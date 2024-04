Palina Rojinski bei "The Masked Singer": In diesem Wow-Zweiteiler haut sie einfach alle um!

Dieses Jahr ist Palina Rojinski einer der Rateköpfe bei "The Masked Singer" und während die Kostüme der Sänger immer gleich aussehen, könnten Palinas Outfits nicht vielfältiger sein. Doch das Outfit aus der neuesten Folge hat ein ganz besonderes i-Tüpfelchen.

Anzeige

Du willst noch mehr von "The Masked Singer"?

Hier geht's zu allen Staffeln und ganzen Folgen auf Joyn.

Palina Rojinski im braun-blauen Crocodile-Chic

Für Palina hieß es am Freitag bei "The Masked Singer" wieder raten, raten, raten! Doch neben den bunten Kostümen gab es noch was anderes zu bewundern: Die Moderatorin zeigte sich im süßen Zweiteiler, bestehend aus einem bauchfreien Langarmshirt und dem passenden Minirock dazu. Der Print erinnert dabei ganz stark an ein Krokodil. Abgerundet wurde der Look durch blau-silberne Stiletto-Heels und ihre roten, leicht gelockten Haare, die dem Outfit einen ganz besonderen Wow-Faktor geben.

Im Clip: Das Krokodil will Palinas Herz erobern!

Anzeige

Anzeige

Ausgefallene Accessoires müssen her

Das Outfit ist sogar ohne Accessoires ein richtiger Hingucker. Das Krokodil von "The Masked Singer" ist jedoch anscheinend anderer Meinung. Auf der Bühne hatte es für Palina eine ganz besondere Überraschung: passend zum Look gab es eine kleine Krokodil-Handtasche. Aus Plüsch versteht sich natürlich.

Palina Rojinski im süßen Zweiteiler mit Krokodil-Handtasche. © Palina Rojinski im süßen Zweiteiler und Krokodil-Handtasche.

Palina verzaubert jeden mit ihren Looks

Schon in den vergangenen Folgen stach die Moderatorin mit ihren Outfits heraus. Diese waren mal extravaganter, mal schlichter.

In der Folge vom 13.4. eroberte sie die Herzen der Zuschauer mit einem engen pinken Minikleid. Auch hier waren keine weiteren Accessoires mehr nötig. Palina setzte stattdessen auf lange Perlenohrringe. Ihr langer High-Ponytail und pinke High Heels sorgten für den Rest.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

In der Folge vom 6.4. hingegen setze Palina auf das Motto "Mehr ist mehr". Im silbernen Glitzerkleid mit Federn läutete sie die neue Staffel von "The Masked Singer" ein. Die eleganten High-Heels wurden hier durch hohe Stiefel ersetzt, die mit Nieten besetzt waren. Mit einem Half-up-Dutt setzte sie ihr Outfit besonders in Szene.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wir sind gespannt auf ihre zukünftigen Looks. Doch eins ist sicher: Auch diese Outfits wird Palina wieder rocken.

Du möchtest Palina Rojinski in ihren Outfits erleben und keinen Look mehr verpassen? Dann kannst du jetzt "The Masked Singer" ganz kostenlos auf Joyn streamen.