Seit über 30 Jahren Heidi Klum begeistert das Multitalent vor den Kameras und auf der Bühne. Und sie sieht immer noch so frisch und strahlend aus wie zu Beginn ihrer Modelkarriere. Wie macht sie das nur? Wir haben herausgefunden, auf welche Pflege- und Make-up-Produkte das Topmodel setzt.

Hollywood-Glamour mit Drogerieprodukten?

Die guten News vorneweg: Auch wir können uns Heidi Klums Beauty-Routine leisten, ohne dabei bankrott zu gehen. Denn die GNTM-Chefin nutzt viele Produkte, die wir im Drogeriemarkt unseres Vertrauens zu einem vertretbaren Preis bekommen. Wir können Heidi Klums Schönheitsgeheimnisse also ganz einfach selbst einmal ausprobieren. Diese Pflegeroutine absolviert Heidi Klum jeden Tag:

Duschen

Gesicht mit Babyshampoo waschen

Feuchtigkeitspflege auftragen

Sonnenschutz verwenden

Make-up entfernen, wieder mit Babyshampoo

Reichhaltige Gesichtspflege für die Nacht

Zusätzlich verwöhnt sie ihre Haut mit Peelings, Masken und natürlich einer ausgewogenen und gesunden Ernährung. Zudem nimmt sie auf ihren Stoffwechsel und ihre Bedürfnisse abgestimmte Nahrungsergänzungsmittel zu sich, die ihre Haut, Haare und Nägel noch besser versorgen, das sagte sie der Harper's Bazaar. Auch Hausmittel wie Apfelessig kommen bei Heidi zum Einsatz.

Babyzarte Haut - auch für Heidi Klum

Was für Babys gut ist, kann doch für Erwachsene nicht schlecht sein? Genau nach dem Prinzip nutzt Heidi Babyshampoo für ihre Gesichtsreinigung und um Make-up zu entfernen, wie sie im Interview mit der Harper's Bazaar UK verriet. Meistens nimmt sie den Klassiker von Johnson & Johnson, doch auch andere Marken wie Cetaphil, Penaten, Bübchen, boep oder viele andere können hier verwendet werden.

Ich nutze Babyshampoo zur Gesichtsreinigung, weil es am sanftesten zur Haut ist und einfach alles entfernt. Heidi Klum, , 2020

Zudem werden Produkte für empfindliche Babyhaut viel strengeren Tests unterzogen, bevor sie auf den Markt kommen. So sind potenziell weniger reizende Inhaltsstoffe darin enthalten.

Im Clip: 50 Fakten über Heidi Klum

Zum 50. Geburtstag: 5 interessante Fakten über Heidi Klum

Feuchtigkeitspflege - morgens und abends ein Muss

Am besten kann man es sich so merken: Nach jedem Waschen tragen wir eine Feuchtigkeitspflege auf. So macht es auch das Supermodel. Am Morgen setzt Heidi dabei auf eine leichtere Creme, die Buttermilk Lotion von Mario Badescu, wie sie der Harper's Bazaar erzählte. Am Abend gönnt Heidi ihrer Haut aber auch etwas reichhaltigere Pflege, mit dem Active Botanical Serum von Vintner’s Daughter oder dem Midnight Recovery Oil von Kiehl's. Hier probiert Heidi Klum gern mal Neues aus.

Also probiere ruhig mal das ein oder andere Produkt aus. Wichtig ist nur, dass es deiner Haut genügend Feuchtigkeit spendet und die für euren Hauttyp richtigen Nährstoffe wie zum Beispiel Hyaluron oder BHA enthält.

Kein Sonnenschutz? Ohne Heidi!

Im Gespräch mit der britischen Harper's Bazaar gesteht sie: Als Kind hat sie sich nur mit Babyöl vor den Sonnenstrahlen geschützt - was Lichtschutzfaktor Null entspricht. Heute weiß es Heidi besser und setzt keinen Fuß mehr vor ihre Tür, ohne Sonnencreme aufzutragen. Und zwar zu Recht, denn die Wahlamerikanerin liebt es, sich in der Sonne Kaliforniens zu baden. Dafür nutzt sie am liebsten die getönte Sonnencreme von La Roche Posay, wie sie im Interview verrät. Aber auch hier gilt es, den richtigen Sonnenschutz für deine Hautbedürfnisse zu finden.

Peelings für extra zarte Haut

Zweimal pro Woche peelt sich Heidi unter der Dusche ihren ganzen Körper mit einem Gesichtspeeling, erklärte sie ihre Routine für eine zarte Haut im Interview mit "Today". Dabei nutzt sie zudem einen Peelingschwamm, der sehr rau ist. Damit "schrubbt" sie abgestorbene Hautzellen und Produktrückstände wie Body Foundation ab. So wird zum einen die Durchblutung angeregt und zum anderen fühlt sich die Haut danach schön samtig weich an. Unser Tipp: Bei empfindlicher Haut weniger oft peelen und lieber zu sanfteren Enzympeelings greifen.

Heidi Klum selbst verwendet das Apricot Gesichtspeeling von Aapari in Kombination mit einem Luffa-Peelingschwamm. Das ist ein Schwammkürbis, der mit seiner peelenden Wirkung die Haut gründlich reinigt, das Bindegewebe schön massiert und die Hautoberfläche gesund und frisch aussehen lässt.

Heidi Klum setzt auf Sheet Masks

Wir lieben pflegende Masken, weil sie uns eine Extraportion Feuchtigkeit und Pflege schenken und für ein Spa-Gefühl im Alltag sorgen. Auch Heidi Klum weiß um die Vorteile einer gelegentlichen Gesichtsmaske und nutzt diese auch gern mal vor einem Fernsehauftritt - und postet sich mit Tuchmaske auf Instagram. Hier hat sie die Magicstripes Hyaluronic Intensive Treatment Mask aufgelegt.

20 bis 30 Minuten einwirken lassen und schon sorgt das Hyaluron für eine aufgepolstert und straff wirkende Haut, die nur so vor Frische und Vitalität strahlt. Das liegt übrigens daran, dass Hyaluronsäure Teil unseres Bindegewebes ist und es gleichzeitig schützt und auffüllt. Da der Wirkstoff sehr gut darin ist, Wasser zu binden, ist er maßgeblich am ausgeglichenen Feuchtigkeitshaushalt in der Haut beteiligt.

Auf Instagram sieht man, dass Heidi aber nicht nur Wellness für zu Hause genießt, sondern ihren Teint auch gern mit einer professionellen Gesichtsmaske verwöhnen lässt. Profis wissen dabei ganz genau, welche Nährstoffe die Haut braucht.

Heidi Klums Make-up-Regeln

Als Model und TV-Star wird die GNTM-Chefin oft mit vielen Produkten geschminkt und gestylt. Als Ausgleich sorgt sie an arbeitsfreien Tagen dafür, dass kaum Produkte an ihre Haut gelangen. So gönnt sie ihrer Haut eine Pause, die sich lohnt. Denn Make-up, Mascara, Lidschatten, Blush und Co. beanspruchen unsere Haut und können die Poren verstopfen. Das führt dann häufig zu Hautirritationen oder einem unebenmäßigen Hautbild mit Pickeln und Mitessern.

Wenn sie privat unterwegs ist, trägt Heidi Klum laut eigener Aussage - neben dem schon angepriesenen Sonnenschutz - eher ein natürliches Make-up mit einer leichten Foundation, um den Hautton auszugleichen, und vielleicht noch ein wenig Blush für den Extra-Glow auf den Wangen. Für ihre Augenbrauen nutzt sie den Brauenstift und das Augenbrauengel von Anastasia Beverly Hills, das verriet sie ebenfalls im Harper's Bazaar Interview.

Nur wenn sie mit ihrem Mann Tom Kaulitz abends unterwegs ist, darf es etwas mehr sein. Im gleichen Interview sagte sie: "Wenn ich mit meinem Mann zum Abendessen ausgehe, trage ich etwas gewagteres Make-up auf, indem ich mir rote Lippen schminke und meine ‘Voluminous‘-Mascara für ein dramatischeres Augen-Make-up verwende." Und auch hier noch einmal die Erinnerung: Vor dem Schlafengehen kommt alles mit Babyshampoo wieder runter.

Was sie hingegen niemals kauft, ist Lippenbalsam in kleinen Döschen. Denn hier muss man immer wieder mit den Fingern hinein, sodass die Wahrscheinlichkeit für Bakterien darin, die man sich dann wieder auf die Lippen schmiert, erhöht wird.

Beauty Hacks: Hier verrät Heidi Klums Make-up-Artistin ihre besten Schminktipps. Du willst verführerische Smokey Eyes wie Heidi Klum? Hier zeigen wir dir, wie du ihren Signature-Beauty-Look nachschminken kannst.

Heidi Klum weiß: Beauty ist so individuell wie ihr!

Natürlich halten wir niemanden davon ab, Heidi Klums Beauty-Geheimnisse allesamt auszuprobieren. Doch ist es wichtig, dass man dabei auf seine eigene Haut achtet. Wenn man etwas nicht verträgt, wird einem das Produkt auch nicht Heidis berühmten Glow verschaffen. Da lohnt es sich dann, nach einer individuellen Lösung zu suchen.

