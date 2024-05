Typ-Veränderung bei GNTM 2024: Cool und markant - so trägt Kandidatin Mare jetzt den Pixie Cut

In der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" sorgen nicht nur spannende Persönlichkeiten und dramatische Wettbewerbe für Aufsehen, sondern auch markante Stilveränderungen. Kandidatin Mare beeindruckt uns in Folge 3 mit einer atemberaubenden Haar-Transformation!

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Mare trägt plötzlich Pixie Cut

Noch in Folge 2 der aktuellen Staffel ist Mare mit langen Haaren und Zöpfen zu sehen. Doch jetzt in Folge 3 zeigt die Kandidatin sich mit einem Pixie Cut. Hat sie sich etwa vor dem großen Umstyling noch die Haare schneiden lassen? Ein Blick auf ihrem Instagram-Kanal zeigt: Auch vor GNTM 2024 hatte sie eine Kurzhaar-Frisur. Deshalb die spannende Frage: Waren Mares lange Haare in der zweiten Folge vielleicht nur Extensions? Eine solche Taktik wäre nicht unüblich in der Welt der Mode, wo temporäre Veränderungen es den Models ermöglichen, mit verschiedenen Looks zu experimentieren.

In jedem Fall ist ihre neue Frisur absolut im Trend, sieht super aus und lässt einen jünger wirken! Auch Stars wie Kristen Stewart oder Zoë Kravitz tragen den Kurzhaar-Look und setzen damit ein starkes Statement in Sachen Selbstvertrauen und Stil. Außerdem ist der Pixie-Schnitt super vielseitig, pflegeleicht und verleiht seiner Trägerin eine markante Ausstrahlung, die in der schnelllebigen Welt der Mode von unschätzbarem Wert ist.

Und mit ihrem neuen Look in Folge 3 von GNTM zeigt Mare wieder einmal, wie einzigartig sie ist. Sie hebt sich deutlich von der Masse ab. Ihre Frisur unterstreicht ihre Persönlichkeit und ihre Bereitschaft, Risiken einzugehen - beides Qualitäten, die bei "Germany's Next Topmodel" sehr geschätzt werden.

Im Clip: Das passiert in Folge 3 von GNTM 2024

