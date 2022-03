Oscar-Gewinnerin 2022: "Beste Regie"

Welche Regisseurin oder welcher Regisseur tritt in die Fußstapfen von Chloé Zhao? Bei der 94. Verleihung der Oscars wurde es entschieden. Hier siehst du, wer den begehrten Preis in der Kategorie "Beste Regie" 2022 erhielt und wer noch nominiert war.

Oscars 2022: Gewinnerin für "Beste Regie"

The Power of the Dog (Jane Campion)

Oscars 2022: Nominierung in der Kategorie "Beste Regie"

Belfast (Kenneth Branagh)

Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi)

Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

West Side Story (Steven Spielberg)

Oscars 2022: Wer ist der Favorit in der Kategorie "Bester Film"?

Laut "Variety", dem wichtigsten Branchenblatt der Film- und Unterhaltungsindustrie geht der Oscar in der Kategorie "Beste Regie" bei den 94. Academy-Awards an Jane Campion für den Film "The Power of the Dog":

Campion verlor ihre erste Oscar-Nominierung für die Regie von "The Piano" (1993) an Spielberg, und es sieht so aus, als würden die beiden erneut aufeinandertreffen, allerdings mit einem wahrscheinlich anderen Ergebnis. Mit 12 Nominierungen für "Power" ist die Frage, wie viele Trophäen der Film gewinnen wird, schon seit Wochen im Raum gestanden. Wenn Campion nur für die Regie nominiert wird, wäre sie die erste Regisseurin seit Regisseur Mike Nichols für "Die Reifeprüfung" (1967), der nur in dieser Kategorie gewinnt.

Gewinnerin 2021

Im vergangenen Jahr wurde die Regisseurin Chloé Zhao für ihre Arbeit am Film "Nomadland" ausgezeichnet. Der Streifen konnte noch zwei weitere Erfolge bei der Oscar-Verleihung 2021 einfahren, denn er gewann ebenfalls in den Kategorien "Bester Film" und "Beste Hauptdarstellerin".

Wir haben zusammengefasst, wie man die Übertragung der Oscars 2022 in Deutschland live im TV und Live-Stream sehen kann. Und: Es gibt wieder eine Live-Stream-Seite von ProSieben zu den Oscars 2022.

Wer die 94. Academy Awards nicht live sehen kann bzw. konnte: So sieht man die ganze Show und die Highlights der Oscars 2022 als Wiederholung im TV und im Stream.

Welche Filme werden die Gewinner der Oscars 2022? Die anderen Kategorien der 94. Academy Awards

Beste Hauptdarstellerin

Beste Nebendarstellerin

Bester Hauptdarsteller

Bester Nebendarsteller

Bester Animationsfilm

Beste Kamera

Bestes Kostümdesign

Bester Dokumentarfilm

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Bester Schnitt

Bester internationaler Film

Bestes Make Up und beste Frisuren

Beste Filmmusik

Bester Filmsong

Bester Film

Bestes Production Design

Bester Kurzfilm (Realfilm)

Bester animierter Kurzfilm

Bester Ton

Beste visuelle Effekte

Bestes Originaldrehbuch

Bestes adaptiertes Drehbuch

Wer hat bei den Academy Awards die besten Aussichten auf eine Trophäe?: Oscars 2022: Wer sind die Favoriten?

Und: Das sind die Moderatoren der Oscars 2022.

Best of Academy Awards:

Das sind die Filme mit den meisten Oscars.

Das waren die schlimmsten Oscar-Outfits aller Zeiten.

Diese Schauspieler haben die meisten Oscars gewonnen.

Die elegantesten Oscar-Outfits aller Zeiten.