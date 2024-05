Bunt und schillernd, und vor allem nachhaltig sind die glamourösen Looks der GNTM-Models in Folge 12. Sie stammen von dem Schweizer Modemacher Kévin Germanier, der aus dem, was andere Menschen nicht mehr brauchen, zauberhafte Kunstwerke kreiert.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

GNTM-Models glänzen in glamourösen Kunstwerken

Was für ein farbenfroher Walk in Folge 12 von "Germany's Next Topmodel"! Die GNTM-Kandidat:innen präsentieren die extravaganten Designs des Wallisers Kévin Germanier. Glänzende Perlen, feine Glitzerfäden und filigrane Verzierungen verwandeln jedes Stück in Haute Couture mit unverwechselbarer und verführerischer Ästhetik. Auch GNTM-Chefin Heidi Klum trägt einen Entwurf des Designers, einen schwarzen, mit Pailletten besetzten Hosenanzug, der mit hellblauen und schwarzen Straußenfeder-Volants verziert ist. Damit bildet sie geschickt eine Brücke zwischen dem Designer Kévin Germanier und der ebenfalls anwesenden Designerin Esther Perbandt. Denn während Germanier den Colour-Look lebt, ist Esther Perbandt als Queen of Black bekannt, deren Kollektionen ausnahmslos in die All-Black-Kategorie fallen.

Kévin Germanier: der Meister des Upcyclings

Der Schweizer arbeitet mit dem, was andere wegwerfen und zaubert daraus freshe Looks. Von zahlreichen Firmen kauft er Aussortiertes, Restposten und Unbrauchbares auf, bearbeitet, zweckentfremdet und schafft neue Kunstwerke. Mit dem Prinzip des Upcyclings liegt er voll im Trend, auch wenn die Idee dazu in erster Linie keine Frage der Ethik war.

Denn da er seine Ausbildung an der Central Saint Martins School in London selbst finanzierte, blieb für neue Materialien kein Geld übrig. "Ich kaufe nie etwas Neues. Je eingeschränkter ich bin, desto kreativer bin ich", erklärt der Designer 2021 im Interview. Und damit hat es bis zur Haute Couture Fashion Week in Paris geschafft.

Hier findest du Mode von Kévin Germanier

Das Besondere an Kévin Germaniers Upcycling-Fashion? Sie sprengt nicht völlig die Bank. In seinem Online-Shop bietet er Accessoires wie Ohrringe, Taschen, Kleider, Jacken, Shorts und Röcke an.

Natürlich ist es keine kostengünstige Fast Fashion, aber Ohrringe gibt es ab 250 Euro. Taschen gibt es ab 360 Euro, die Preise dafür klettern aber auch bis 850 Euro hoch. Fashion-Pieces gibt es von 490 Euro bis 1.800 Euro.