"Wer stiehlt mir die Show?": Wer wird Gewinner:in im Finale und schafft es aufs Rätselheft?

In Folge 6 werden Kandidat:innen-Träume wahr. Wer schafft es auf das Cover des Rätselhefts? Hier gibt es mehr Infos zum Finale und du erfährst, wie du Sidos Show bereits vor TV-Ausstrahlung anschauen kannst.

Erste Einblicke in Sidos Show

Nach seinem Sieg gegen Joko moderiert Sido das Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 5. In der Preview sieht man, dass der Rapper ein Spiel in die Berliner U-Bahn verlegt. Wie gut können die Kandidat:innen Songs erraten, während um sie herum die Züge einfahren und die Leute nichts ahnend vorbeigehen?

"Wer stiehlt mir die Show?": Ganze Folge vorab online sehen

Die verrückteste Quizshow findet in Folge 6 ihren finalen Höhepunkt. Im Fernsehen ist die von Sido moderierte Episode am 26. März 2023 zu sehen. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie du die finale Show bereits jetzt exklusiv vorab sehen kannst. Auf Joyn Plus gibt es das Finale jetzt im Stream.

Das Rätselheft bei "Wer stiehlt mir die Show?": Was ist die Besonderheit?

Im Finale der 5. Staffel gibt es als Gewinn keine eigene Show mehr. Doch für die Kandidat:innen ist das kein Grund zur Trauer, denn stattdessen können sie das Cover eines eigenen Rätselhefts zieren. Es wird nach der Show veröffentlicht - und der/die Gewinner:in wird in Farbe gedruckt!

Das große Ranking: Wer schafft es auf das Rätselheftcover?

Motivation genug für die Kandidat:innen in Folge 6, sich noch einmal richtig ins Zeug zu legen. Doch wer hat den Willen und die Power, um es auf das Rätselheftcover zu schaffen? Hier gibt es vorab eine Einschätzung.

Bill Kaulitz: Das Überraschungspaket

Glitzer und Glamour: Mit schillernden Outfits tritt Bill Kaulitz in Staffel 5 an. Doch neben grandiosen Outfits kann er mit einer anderen Eigenschaft punkten: sein umfassenden Wissen und den Willen zum Sieg. Er will gewinnen und das stellt er unter Beweis.

Sein Einsatz wurde auch mit der einen oder anderen Münze belohnt. Er hat zahlreiche Straßenschilder erkannt, in verrückten Musikfragen überzeugt und sich mit verrückten Geschichten die Herzen des Publikums gewonnen.

Die Chancen, auf dem Cover des Rätselhefts zu erscheinen, stehen für ihn sehr gut, denn in Folge 5 bewies er bereits, wie gut er zocken kann. In dem Spiel "Riskier die Gier" sammelte er rasant Punkte und ging kurzzeitig vor seinem Mitstreiter Sido in Führung. Zuschauer:innen dürfen gespannt sein, ob Bills Gier für den Sieg in Folge 6 reicht.

Joko Winterscheidt: Wie gut stehen seine Chancen?

Moderator und Show-Ikone: Joko Winterscheidt lässt sich nur ungern die Show stehlen. Doch gegen Helena, Svenrik und Sido musste er klein beigeben. Dennoch überzeugte er in der Staffel mit einem großen Wissensschatz, der ihm dazu verhalf, die eigene Sendung wieder zurückzugewinnen.

Resümee: Joko gewann in Staffel 5 mehrmals die Show, verlor sie aber auch oft. An seinem Ehrgeiz gemessen hat er gute Chancen auf den Finalsieg.

Sido: Titelverteidiger in Folge 6

Sido erreichte bei "Wer stiehlt mir die Show?" das, wovon seine prominenten Kontrahent:innen nur träumen: Er stahl als erster Promi in Staffel 5 Jokos Show. In der letzten Folge gebührt ihm die Ehre des Titelverteidigers. Dabei kam dieser Sieg überraschend. Obwohl der Berliner Rapper immer wieder mit seinem Wissen und Humor punktete, war er in Folge 4 als erster Kandidat ausgeschieden. In seiner Show in Folge 6 tritt er nun mit Rückenwind an. Erhöht das die Chancen, dass Sido es auf das Rätselheftcover schafft?

Jasna Fritzi Bauer: Ein Underdog auf Verfolgungsjagd

Die Schauspielerin ist seit Folge 1 Feuer und Flamme - sie will Joko endlich die Show stehlen, sie will gewinnen. Mit Elan und viel Leidenschaft hat sie nicht nur viel zu sagen, sondern auch richtig was auf dem Kasten. Dennoch musste sie in den vergangenen Folgen mehrmals als Erste die Show verlassen.

Obwohl es Jasna bisher kein einziges Mal in das begehrte Prompterduell schaffte, sollte sie nicht von ihren Mitstreiter:innen unterschätzt werden. Denn sie hat mit die besten Chancen, sich in Folge 6 das Cover auf dem Rätselheft zu sichern, da sie in der Außenseiterrolle besonders heiß auf den Sieg ist.

Schafft es die Wildcard auf das Rätselheftcover?

Staffel 5 ist die Staffel der Wildcards. Denn während in den vorherigen Staffeln von "Wer stiehlt mir die Show?“ keine einzige Wildcard eine Show gewinnen konnte, gelang das in der aktuellen Staffel zweimal: den Wildcards Helena und Svenrik. Somit scheint das Glück auf der Seite der Wildcards zu liegen.

Demnach hat die Wildcard in Folge 6 vermutlich gute Chancen, es auf das Cover des Rätselhefts zu schaffen.

Ob der/die Wildcard-Kandidat:in die Chance nutzen wird, siehst du am 26. März 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Oder schon jetzt exklusiv vorab auf Joyn Plus.