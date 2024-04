Punk-Look bei GNTM 2024: So trägst du Lack- und Leder-Accessoires im Alltag

Aufregender Fototermin bei GNTM in Folge 9: Die Kandidat:innen präsentieren sich selbstbewusst und sexy in Lack, Leder und Bondage. Wir zeigen, wie du mit Riemen, Nieten und Schnür-Details deinem Look einen rebellischen Touch verleihst.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel"

Die GNTM-Kandidat:innen rocken den Gothic-Look

Lederjacken, Lack-Rock, Bondage-Tops, Ketten, Nieten und viel nackte Haut: Beim Shooting stehen Punk-Elemente im Vordergrund! Lässig und selbstsicher präsentieren die GNTM-Kandidat:innen die ausgefallenen Outfits. Trotz Bondage-Accessoires und Gothic-Print wirkt sie dabei authentisch und nicht verkleidet - wie schaffen die angehenden Models das? Das Style-Rezept für den gelungenen Look ist die Mischung von Punk-Details und Basics.

Lilli trägt über einem Bondage-Oberteil eine hochgeschlossene, weiße Bluse. Zwar bauch- und rückenfrei, aber genauso wie die weißen Sneakers mit wadenhohen Socken ein krasser Stilbruch zum restlichen Outfit.

Lea steckt in einem sexy geschnürten Bustier und einer coolen Hose mit Nieten- und Ketten-Details - verzichtet jedoch auf extremes Make-up und extravaganten Schmuck, wodurch der Punk-Effekt abgemildert wird.

Zum Totenkopf-Print auf der schwarz-glänzenden Hose kombiniert Dominik eine rote Lederweste und Marvin nimmt seinem Look mit einer langen Fellweste die Härte.

Auch interessant: So schafft es GNTM-Kandidatin Lilli mit BH und Boxershorts perfekt, männliche und weibliche Komponenten in ihren Outfits zu verbinden. Und kennst du schon Lena Meyer-Landruts verborgenes Talent? Er könnte der Accessoire-Trend des Sommers werden!

Funfact: GNTM-Kandidatin Mare trug bereits zum Casting der Show einen gewagten Latex-Look, mit dem sie zum echten Hingucker wurde.

Bondage-Styles in den Alltag integrieren - so geht’s

Die Model-Anwärter:innen zeigen, worauf es ankommt: nämlich auf den ausgewogenen Mix von Lack und Leder mit Alltags-Klamotten. So kannst die deinem Look etwas Rebellisches verleihen, ohne deine Authentizität zu verlieren. Darauf solltest du beim Styling achten:

Starte mit kleinen Accessoires: Eine Lacktasche, ein Lederarmband oder ein Nietengürtel sind tolle Eyecatcher.

Setze auf Stilbrüche: Kombiniere ein Leather-Jacket zum Blumenkleid oder Sneakers zum Lack-Rock.

Ein Kleidungsstück mit Lackdetails, wie Kragen oder Taschenklappen , verleihen punkige Vibes, ohne dominant zu wirken.

Baumwolle, Wolle oder Seide . So wird die Härte des Leders oder des Lacks ausgeglichen. Layering ist angesagt: Kombiniere Leder und Lack mit weichen Materialien wie. So wird die Härte des Leders oder des Lacks ausgeglichen.

Weniger ist mehr: Suche nach Kleidungsstücken mit subtilen Details, die an Bondage erinnern, wie Schnürungen, Ösen oder Schnallen .

Deine innere Einstellung hat entscheidenden Einfluss darauf, wie dein Stil wahrgenommen wird. Trage, was dir gefällt, selbstbewusst und Haltung.

Lack und Leder sind beliebt - viele Stars integrieren die Materialien in ihre Outfits, um einen edgy Look zu erzielen. Wie etwa Lady Gaga, deren Stil von klassischen Lederjacken und -kleidern bis zu futuristischen Lackanzügen reicht.

Auch Jennifer Hudson und Beyoncé trugen bei den 2024 "iHeartRadio Music Awards" viel Leder, Lack und Nieten.

GNTM: Lack & Leder sind immer dabei

Shootings in Bondage-Outfits sind nichts Neues bei "Germany's Next Topmodel". Ganz im Gegenteil, sie sind fester Bestandteil der Show. Im letzten Jahr tauchten die Kandidat:innen in sexy Outfits aus Lack und Leder im Wassertank ab und posierten für Unterwasser-Fotos.

Du bist kein Fan des Lack- und Leder-Looks? Wie wäre es dann mit dem lässigen Boho-Style von GNTM-Kandidatin Stella? Wir verraten dir hier die Key-Pieces für deinen Kleiderschrank.

