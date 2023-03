Schweißtreibende Workouts und eure Frisur hält nicht richtig? Das kann total nerven! Zum Glück gibt's diese 10 schönen und praktischen Frisuren fürs Fitnessstudio, die auch das härteste Cardiotraining überstehen.

Frisuren die jedem Workout standhalten

Bei euch steht wieder einmal ein hardcore Workout im Fitnessstudio an, bei dem ihr ordentlich ins schwitzen kommt? Da ist die richtige Frise, die die Haare aus dem Gesicht hält, ebenso wichtig, wie das passende Sportoutfit. Und sind wir doch alle Mal ehrlich: mit einer stylischen Frisur fühlen wir uns selbstbewusster und sind bereit für alles (sogar für die fünf Kilo mehr beim Hanteltraining). Unsere 10 Lieblingsfrisuren, die der Runde auf dem Laufband oder der Yogaclass standhalten UND auch noch absolut adorable aussehen, gibt's hier.

So hält dein Hairstyle beim Sport:

Sportfrisur 1: Rope Braid

Rope Braids sind supersimpel und machen gleichzeitig noch richtig was her. Das tolle an der Frisur ist, dass sie für alle Haartypen geeignet ist, ob dickes oder dünneres Haar. Wichtig ist nur, dass eure Haare mindestens schulterlang sind, ansonsten wird euch die Frisur schnell verrutschen. Schnappt euch eine Haarbürste und ein Trockenshampoo und wir zeigen euch Schritt für Schritt, wie es gelingt.

Kämmt euer Haar durch und sprüht es mit Trockenshampoo ein. Teilt eine kleine Haarpartie von eurem Deckhaar ab. Nehmt eine zweite dünne Strähne dazu. Verdrehe die beiden miteinander zu einer Strähne. Nehmt eine neue Strähne dazu und verdreht sie wieder und macht das bis zu den Spitzen.

Wir haben einen Zopf eingedreht, ihr könnt natürlich auch zwei Partien abteilen und zwei Zöpfe daraus machen. Eins ist auf jeden Fall schon mal sicher: Diese Frisur hält jedem noch so anstrengendem Workout stand.

Coole Rope Braids oder doch lieber Boxer Braids? Hier findet ihr Inspirationen an trendigen Zopffrisuren zum Sporttreiben. © mihailomilovanovic

Sportfrisur 2: Französischer Zopf

Meist ganz vorne bei den Sportfrisuren dabei: der französische Zopf. Er erfordert ein bisschen Raffinesse, aber nach ein paar Versuchen sollte die Frisur kein Problem mehr sein. Das coole am französischen Zopf ist, dass er auch in feinem Haar perfekt hält und Volumen zaubert, wo gar keins ist. Dafür den Zopf lockern und einzelne Haarsträhnen lösen. Eure Haar sollten hierfür mindestens kurz über das Kinn gehen. Bei kürzerem Haar herausfallende Strähnen mit Haarklammern fixieren. Und so funktionierts:

Teilt euer Haar in zwei Partien ein. Starte mit einer Seite und trenne eine kleine Partie weit vorne am Kopf ab und teile sie in drei einzelne Strähnen. Die Haarsträhnen von links nach rechts flechten und immer Strähnen vom Deckhaar mit dazu nehmen. Legt die Strähnen von oben über die andere Haarsträhne. Das wiederholt ihr bis ganz unten.

Lust auf Abwechslung? Dann variiert zwischen ein oder zwei Zöpfen.

Sportfrisur 3: Dutch Braids bzw. Boxer Braids

Wenn du keine Probleme beim französischen Zopf hast, dann sollte dir diese Frisur leichtfallen. Dutch Braids verleihen jedem Haartypen Volumen und einen ausdrucksstarken Look. Auch hier empfiehlt sich, dass eure Haar bis zur Schulter reichen, da sie euch sonst rausrutschen. Kürzere Frisuren können aber auch hier wieder mit Haarspangen aushelfen.

Teile deine Haare in zwei Partien ein. Starte mit einer Seite und trenne eine kleine Partie weit vorne am Kopf ab und teile sie in drei einzelne Strähnen. Haarsträhnen von links nach rechts flechten und immer Strähnen vom Deckhaar dazu nehmen. Wichtig: Legt die Strähnen von unten über die andere Haarsträhne. Flechten bis nach unten.

Und voilá: Hier sind eure superstylishen Dutch Braids. Diese Frisur kann auch beliebig in einem Zopf oder zwei getragen werden. Probiert euch einfach aus.

Dutch Braids oder auch Boxer Braids können mit langen und kurzen Haaren getragen werden – die einzelnen Schritte zum Nachstylen lest ihr im Artikel. © svetikd

Sportfrisur 4: Geflochtener Pferdeschwanz

Euer Gym-Buddy wartet bereits auf euch und die Zeit wird knapp? Dann wird euch diese schnelle Frisur retten. Jede:r kennt ihn, den beliebten geflochtenen Pferdeschwanz. Schnell gemacht und ihr im Nu bereit für das schweißtreibende Workout. Damit euch diese Frisur gelingt, sollte euer Haar so lang sein, dass alle Haare problemlos im Pferdeschwanz halten und etwas Platz da ist, um zumindest drei Flechtbewegungen zu vollenden.

Nehmt euch einen Haargummi zur Hand. Knotet eure Haare auf der Höhe wo ihr euren Pferdeschwanz haben wollt feste zusammen. Flechtet bis ans Ende eurer Haarspitzen.

Der geflochtene Pferdeschwanz kann entweder als hoher oder niedriger Zopf getragen werden. Wenn ihr es gern etwas entspannter und voluminöser haben wollt, dann zieht einfach einzelne Haarsträhnen aus dem Flechtwerk heraus.

Ein lässiger Pony Tail mit einzelnen geflochtenen Elementen ist im Handumdrehen selbstgemacht. © FreshSplash

Sportfrisur 5: Half Bun

Wenn die Haare zu kurz für einen Dutt sind, dann ist das eure neue Go-To-Frisur für den Sport. Der Half Bun ist aber eigentlich ein echter Allrounder, der natürlich auch bei langem Haar getragen werden kann (hier vielleicht dann lieber bei nicht so schweißtreibenden Workouts, sonst wird es im Nacken zu warm). Auch für feines oder festere Haarstrukturen eignet sich die Frise. Also ran an den Half Bun.

Nehmt die vorderen Haare eures Deckhaars zurück. Macht sie mit einem Haargummi fest zu einem Pferdeschwanz zusammen. Winkelt die hängenden Haare zu einem Dutt zusammen

Süß ist es auch statt einem zwei kleine Half Buns zu tragen - das hat schon fast Festivalvibes.

Ein waschechter Allrounder für lange als auch kurze Haare: Der Halb Bun - auch perfekt zum Sporttreiben. © shurkin_son

Sportfrisur 6: Bubble Braids

Mit dieser Frisur werdet ihr definitiv der Hingucker in jedem Fitnessstudio sein. Wichtig ist nur, dass eure Haare schulterlang sind. Für alle mit kürzerem Haar lohnt es sich, nicht erst auf Ohrhöhe mit den Bubbles (zu deutsch "Blasen") anzufangen, sondern diese wie bei den Boxer Braids direkt am Kopf ansetzen zu lassen. Schnappt euch in beiden Fällen am besten durchsichtige kleine Gummis aus der Drogerie. Wenn du keine zur Hand hast, kannst du auch Haushaltsgummis hernehmen. Und so gelingt euch die Trendfrisur:

Trennt eure Haare in zwei Partien. Binde eine Haarpartie mit den Gummis zusammen. Teilt eine weitere Haarpartie unter dem ersten Zopf ab und bindet sie im Abstand von zwei bis drei Zentimeter fest zusammen. Führt, dass mit euren losen Haaren weiter. Lockert die einzelnen Bubbles und zupft ein paar Strähnen heraus.

Sportfrisur 7: Fischgräten Zopf

Schaut kompliziert aus, ist aber super einfach und macht ordentlich was her. So sehr, dass der Zopf anschließend sogar zum Date oder Job weitergetragen werden kann. Wir zeigen euch, wie es funktioniert.

Macht einen Pferdeschwanz. Teilt dann eure Haare in zwei Partien ein. Legt abwechselnd von links nach rechts eine dünne Haarsträhne auf die andere Seite.

Sportfrisur 8: Haarbänder

Euer Lieblingsworkout beginnt sofort und ihr wollt es auf keinen Fall verpassen aber eure Haare stehen noch kreuz und quer. Dann schnappt euch euer Lieblingshaarband und es kann los gehen. Der Alleskönner unter den Haaraccessoires eignet sich für alle Haarlängen. Sind eure Haare zu kurz für den Pferdeschwanz oder Dutt? Kein Problem, das Haarband ist völlig ausreichend um lästige Haarsträhnen abzuhalten und jedem noch so anstrengendem Training standhalten.

Macht euch eine festen Pferdeschwanz oder Dutt Befestigt es mit einem Zopfgummi. Schnappt euch euer Band und positioniert es um euren Kopf.

Haarbänder sind nicht nur ein super chices Hairstyling-Accessoire, sondern eignen sich auch hervorragend zum Zusammenbinden der Haare beim Sport. © PeopleImages

Sportfrisur 9: Messy Bun

Magst du es lieber locker und lässig, dann ist der Messy Bun deine Sportfrisur der Wahl. Vorbereitung ist bei diesem Look entscheidend. Nach dem Aufstehen und wenn die Haare nicht frisch gewaschenen sind habt ihr die perfekten Bedingungen für den Messy Bun. Mit leicht zerzausten Haaren wirkt er noch unfertiger und zugleich super stylish. Locken eignen sich ausgezeichnet als Basis für den Messy Bun, da die Haarstruktur von beginn schon recht wild und uneben ist. Noch mehr Struktur bekommt ihr wenn ihr Trockenshampoo in eure Haare gebt. Tipp für dünnes Haar: toupiert eure Haar bevor ihr den Messy Bun wickelt etwas auf und ihr habt sofort mehr Volumen.

Macht euch einen lockeren Dutt. Hierbei wichtig umso chaotischer umso besser. Zieht am Ende ein paar Haarsträhnen und lockert euren Dutt an der eine oder anderen Stelle.

Als kleiner Helfer eignet sich hier Haarspray, um einige Strähnen zu fixieren. Wenn du es gerne klassischer und ordentlicher magst, dann schaut zu unserer nächsten Frisur dem klassischen Dutt.

Sportfrisur 10: Der klassische Dutt

Flechten ist nicht euer Ding? Dann haben wir hier genau das Richtige: den klassischen Dutt. Einfach, simple und immer chic. Super für alle Haartypen mit dünnem oder festerem Haar. Von der Länge her sollten deine Haare so lang sein, dass sie in einen Pferdeschwanz passen. Hier findest du weitere Styles für mittellanges Haar.

Bindet euch einen festen Pferdeschwanz nach hinten. Wickelt eure Haare kreisförmig um den Zopf. Befestigt alles mit einem weiteren Haargummi.

Wickelt einen Pferdeschwanz nach hinten, bindet ihn zu einem Kreis zusammen und fertig ist der klassische Dutt. Wer probiert es aus? © Viorel Kurnosov

Wie hält ein Dutt beim Sport?

Mit diesen kleinen Helfern sitzt dein Dutt perfekt.

Trockenshampoo

Haarklammern

Haarspray

Duttkissen

Welche Frisur beim Joggen?

Ihr seid große Fans vom Joggen, aber der Zopf rutscht durch die Bewegung immer raus? Da haben wir die richtigen Frisuren für euch. Beim Joggen ist es wichtig, dass ihr feste Frisuren wählt, die euch nicht die ganze Zeit aufgehen oder herunter rutschen. Hierfür eignen sich diese Frisuren am besten.

Französischer Zopf

Dutch Braids

Geflochtener Zopf

Fischgräten Zopf

Haarbänder

Welche Frisur beim Sport?

Es heißt für euch wieder ran an die Geräte oder ab ins Yoga Workout. Nur welche Frisur eignet sich hierzu am besten? Diese Frisuren können wir dir empfehlen.