" während der Ausstrahlung auf ProSieben und Joyn in der Joyn App mitspielst, kannst du an dem Gewinnspiel für die Tickets teilnehmen.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Wir haben ein Date: Montag, 12 Uhr!

Du willst Joko und seine Gäste selbst einmal live im Studio sehen und "Wer stiehlt mir die Show?" hautnah erleben? Und das vielleicht sogar mit einem anderen Moderator oder einer anderen Moderatorin als Joko Winterscheidt? Dann solltest du dir unbedingt Tickets für die Aufzeichnung der Sendung sichern. Noch bevor die achte Staffel richtig losgeht, kannst du dich für Staffel 9 bereit machen! Am Montag, 16. September, um 12 Uhr startet der exklusive Verkauf der Tickets für die Aufzeichnungen in Berlin.

Aber Vorsicht: Sei lieber pünktlich am Rechner oder Smartphone, denn die Tickets sind erfahrungsgemäß bereits nach kurzer Zeit ausverkauft.

Wann die Aufzeichnungen stattfinden, wird übrigens erst am Montag bekanntgegeben.

Jokos Job ist wieder in Gefahr

Auch die neunte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" wird im Studio Berlin-Adlershof aufgezeichnet - dort, wo auch Lenas Gesicht im neuen "Walk of Brain" im Boden zu sehen ist. Wenn du ein echter Fan bist und schon immer mal mit im Publikum sitzen wolltest, dann ist das deine Chance!

Richtigstellung: In einer früheren Version dieses Artikels war vom Vorverkaufs-Start am Sonntag, 15. September, die Rede. Richtig ist allerdings Montag, der 16. September 2024, 12 Uhr.