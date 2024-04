Amira Pocher: Die TV-Moderatorin hat die Antibabypille abgesetzt

Viele Frauen haben Probleme mit der Antibabypille, deren Nebenwirkungen zahlreich und lästig sind. Das gilt auch für Amira Pocher (31). Und deshalb hat sie sie abgesetzt. Oder ist der Grund ein anderer ...?

Amira Pocher hat die Antibabypille abgesetzt! Aaaaaha - ist da etwa Nachwuchs geplant?

Die Moderatorin, die noch Oliver Pochers Ehefrau ist, spricht in ihrem Podcast "Liebes Leben" mit ihrem Bruder Hima (33) zwar über alles, in letzter Zeit aber deutlich weniger über Herzensmänner an ihrer Seite. Also: Nein, es ist derzeit kein Nachwuchs geplant.

Dafür hatte Amira Probleme mit der Pille. Und sich deshalb von ihr (vorerst) verabschiedet.

Amira Pocher: "Das bin doch gar nicht ich"

Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmungen, sexuelle Lustlosigkeit oder ein Spannungsgefühl in den Brüsten. Viele Frauen können ein klagendes Lied über die Nebenwirkungen der Antibabypille singen. Amira Pocher macht da keine Ausnahme.

Sie litt vor allem unter starken Stimmungsschwankungen. Das verwirrte und ärgerte sie. "Das bin doch gar nicht ich." Weil es sie so sehr gestört habe, habe sie die Pille - nicht zum ersten Mal - abgesetzt.

Natürlich bleibt auch das nicht frei von Nebenerscheinungen. Nun sei sie auf "Entzug von den ganzen Hormonen". Das ist verständlich: Denn die Östrogene und Gestagene aus der Pille wirken auf den ganzen Organismus. Fallen sie weg, fällt man hormonell erst mal in ein Loch.

Nach dem Absetzen der Pille nahm Amira Pocher ab

Viele Frauen berichten von Haarausfall, manche von Kopfschmerzen vor den Tagen, viele fühlen sich gereizt. Zudem kann die erste Regelblutung nach dem Absetzen um eine Woche verzögert auftreten. Alles aber keine Alarmsignale. Das regle sich alles wieder, sobald der Hormonhaushalt sich eingependelt hat, sagte Gynäkologin Doris Scharrel der "Apotheken Umschau".

Amira Pocher hat damit kein Problem. Auch habe sie keine Angst gehabt, nun etwa zuzunehmen. Das ist auch nicht passiert. Im Gegenteil: Beim letzten Mal, als sie aufhörte, die Pille zu nehmen, habe sie sogar abgenommen. Da "war zwar nichts mehr von Oberweite da, aber egal", sprach sie über die Nebenwirkungen vom letzten Mal.