Das sind die ersten Bilder vom "Young Sheldon"-Spin-Off

Im November 2023 wurde bekannt, dass die Serie "Young Sheldon" nach der siebten Staffel zu Ende geht. Dann die guten Nachrichten: Denn die "The Big Bang Theory"-Fans müssen sich nicht endgültig von Familie Cooper verabschieden. Die nächste Serie aus dem Universum steht schon in den Startlöchern. Das Spin-Off bekommt ein Spin-Off. Jetzt gibt es die ersten Bilder.

Anzeige

Jetzt kostenlos auf Joyn streamen: Joyn "The Big Bang Theory"

Anzeige

Anzeige

"Georgie and Mandy's First Marriage": Darum geht's im "Young Sheldon" Spin-Off

Der Ableger konzentriert sich auf die Geschichte von Georgie (Montana Jordan, 21) und Mandy (Emily Osment, 32). Georgie ist der ältere Bruder von Sheldon, in Staffel fünf von "Young Sheldon" trifft der 17-Jährige auf die 29-jährige Mandy McAllister. Sie wird schwanger und bringt in Staffel sechs das gemeinsame Kind zur Welt. Am Ende der Staffel verloben sich die beiden.

Fans von "The Big Bang Theory" dürften bereits wissen, wie die Geschichte ausgeht: In der Serie hat der erwachsene Georgie (gespielt von Jerry O'Connell, 49) bereits zwei Ex-Ehefrauen.

Wie sich die jungen Eltern schlagen und auf welche Herausforderungen sie so stoßen werden? Wir sind gespannt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Und auch Iain Armitage (junger Sheldon) ist am Set. Auf X postet er: "Das war großartig! Ich konnte bei der ersten Aufzeichnung von 'Georgie and Mandy's First Marriage' dabei sein!!! Ihr werdet es im Oktober sehen können! Es war toll, die gesamte Besetzung und Crew zu sehen, die ich so sehr liebe".

Ob er nur Zuschauer bleibt, oder ob Sheldon (junge oder alt) auch ein Teil des neuen Spin-Offs wird, bleibt abzuwarten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Wann kommt die neue "Young Sheldon" Serie raus?

Ab dem 17. Oktober 2024 soll "Georgie and Mandy's First Marriage" beim US-Sender CBS anlaufen. Wann wir die neue Serie in Deutschland sehen können, ist noch unklar. Wer nicht mehr so lange warten will und sich nochmal in der Welt der Nerds verlieren will, kann das allerdings auf Joyn tun.