Die Male Models von GNTM beweisen: So cool sind die Jeans-Trends im Frühjahr 2024 für Männer

Die GNTM-Kandidaten posieren im coolen Jeans-Look und zeigen, wie kurze und lange Hosen bei Männern dieses Jahr sitzen sollten. Coole Blautöne, gebräunte Haut und Waschbrettbäuche stehen im Fokus - und der weiße Rand der Boxershorts blitzt auch mal hervor.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

GNTM 2024: Die Male Models im Denim-Look

Die GNTM-Kandidaten Julian, Luka, Dominik und Lucas posieren in schlichten Jeans und zeigen, wie man die Kulthose jetzt trägt: nicht zu eng und nicht zu weit, die Waschung nicht zu hell und nicht zu dunkel. Jeans sind die beliebtesten Hosen und das wichtigste Basic im Kleiderschrank. Keine andere Hose ist so vielseitig kombinierbar und bringt einen so lässigen Streetwear-Charme mit sich - und das schon seit rund 150 Jahren.

Lässige Denim-Styles im Trend: So sitzt die Jeans 2024

Dieses Jahr tragen die Herren weder skinny noch baggy, sondern genau dazwischen: Eine entspannte Straight-Leg-Jeans oder Relaxed-Jeans ist jetzt der angesagte Jeans-Trend. Super für alle, die sich nicht entscheiden wollen oder eben Fans der geraden Beinform sind. Im Gegensatz zur klassischen Straight-Leg-Jeans sitzt dieses Modell aber lockerer an der Hüfte und an den Beinen. Dadurch rutscht es etwas nach unten und gibt den Blick auf den Bund der Boxershorts frei. Aber nicht noch tiefer, wie beim Y2K-Revival der Baggy-Jeans in den letzten Jahren.

Auch die Waschungen fallen in 2024 nicht mehr so extrem aus. Ein leicht gebleachtes Hellblau oder eine dezente Stone-Washed-Jeans, die nur an den Nähten einen Used-Look aufweist, am Bein dagegen gleichmäßig Mittelblau gefärbt ist. Shorts dürfen gerne gekrempelt werden oder auch einfach mit der Schere gekappt werden - quasi wie selbstgemacht.

Im Clip: Die coolsten Denim-Looks der Stars

Weiterhin beliebt ist die unfehlbare Kombination aus einem schlichten weißen Shirt und Jeans, aber auch eine Double-Denim-Kombination und natürlich viel gebräunte Haut. Tatsächlich hast du beim Styling so gut wie freie Wahl, denn mit einer gut sitzenden Jeans ist es schwer, einen Look zu verderben.

GNTM-Kandidaten im Denim-Look: Inspiriert von Heidi Klum?

GNTM-Chefin Heidi Klum ist bekennender Denim-Fan und überrascht uns immer wieder mit lässigen Jeans-Outfits. Allein in dieser Staffel von "Germany's Next Topmodel" begeisterte sie in einem hautengen Jeans-Overall auf den offiziellen Plakaten im Vorfeld und im ausgefallenen Allover-Denim-Look beim Umstyling. Kein Wunder also, dass sie auch ihre Topmodel-Anwärter:innen damit einkleidet. Denim-Looks sind ein andauernder Hype und werden dank der vielseitigen Styling-Möglichkeiten auch in Zukunft nicht vom Trend-Radar verschwinden.

