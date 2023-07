Bill Kaulitz: Heiße Küsse in einer Bar! Fans begeistert von pikanten Details 

Das Wichtigste in Kürze Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" lassen die Kaulitz-Brüder Bill und Tom ihre Fans regelmäßig an ihrem Privatleben teilhaben.

Dabei kommen sie auch öfter auf ihr Liebesleben zu sprechen. In der neuen Folge verrät Bill jetzt, dass er den Pride Month richtig gefeiert hat - inklusive einer wilden Bar-Knutscherei! Alle Infos dazu gibt es hier.

Anzeige

Während Tom Kaulitz seit 2018 mit GNTM-Jurorin Heidi Klum auf Wolke sieben schwebt, ist sein Zwillingsbruder Bill aktuell Single. Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" spricht der Tokio-Hotel-Sänger immer mal wieder darüber, dass er sich eine neue Beziehung wünscht. Sein Single-Leben scheint der Musiker aber trotzdem zu genießen: In der neuen Podcast-Folge erzählt er nun ganz offen, dass er vor wenigen Tagen zum ersten Mal öffentlich rumgeknutscht hat.

Bill Kaulitz genießt wilden Party-Abend in Berlin

In der neuen "Kaulitz Hills"-Podcastfolge kommen die beiden Zwillingsbrüder jetzt auf den Pride Month zu sprechen, der im Juni von der gesamten LGBTQ+-Community zelebriert wird. Die beiden wünschen ihren Zuhörern und Zuhörerinnen, die sie liebevoll Kaulquappen nennen, dabei einen schönen Pride Month. Zudem gibt Bill ganz offen zu: "Ich kann dir sagen, ich habe Pride gerade gefeiert."

Bevor er sich wieder auf den Weg nach Los Angeles machte, wo er seit 2010 wohnt, habe es sich der "The Voice of Germany"-Juror in Berlin mit zwei seiner Freundinnen noch einmal richtig gutgehen lassen. Eigentlich wollten sie im Grill Royal Restaurant nur entspannt etwas essen gehen, doch dabei blieb es natürlich nicht. "Wir hatten dann schön zusammen gespeist und hatten dann gedacht: 'Ach komm, ziehen wir doch weiter auf noch einen Drink'. Natürlich geht das nicht gut", erzählt Bill.

Anzeige

Anzeige

Bill Kaulitz und seine Freundinnen fliegen aus dem Taxi

Nach dem Dinner wollte das Trio mit einem Taxi zu einer nahe gelegenen Bar fahren, doch die Fahrt endete plötzlich früher als geplant: "Auf einmal macht der Taxifahrer eine Vollbremsung und sagt: 'Raus!'" Bill könne das überhaupt nicht nachvollziehen. "Klar waren wir laut und klar waren wir angeschäkert, wir hatten schon ein Paar Cocktails getrunken, eine Flasche Wein gehabt zum Essen, natürlich waren wir gut drauf", gibt er zu. Der 33-Jährige glaube aber, dass nicht seine gute Laune das Problem war, sondern sein Outfit. "Ich hatte eine pinke kleine Tasche dabei, ein Leoparden-Oberteil hatte ich an, eine Lederhose und pinke High Heels - also war ich schlicht wie immer - und ich glaube, dass ihn das schon gestört hat", meint er.

Bill Kaulitz tauscht heiße Küsse in einer Bar aus

In einer Bar ging der Abend dann aber trotz des Zwischenfalls feuchtfröhlich weiter. "Auf einmal kamen da Männer in Anzügen rein", erinnert sich der 33-Jährige. Einer der Männer habe sofort seine Aufmerksamkeit geweckt. "Wir haben uns ganz tief in die Augen geguckt, er lief an mir vorbei, guckte aber gar nicht weg, sondern hat mich dann so direkt angezwinkert, also wirklich - es hat Zoom gemacht auf den ersten Blick!", schwärmt Bill von seiner Begegnung mit dem Unbekannten.

Und ich dachte noch: 'Wow, sieht der gut aus!' Bill Kaulitz, , 2023

Kurze Zeit später kamen die beiden Männer auch schon ins Gespräch. "Dann hat es auch nicht lange gedauert, da haben wir uns auf einmal geküsst - und zwar haben wir uns dann den ganzen Abend geküsst", gibt Bill ehrlich zu. Tatsächlich war das öffentliche Rumknutschen für ihn eine ganz neue Erfahrung:

Ich habe, glaube ich, noch nie öffentlich in einer Bar einfach so rumgemacht. Bill Kaulitz, , 2023

Bill und der Anzugsträger tauschten im Anschluss direkt ihre Handynummern aus und machten sogar Selfies zusammen. Von seiner Offenheit scheint der Tokio-Hotel-Star im Nachhinein aber ziemlich überrascht zu sein: "Im Nachhinein dachte ich mir so: 'Wow Bill, du bist aber eine wilde Maus!' Dann fiel mir ein, das liegt wahrscheinlich am Pride Month, dass ich so richtig loose war. Es war mir ganz egal, ich dachte, ich habe jetzt einfach meinen Spaß."

Was Tom wohl von Bills Knutscherei hält? "Da kann ich nur sagen: 'Enjoy your moment!'", lautet sein Fazit.

Weitere Liebes-News: Auch Schauspielerin Karoline Herfurth macht ihre Liebe erst vor Kurzem offiziell - obwohl sie bereits seit über 10 Jahren zusammen sind. Und Schlagersängerin Michelle schwärmt von ihrem neuen Freund.