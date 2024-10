Was wollen Menschen über Joko Winterscheidt wissen? Laut Suchmaschinenanfragen interessieren sie sich für seinen Kontostand, seine Garage und seine Liebe zu Tieren. Und was sagt der Moderator selbst dazu? So reagiert Joko auf eine aberwitzige Quizrunde bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Quizfrage: Wonach suchen die Nutzer:innen?

Wenn Menschen bei einer Online-Suchmaschine nach bestimmten Themen, Dingen oder Personen suchen, erhalten die Nutzer:innen vom Algorithmus in der Regel einige Vorschläge für weitere Suchbegriffe oder Fragen, die zur ursprünglichen Anfrage passen könnten.

Lässt sich anhand solcher Suchvorschläge erraten, welcher Begriff ursprünglich gesucht wurde?

Genau das gilt es in der Spielrunde mit dem Titel "Auf Suchfühlung gehen" für das Quiz-Panel von "Wer stiehlt mir die Show?" herauszufinden.

Soweit so ungewöhnlich und damit doch völlig normal in der wahrscheinlich verrücktesten Quizshow Deutschlands. Doch richtig kurios wird es, als deren Moderator Joko Winterscheidt selbst zum gesuchten Begriff wird.

Hat Joko einen LKW?

"Hat ... einen LKW?", lautet die erste Frage der dritten Runde des Spiels. "Kurt Krömer", scherzt Tommi lachend und ahnt dabei nicht, wie nah er mit seiner Vermutung liegt, dass eine Person aus dem Studio gesucht sein könnte.

"... Igel Botschafter" bringt schließlich Nina auf die richtige Spur. Noch bevor Joko die nächste Suchanfrage vorlesen kann, buzzert sie und gibt die richtige Antwort.

Die genannten Begriffe sind tatsächlich echte Suchanfragen, die im Zusammenhang mit Joko Winterscheidt online gestellt wurden.

Natürlich spiegeln die Vorschläge von Suchmaschinen wie Google nur das wider, was in großer Anzahl von Nutzerinnern und Nutzern gesucht wird. Nur weil aber zum Beispiel eine Person in Zusammenhang mit einem bestimmten Wort gesucht wird, heißt das noch lange nicht, dass die beiden auch wirklich etwas miteinander zu tun haben.

Anlass zum Nachdenken und Nachfragen gibt der Algorithmus allerdings durchaus. Denn was danach an weiteren Suchanfragen zu Joko aufgelöst wird, bringt das ganze Panel zum Spekulieren.

Wie reich ist Joko?

Bei den Antworten gibt sich Joko geheimnisvoll. Wäre es möglich, dass sogar mehr als nur ein LKW in seiner Garage steht? Was der Moderator dazu sagt, siehst du in Folge 5 der 8. Staffel ungefähr ab Minute 47.

Am Ende der Sendung erfährst du außerdem, wer Moderator oder Moderatorin der nächsten Ausgabe ist.

Folge 6 von "Wer stiehlt mir die Show?" siehst du am Sonntag, 13. Oktober 2024, 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn - oder bereits vorab jetzt bei Joyn PLUS+.

