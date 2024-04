GNTM-Kandidatin Lilli: So selbstbewusst und lässig rockt sie BH und Boxershorts

BH und Boxershorts? Bei "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Lilli sieht diese Kombi so richtig lässig aus. Die Model-Anwärterin mit dem genderfluiden Look schafft es auch bei der Unterwäsche, männliche und weibliche Komponenten zu verbinden.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

So kombiniert Lilli ihre Unterwäsche

Beim Fotoshooting setzt Lilli auf ein gewagtes Dessous-Outfit: Sie entscheidet sich für einen schwarzen BH zu weißen Herren-Boxershorts. Damit trägt sie eine Wäsche-Kombination, die perfekt zu ihrem geschlechtsneutralen Look passt. Der elegante schwarze Bügel-BH steht nicht nur farblich in einem krassen Kontrast zur schlichten Boxershorts, auch die Materialien der beiden Wäschestücke sind sehr unterschiedlich. Zarter Satin und dezente Spitze heben den femininen Charakter des BHs hervor, während die Boxershorts aus fein gerippter Baumwolle den klassischen männlichen Look präsentieren.

Bei Lilli sieht diese unerwartete Kombination einfach nur cool aus, denn sie harmoniert perfekt mit ihrem androgynen Körper und ihrem raspelkurzen, eisblonden Buzzcut. Bereits beim Sedcard-Shooting überzeugte Lilli in der weißen Boxershorts, deren Bund aus ihrer Denim-Hotpants hervorblitzte, und einer kurzen Jeans-Jacke - so edgy und sexy!

Lilli feiert den androgynen Look

Lilli liebt es, feminine und maskuline Vibes in ihren Looks zu vereinen. So erschien sie beispielsweise zum GNTM-Casting im "Schoolboy-Look" mit lässiger Oversized-Hose, Kurzarm-Hemd und Muster-Krawatte. Das maskulin inszenierte Outfit komplettierte sie spitzen High Heels und schuf damit einen gelungenen Stilbruch.

Im Clip: GNTM Kandidatin Lilli - "Ich bin ein extrem moderner Typ"

Mit ihren Outfits kreiert sie ihren einzigartigen Stil, der ihre Persönlichkeit und Individualität widerspiegelt. Sie beweist ihre Experimentierfreude in Sachen Mode, probiert gerne neue Looks aus und trägt, was ihr gefällt und was ihr steht. Das heißt jedoch nicht, dass sie sich als Mann darstellen möchte: "Ich bin eine feminine Frau, trotz meiner kurzen Haare und meinem eher maskulinen bzw. androgynen Style", stellt Lilli klar.