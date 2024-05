Pool-Alarm bei den GNTM-Twins: Schluss mit Grünstich - Die besten Tipps für blondierte Haare

Ein bekanntes Sommerproblem: Nach dem Sprung in den Pool werden aufgehellte Haare plötzlich grün! Auch die Zwillinge Julian und Luka haben blondierte Schöpfe und springen damit in den Pool, doch ihre Haare bekommen keinen Grünstich. Wie das geht? Das verraten wir dir hier!

Anzeige

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

Verfärbung nach dem Baden: Darum werden Haare grün

Gebleichtes Haar, wie das der GNTM-Kandidaten Julian und Luka, braucht viel Pflege und Liebe, ganz besonders im Sommer. Wer mal eben mit frisch gebleichtem Haar in den Pool springt, kann unfreiwillig zum Grinch werden. Grund dafür sind vor allem das im Wasser enthaltene Chlor und Metalle wie Kupfer oder Eisen.

Die Metallionen werden durch das Chlor oxidiert, legen sich wie ein Film um die einzelnen Haare und sorgen für die farbliche Veränderung. Auf hellblonden Haaren - gebleicht oder natürlich hellblond - sieht man den Effekt am stärksten. Wenn die Haare durch eine chemische Bleiche zusätzlich angegriffen und spröde sind, werden sie noch anfälliger für die Verbindung mit den färbenden Metallen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

So vermeidest du den unerwünschten Grünstich

Müssen Menschen mit gebleichten Haaren jetzt auf das Baden verzichten oder eine Badekappe tragen? Zum Glück nicht, denn es gibt einen ganz einfachen Trick, mit dem du dein Haar vor dem Verfärben schützen kannst: Gehe nicht mit trockenem Haar in gechlortes Wasser. Also einfach die Haare vor dem Baden gut durchnässen, so können sie kaum noch zusätzliches Chlorwasser aufsaugen. Wer sein Haar noch besser schützen möchte, trägt vor dem Bad im Pool ein Haaröl oder wasserresistentes Haarpflege-Spray auf. Nach dem Baden solltest du die Haare möglichst zeitnah mit einem milden Shampoo waschen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Grüne Haare nach der Pool-Party? Diese Hausmittel helfen!

Und wenn die Haare doch mal einen Grünstich bekommen haben, bringen verschiedene Hausmittel die ursprüngliche Farbe zurück:

Zitronensaft: Verteile den Saft einer Zitrone in deinem Haar und lasse ihn 10 bis 15 Minuten einwirken, anschließend gründlich auswaschen. Nicht zu oft anwenden, da die Säure dem Haar schaden kann. Das funktioniert auch mit Verteile den Saft einer Zitrone in deinem Haar und lasse ihn 10 bis 15 Minuten einwirken, anschließend gründlich auswaschen. Nicht zu oft anwenden, da die Säure dem Haar schaden kann. Das funktioniert auch mit Vitamin-C -Pulver, einfach in Wasser auflösen und ins Haar geben.

Ketchup: Ungewöhnlich, aber es hilft! Eine Maske aus Ketchup auf dem Haar verteilen und 30 Minuten einwirken lassen, dann gründlich auswaschen. Die roten Farbpigmente wirken den Grüntönen entgegen und können die Haarfarbe wieder neutralisieren. Tomatensaft oder Karottensaft haben eine ähnliche Wirkung.

Backpulver: Das Wundermittel Backpulver hilft auch beim Grünstich in den Haaren. Rühre dafür eine cremige Paste aus einem Päckchen Backpulver und etwas Wasser an, massiere sie ins Haar und lasse sie etwa 15 Minuten einwirken, anschließend gut ausspülen. Das Wundermittel Backpulver hilft auch beim Grünstich in den Haaren. Rühre dafür eine cremige Paste aus einem Päckchen Backpulver und etwas Wasser an, massiere sie ins Haar und lasse sie etwa 15 Minuten einwirken, anschließend gut ausspülen.

Wenn gar nichts funktioniert, solltest du einen Profi aufsuchen, der mit einer leichten Tönung den Grünstich ausgleichen kann.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen