Bill Kaulitz gesteht: Der Tokio-Hotel-Frontman ist verliebt!

Jeder Topf findet seinen Deckel. Und offensichtlich ist es nun auch bei Bill Kaulitz (34) so weit. Jedenfalls verriet der Tokio-Hotel-Sänger seinen Instagram-Fans jetzt: Er ist verliebt!

Im Clip: Das sagt Bill Kaulitz über sein Liebesleben

Am Rande der Reise zum OMR-Festival in Hamburg, wo Tokio Hotel ihren ersten Auftritt im neuen Jahr haben, fand Frontmann Bill Zeit für eine digitale Fragerunde mit seinen 1,5 Millionen Instagram-Follower:innen (Stand 7. Mai, 10:26 Uhr). Dabei erfuhren die Fans aus erster Hand: Das Herz von Bill schlägt derzeit sehr schnell und intensiv für einen besonderen Menschen. Auf die Frage, ob er verliebt sei, antwortete er kurz, aber eindeutig: "Ja."

Hat Bill Kaulitz endlich "Mr. Right" gefunden?

Die Fans tasteten sich in der Frage-Runde an die Sensation heran. Auf die Frage, wodurch der neue Tokio-Hotel-Song "The Weekend" inspiriert sei, antwortete Bill: "Ich schrieb den Song, nachdem ich jemand Besonderen getroffen hatte. Jemanden, bei dem ich mich fühlte, als könnte ich den Rest meines Lebens in genau diesem einzigen Raum mit ihm verbringen, könnte den Rest der Welt vergessen und die glücklichste Person auf Erden sein." Bill fügte hinzu:

Es ist sehr selten, dass du so jemanden triffst. Bill Kaulitz, Mai 2024

"Viel küssen" zur Lippenpflege

Auf die Frage, mit wem er zurzeit zusammenlebe, antwortete Bill noch ausweichend: Er postete ein Bild seiner kleinen Frenchie-Hündin Alfia Pearlpop, die er vor drei Monaten aufgenommen hatte. Damals schrieb er auf Instagram: "Ich habe sie adoptiert. Sie ist vier Monate alt und hat mein Herz gestohlen."

Das scheint aber noch ein anderer geschafft zu haben. Auf die Frage "Deine Lippen sind so bezaubernd, wie hältst du sie immer so schön?" antwortete Bill mit einem genießerischen Smiley und den Worten: "Viel küssen".

Das schien die Fans in die richtige Richtung zu treiben. Die (bislang) letzte Frage der Digital-Runde, die Bill erst vor wenigen Stunden beantwortete, war die direkteste: "Bist du verliebt?" Und der Schwager von Heidi Klum (50) bejahte.

In wen ist Bill Kaulitz verliebt?

Doch wer ist der oder die Glückliche? Bill postete hierzu in seinen Instagram-Storys nichts. Vor wenigen Tagen aber erst machte das Gerücht die mediale Runde, dass aus dem Flirt mit Model Marc Eggers (37) nun doch mehr geworden sein könnte. Bereits im vergangenen Herbst hatten Bill und der Laiendarsteller ("Köln 50667") auf dem Oktoberfest in München gefeiert und dabei auch heiße Küsse getauscht. Weder Bill noch Marc äußerten sich bislang jedoch zu den Liebesgerüchten.