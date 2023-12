Düfte von Billie Eilish & Co: Die 7 schönsten Star-Parfums - von günstig bis teuer

Ariana Grande, Rihanna oder Billie Eilish - sie haben alle eins gemeinsam: Ein Star-Parfüm, dass jeder mal geschnuppert haben sollte. Unsere sieben Lieblingsdüfte von erfolgreichen Promidamen gibt's hier. Und es ist für jede Preisklasse etwas dabei, versprochen!

Nicht jeder, der oder die im Showbusiness arbeitet, sollte versuchen, sich auch außerhalb davon eine Karriere aufzubauen. Oftmals wird das nämlich eher als "Cashgrab", also eine schnelle Art Geld zu verdienen, gesehen. Darum ist es wichtig, dass, wenn ein Promi eine eigene Beauty- oder Fashionbrand startet (oder andere Produkte launcht - aber wir sprechen hier nun mal von den schönen Dingen des Lebens), diese auch zu ihm passt. Wie aktuell sehr anschaulich an Kylie Jenner zu sehen ist, die nach dem Erfolg ihrer Lippenstifte, jetzt Schelte für ihre neue Modelinie Khy einstecken muss.

Viele Stars gehen daher auf Nummer sicher und setzen auf eine der bewährtesten Celebrity-Vermarktungsstrategien seit Elizabeth Taylor: Sie bringen ein Parfüm auf den Markt. Welcher Fan will schließlich nicht wie sein Idol duften? Diese sieben Promidamen machen vor, wie der Coup gelingt. Sie haben super erfolgreiche Düfte gelauncht, die sich auch außerhalb ihrer Fanbase zum Teil zu wahren Kultdüften etablieren konnten. Hier ist wirklich für jeden Duftfan etwas dabei - und vor allem auch für jeden Geldbeutel! Wir haben die sieben besten Stardüfte gebündelt und sortiert - angefangen von günstig über mittelpreisig bis hin zu wahren Luxuskreationen.

Diese Promidüfte gibt es ab 10 Euro

1. Sexy wie Christina Aguilera mit Signature

Von wegen, Star-Parfüms sind Eintagsfliegen! Dieses Parfüm ist seit Jahren ein Dauerbrenner in der Duftwelt und einfach nicht unterzukriegen. Die Parfüms von Sängerin Christina Aguilera sind wahre Verkaufsschlager, was sie laut eigener Aussage zur führenden Star-Marke im Duftsegment macht (basierend auf eine Analyse der Verkaufszahlen 2018 von der IRI Deutschland).

Signature hieß bei seinem Launch 2007 einfach nur nach seiner prominenten Schirmherrin Christina Aguilera. Nach seinem massiven Erfolg brachte die Marke noch 16 weitere Düfte auf den Markt und ein anderer Name musste her. Das Besondere bei all ihren Düften ist, dass sie ins günstigere Preissegment fallen. Fast alle sind neben Parfüm-Onlineshops und Parfümerien auch in der Drogerie wie DM, Rossmann oder Müller erhältlich.

Preis: ca. 10 Euro für 15 ml, 13 Euro für 30 ml, 18 Euro für 50 ml und 10 Euro für das Bodyspray

Danach riecht Signature von Christina Aguilera

Der Duft ist genauso sexy wie es sein Flakon vermuten lässt, der die Kurven von Xtinas Körper nachformen soll und einen Aufdruck hat, der an ein schwarzes Spitzen-Negligé erinnert. Darin verbirgt sich ein Mix aus süßer Vanille, fruchtig-frischen Beerennoten und ein pudrig-blumiges Bouquet aus Pfingstrose und Jasmin. Eine holzige Note rundet die liebliche Komposition ab und verleiht ihr Tiefe & Sinnlichkeit.

Kopfnote: Schwarze Johannisbeere und exotisches Frucht-Sorbet

Herznote: Pfingstrose, Pflaume und Jasmin

Basisnote: Vanille, Amber und Moschus

Im Clip: Christina Aguilera im exklusiven Interview

2. Verführerische Vibes mit Naomi Campbell

Bereits 1999 launchte Supermodel of the World Naomi Campbell ihren ersten, nach ihr benannten Duft. Bis heute konnte er sich dank seiner raffinierten Komposition und seinem tollen Preis im Bereich Star-Parfüms in den Regalen halten.

Der Flakon erinnert an die futuristischen Designs von Thierry Mugler, er ist elegant und zeitlos, aber gleichzeitig auch wie von einem anderen Stern. Passender hätte man die Persönlichkeit des Topmodels nicht einfangen können.

Ähnlich wie bei Christina Aguilera feiert auch Naomi Campbell Riesenerfolge im Parfümsegment und hat bereits 27 (!) Düfte herausgebracht. Ebenfalls alle in einem gemäßigtem Preisspektrum angesiedelt, gibt es die Düfte in Onlineshops, Parfümerien und Drogerien.

Preis: ca. 9 Euro für 15 ml, 20 Euro für 30 ml

So riecht der Duft Naomi Campbell

Der Duft riecht so, wie man sich vorstellt, dass Naomi Campbell riechen würde, wenn sie einen umarmt. Warm, sinnlich, feminin und etwas mysteriös. Mit Noten aus Königin-der-Nacht, Jasmin und Orangenblüte wird es orientalisch-blumig, Vanille und Pfirsich sorgen für Süße, Pfeffer und zitrische Elemente geben ein Frischekick, während Moschus die Kreation erdet.

Kopfnote: Kokosnuss, Orangenblüte, Sternanis, Bergamotte, Magnolie, rosa Pfeffer, Mandarine und Pfirsich

Herznote: Heliotrop, Königin-der-Nacht, Jasmin, Rose, Tuberose und Maiglöckchen

Basisnote: Tonkabohne, Amber, Karamell, Sandelholz, Benzoe, Moschus, Opoponax, Vanille und Zeder

Star-Parfüms ab 30 Euro

3. Frisch wie Millie Bobby Brown mit Wildly Me by Florence by Mills

Unter dem Namen Florence by Mills hat Stranger-Things-Star Millie Bobby Brown bereits Kosmetik und Skincare gelauncht. Nun, ganz neu dabei, Millies erstes Parfum mit dem Namen Wildly Me.

Der Flakon passt zur Ästhetik der Marke und ist ein Gen-Z-Traum bestehend aus einem eckigen, milchigen Glasflakon mit fliederfarbenen Akzenten. Schlicht, einfach und trotzdem très chic.

Preislich liegen wir im unteren bis mittleren Segment. Super günstig ist er jetzt nicht, aber auch nicht absurd überteuert. Der Duft ist exklusiv bei Douglas erhältlich, da die Brand in Deutschland ausschließlich dort verkauft wird.

Preis: ca. 35 Euro für 30 ml, 45 Euro für 50 ml und ca. 55 Euro für 100 ml

Das sind die Aromen von Wildly Me

Der Duft fängt Millies Persönlichkeit perfekt ein: lässig und frisch, dabei doch mit Tiefgang und einer natürlichen Sinnlichkeit, die begeistert. Die Wärme wird durch Sandel- und Zedernholz erzeugt, Lavendel, Veilchen, Bergamotte und Salbei verströmen natürliche Frische und Leichtigkeit.

Kopfnote: Sandelholz, Zedernholz und Amyris

Herznote: Iris, Glyzinie, Veilchen und Lavendel

Basisnote: Bergamotte, Pfeffer und Salbei

4. Unwiderstehlich wie Ariana Grande mit MOD Vanilla und MOD Blush

Cloud, Pink Cloud, Thank U, next... die Liste an Parfums von Popstar und r.e.m. Beauty-Entrepreneurin Ariana Grande ist lang und wird stetig länger. Insgesamt hat sie bereits 13 Düfte auf den Markt gebracht, darunter auch den Doppel-Launch von MOD Vanilla und MOD Blush.

Die runden Flakons erinnern an einen Handschmeichler und könnten vom Design her auch in einem Museum für moderne Kunst ausgestellt werden.

Preislich reihen sich MOD Blush und MOD Vanilla eher ins mittlere Segment ein, nicht extrem teuer, aber auch keine Drogerieschnäppchen. Den Duft gibt es in Parfümerien wie Onlineshops zu kaufen.

Preis je ca. 48 Euro für 30 ml und ca. 70 Euro für 100 ml

Süße Noten im Duft-Duo MOD Blush und MOD Vanilla

Die Düfte von Ariana Grande sind grundsätzlich eher etwas für alle, die Gourmand-Düfte mögen. So auch die beiden MOD Düfte.

MOD Vanilla ist, wie der Name schon verrät, ein klassischer Vanilleduft. Er riecht warm-süßlich, mit feinen Noten aus Vanille (logisch), Praline und Pflaume sowie blumiger Iris und Jasmin. Damit man sich nicht wie eine lebende Zuckerwatte fühlt, bekommt die Kreation noch eine selbstbewusste, knackige Moschus-Basis verpasst.

MOD Vanilla:

Kopfnote: Vanille und Kakao

Herznote: Iriswurzel, Praline und Jasmin

Basisnote: Freesie, Pflaume und Moschus

MOD Blush ist der cremigere der beiden Düfte, der mehr eine würzig-pudrige Süße mitbringt - worauf auch dieser Name anspielt. Dank süßer Himbeere und frischer Passionsfrucht, feurigem Pfeffer, warmen Holznoten und süßen Blumenkomponenten, ist er etwas herber, als sein Duftzwilling.

MOD Blush:

Kopfnote: Ambroxan, Holz und Moschus

Herznote: Magnolie, Rosenblüten und Birne

Basisnote: Passionsfrucht, Bergamotte, Himbeere und Pfeffer

5. Cool wie Billie Eilish mit Eilish No. 1, 2 oder 3

2021 brachte Sängerin Billie Eilish ihren ersten Duft raus: Eilish. Danach folgte Eilish No.2 und die limitierte Edition Eilish No. 3, die erst diesen November für eine kurze Zeit erhältlich sein wird. Doch nichts kommt an das Original ran! Angeblich gehört Eilish von Sängerin Billie Eilish zu den am besten verkauften Parfums 2022 - nicht mal in einer Sonderkategorie wie "Stars", sondern einfach generell und kann sich mit Duftklassikern wie Chanel No. 5 und La vie est belle messen.

Der Flakon ist fast schon ein Kunstwerk: ein stilisierter Frauentorso in einem warmen Bronzeton. Inspiration dazu gaben Billies Lieblingskörperteile: Brust, Hals und Schlüsselbein. Auch die weiteren Düfte der Reihe haben dieselbe Form, allerdings ist No.2 in Bleischwarz und No. 3 in Kirschrot eingefärbt.

Die Düfte sind nicht unbedingt in der Super-Luxus-Kategorie zu finden, aber landen sicher auch nicht als Schnäppchen einfach so im Einkaufskorb, sondern sind eher als mittelpreisig anzusehen. Den Duft gibt es in Parfümerien und Onlineshops zu kaufen.

Preis: ca. 50 Euro für 30 ml, etwa 60 Euro für 50 ml, ca. 70 Euro für 100 ml

So riecht Eilish No. 1 von Billie Eilish

Billies Parfüm ist ein perfekter Herbst-Winter-Duft, da er so wohlig anmutet, wie sich ein warmes Kaminfeuer anfühlt. Er fällt unter die Kategorie der Gourmand-Düfte, also Düfte, die nach etwas "Essbarem" riechen. Das gelingt der Komposition durch die Vanille- und Kakaonoten, die mit zitrischer Mandarine und süßen Blumennoten aufgelockert werden.

Kopfnote: kandierte Blüten, Mandarine und rote Beeren

Herznote: Vanille, Kakao und Gewürze

Basisnote: Tonkabohne, Hölzer und Moschus

Luxuriöse Celebrity-Düfte ab 100 Euro

6. Selbstbewusst wie Rihanna mit Fenty Eau de Parfum von Fenty Beauty

Rihanna hat halt einfach immer den richtigen Riecher! Ihre Beauty-Brand Fenty Beauty ist mega erfolgreich und hat bei ihrem Launch die Beauty-Welt auf den Kopf gestellt. Neben der Kosmetiklinie brachte sie auch eigene Skincare auf den Markt - und natürlich auch ein Parfüm, das nach ihrer Brand benannt ist. Rihanna selbst bezeichnet den Duft als die "Essenz ihrer selbst". Sie habe, so steht es zumindest auf der Website von Fenty, ein Parfum für sich selbst kreiert und teilt es nun mit der Welt. Good to know, vor allem, da Rihanna als eine der am besten riechenden Promis gilt. Sie selbst trägt Fenty Eau de Parfum am liebsten auf ihr Dekolleté auf.

Der Flakon ist in einem dunklen, durchschimmernden Rostrot gehalten und erinnert etwas an alte Apothekenflaschen. Der schwere, gravierte Deckel ist mit einem goldenen Ring umrandet, auf dem Fenty eingraviert ist - ansonsten ist das Fläschchen total clean und zeitlos gestaltet.

Rihannas Duftkreation ist definitiv eher ein Investment und gehört in den Luxusbereich. Derzeit ist er in Onlineshops oder im Raum Deutschland bei Sephora zu erhalten.

Preis: ca. 110 Euro für 75 ml.

So riecht Fenty Eau de Parfum von Rihanna

Der Duft ist - wie Rihanna selbst - komplex und mischt Süße mit Würze, Frische mit verführerischen orientalischen Noten und hat sowohl ein fruchtiges wie blumiges Bouquet. Für manche kann das zu viel sein, andere sehen darin ein wunderbar komplexes Dufterlebnis durch Noten aus fruchtiger Heidelbeere, blumiger Magnolie, süßer Vanille und samtigem Weihrauch.

Kopfnote: Rosengeranie, bulgarische Rose, Absolue und Heidelbeere

Herznote: Hyazinthe, Patschuli, Tangerine und Vanille

Basisnote: Weihrauch, Bergamotte, Magnolie, Kokosnuss und Moschus

7. Modern wie Victoria Beckham mit Portofino ’97

Victoria Beckham hieß bei den Spice Girls nicht umsonst Posh, was so viel wie vornehm bedeutet. Ihre erfolgreiche Beautymarke Victoria Beckham Beauty und ihre Fashion Brand Victoria Beckham unterstreichen ihr nobles Image nur. Und natürlich fallen auch ihre neuen Parfüms ins Luxus-Segment. 2023 war es dann so weit: drei Düfte kamen unter Victoria Beckham Beauty raus.

Darunter ihr Duft Portofino '97, der eine olfaktorische Hommage an ein Date in Italien mit ihrem Ehemann, Fußballer David Beckham ist. Der übrigens auch eigene Parfüms auf dem Markt hat, aber darum soll es jetzt nicht gehen.

Der Flakon sieht aus, wie ein eleganter Flachmann und passt zu Vics zeitlosem Old Money Look: vergoldete Elemente treffen auf knalliges Türkis, das einen gedanklich direkt an die italienische Riviera transportiert. Der Duft ist derzeit nur im Onlineshop von Victoria Beckham sowie ausgewählten Victoria-Beckham-Stores erhältlich.

Preis ca. 200 Euro für 50 ml und etwa 290 Euro für 100 ml

So riecht Portofino '97 von Victoria Beckham

Victoria verriet einmal, dass sie und David beide gerne herbere Düfte mögen. Ihre Liebe zu Unisex-Düften riecht man auch bei ihrer eigenen Kreation heraus: Weihrauchnoten treffen auf frische Bergamotte.

Kopfnote: Bergamotte aus Kalabrien und schwarzer Pfeffer

Herznote: Amber und Weihrauch

Basisnote: Vetiver und Patschuli