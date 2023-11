6 Modetrends, die euch jünger aussehen lassen! Schnelle Outfit-Ideen mit angesagten It-Pieces

Wir feiern Ikonen, wie Maggie Smith, die selbstbewusst zu ihrem Alter stehen! Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch gerne zu Klamotten greifen, die uns eine frische Ausstrahlung verleihen. Die richtige Kleiderwahl kann euch nicht nur modisch top gestylt, sondern euch auch gleichzeitig jugendlicher und lebendiger wirken lassen. Egal, ob ihr eurer Garderobe mit den aktuellen Herbst- und Wintertrends ein Update verpassen wollt oder einfach nur Inspiration für lässige Looks sucht, die optisch ein paar Jahre kaschieren - diese 6 Trends sind einen Blick wert!

Anzeige

1. Helle, frische Farben

Die Wahl der richtigen Farbe kann einen Einfluss darauf haben, wie jung und lebendig ihr euch fühlt und wie ihr von anderen wahrgenommen werdet. Um jünger zu wirken, solltet ihr helle, frische Trendfarben tragen. Leuchtende oder kräftige Gelb- und Grüntöne verleihen eurem Look einen jugendlichen Touch. Setzt farbliche Akzente durch einen auffälligen Pullover oder farblich passende Accessoires. Auch Pastelltöne wirken Wunder: Sie verleihen euch einen strahlenden Teint und lassen euch jünger wirken.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Das biologische Alter zurückdrehen - so geht es

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

2. Klassiker modern in Szene setzen

Klassiker wie ein gut geschnittener Blazer, eine elegante Bluse oder eine zeitlose Jeans sind schon immer wesentliche Bestandteile der Mode, und wahrscheinlich auch eures Kleiderschranks, gewesen. Doch in den letzten Jahren haben Modedesigner:innen und Influencer:innen einen neuen Trend gezeigt: Klassiker modern in Szene setzen. Kombiniert dafür Evergreens mit aktuellen It-Pieces. So verleiht ihr eurem Outfit nicht nur einen zeitgemäßen Look, sondern ihr wirkt auch optisch jünger. Ex-GNTM-Kandidatin Nicole zeigt, wie das ganz leicht gelingt:

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

3. Pieces aus (Kunst-)Leder

(Kunst-)Leder ist mittlerweile nicht nur ein absolutes Must-have in den meisten Kleiderschränken, sondern auch ideal geeignet, um euch jünger wirken zu lassen. Leder verleiht eurem Look raffiniert einen Hauch von Rock’n’Roll, der zeitlos und modern zugleich ist. Kombiniert einfach eine coole Bikerjacke, Lederhose oder stylische Accessoires lässig zu Jeans oder Strickpulli. Dieser Stilmix lässt euch so cool und entspannt wirken wie Topmodel Cindy Crawford.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

4. Ja zu Stilbrüchen!

Geschickte Stilbrüche, wie man sie sich vor allem auch bei den stylishen Skandinavier:innen oder Modeikone Vera Wang abschauen kann, strahlen nicht nur Stilbewusstsein aus, sondern lassen euch auch direkt jünger wirken. Zum Beispiel könnt ihr ein schickes, elegantes Kleid mit lässigen Sneakern tragen. Dieser Mix aus schicker und sportlicher Teilen erzeugt einen Kontrast, der oft mit jugendlicher Leichtigkeit in Verbindung gebracht wird. Durch das Kleid verleiht ihr eurem Look einen schicken Touch, der durch die Sneaker lässig und bequem wirkt. Ihr könnt auch Vintage-Mode mit modernen Teilen kombinieren. Tragt eine Retro-Bluse mit einer aktuellen Jeans und verleiht eurem Outfit einen interessanten Kontrast, der euch ein paar Jahre wegschummelt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

5. Betont nur eine Stelle eures Körpers

Wenn ihr eine bestimmte Körperregion hervorhebt, könnt ihr einen jugendlichen Look kreieren. Dies können eure Schultern, Beine, Taille oder sogar euer Dekolleté sein. Ein schulterfreies Top, ein Minirock oder taillierte Kleidung sind gute Optionen, um eure Vorzüge zu betonen. Weniger ist oft mehr, daher ist es ratsam, sich auf eine Körperregion zu fokussieren, um einen unaufgeregten Look à la Claudia Schiffer zu erzielen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

6. Tragt Schuhe mit Absätzen

Stiefel oder Schuhe mit Absatz, wie High Heels, verleihen eurem Look Jugendlichkeit und Eleganz. Keine Sorge, ihr müsst dabei nicht auf super hohe Pfennigabsätze setzen. Es gibt tolle Alternativen, die euch einen frischen Auftritt verleihen.

Schuhe mit breiten Blockabsätzen bieten nicht nur Stabilität, sondern sind auch bequem.

Keilabsätze kombinieren Stilsicherheit und Komfort. Euer Outfit wirkt sportlich, aber gleichzeitig modern.

Stiefeletten oder Cowboy Boots mit einer moderaten Absatzhöhe von 5-7 cm können eure Beine optisch verlängern.

Hohe Schuhe mit Cut-outs verleihen eurem Look einen modernen Touch.

Sandalen mit Riemchen um eure Knöchel können eure Beine schlanker wirken lassen und setzen einen jugendlichen Akzent.