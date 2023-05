Die Hochzeiten der Stars: Diese Promis haben "Ja" gesagt

Wenn Promis ihre Hochzeit feiern, dann meist im ganz großen Stil. Traumhochzeit im Schloss, auf der Jacht oder in Venedig: So haben die Stars "Ja" gesagt.

Prinz William und Kate

Wie von den Royals nicht anders erwartet, fiel die Hochzeit von Prinz William und seiner Kate in der Londoner Westminster Abbey sehr pompös aus. Am 29. April 2011 saßen Millionen Menschen vor dem Fernseher, um die Trauung zu verfolgen. Die Braut des britischen Thronfolgers trug dabei ein atemberaubendes Kleid von Sarah Burton, der Kreativdirektorin des Modehauses Alexander McQueen.

Prinz William und Kate bei ihrer traumhaft schönen Hochzeit in der Londoner Westminster Abbey. © imago images/Jose Miguel Alfonso

Harry und Meghan Markle

Die Zeremonie von Harry und Meghan Markle am 19. Mai 2018 erregte ebenfalls großes Aufsehen, wenn auch nicht ganz so viel wie die seines älteren Bruders. Die beiden traten vor den Altar der St.-Georges-Kapelle auf Schloss Windsor. Die Herzogin von Sussex entschied sich bei ihrem großen Auftritt für ein eher minimalistisches Seidenkleid aus dem Modehaus Givenchy.

Am 19. Mai 2018 nahm Harry die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle zur Frau und sie verzauberte alle mit ihrem Traum aus Weiß vom Modehaus Givenchy. © imago images/ZUMA Press

Heidi Klum und Tom Kaulitz

Die Bilder von der Traumhochzeit auf einer Jacht in Capri gingen um die Welt, als Heidi Klum und Tom Kaulitz sich das Eheversprechen gaben. Zwillingsbruder Bill Kaulitz traute die beiden und schaffte damit einen unvergesslichen, emotionalen Moment. Schon Tage vorher gab sich die Hochzeitsgesellschaft dem Dolce Vita hin, anschließend verbrachte das Brautpaar die Flitterwochen auf der Jacht.

Viviane Geppert und Dusan Cvetkovic

Viviane Geppert sagte 2022 ebenfalls in Italien "Ja", und zwar zur gemeinsamen Zukunft mit Streetwear-Designer Dusan Cvetkovic. Die "taff"-Moderatorin trug dabei ein aufwendig besticktes Kleid von I am Yours.

Elyas M'Barek und Jessica Riso

Lange galt Elyas M'Barek als einer der begehrtesten Junggesellen. Im Dezember 2021 machte der "Fack ju Göhte"-Star seine Liebe zu Jessica Riso offiziell. Schon im September darauf heirateten die beiden in einer romantischen Zeremonie auf Ibiza.

Kourtney Kardashian und Travis Barker

Am 16. Mai 2022 gab Kourtney Kardashian Travis Barker im Korsagenkleid von Dolce & Gabbana das Jawort. Die Hochzeit fand im kleinen Kreis in Santa Barbara, Kalifornien, statt. Wenige Wochen zuvor ließen sich die beiden bereits spontan in Las Vegas trauen, allerdings ohne offiziellen Trauschein.

Jennifer Lopez und Ben Affleck

Auch Jennifer Lopez und Ben Affleck sagten erst in Las Vegas "Ja", bevor Ende August 2022 die große Hochzeitsfeier auf Ben Afflecks Anwesen in Georgia folgte. Die beiden Stars waren bereits von 2002 bis 2004 ein Paar und kamen fast zwei Jahrzehnte nach der Trennung wieder zusammen. Die Hochzeit soll ihre Liebe nun endgültig besiegeln.

Christian Lindner und Franca Lehfeldt

Finanzminister Christian Lindner und Franca Lehfeldt ließen es im Juli 2022 auf Sylt richtig krachen. Schon im Vorfeld sorgten die extravaganten Pläne der Hochzeitsfeier für Aufsehen und Absperrungen auf der Insel - unter anderem aufgrund der hochrangigen Gäste. Die Braut trug sogar drei verschiedene Hochzeits-Outfits.

Christian Lindner und seiner Frau Franca Lehfeldt glänzen auf dem Red Carpet in Berlin zum 20. Preis für Verständigung und Toleranz 2021. © IMAGO/Photopress Müller

Paris Hilton und Carter Reum

Das konnte Paris Hilton mit elf Hochzeitskleidern toppen. Lange hatte die Hotelerbin nach dem Richtigen gesucht, in Carter Reum hat sie ihn gefunden. Das feierte sie am 11. November 2021 mit einem rauschenden Fest, das drei Tage andauerte. Geladen war Prominenz wie Kim Kardashian und Emma Roberts.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Hochromantisch in Venedig fand im Juli 2016 die Hochzeit von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic statt. Prominenz aus Fußball und Tennis reiste extra in die Stadt der Liebe an, um mit den beiden ausgiebig zu feiern. Dabei durfte eine Bootsfahrt auf dem Canal Grande nicht fehlen.

Barbara Meier und Klemens Hallmann

Venedig suchten sich auch Barbara Meier und Klemens Hallmann als Kulisse für ihre Hochzeit am 1. Juni 2019 aus. Bei strahlendem Sonnenschein feierten die "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin und der Unternehmer mit 300 Gästen eine Märchenhochzeit aus dem Bilderbuch - darunter Stars wie Arnold Schwarzenegger und Franziska Knuppe.

Rebecca Mir und Massimo Sinató

Das Topmodel und der Tänzer: Zwischen GNTM-Teilnehmerin Rebecca Mir und Massimo Sinató funkte es 2012 auf dem Tanzparkett von "Let's Dance". Im Juli 2015 folgte die Hochzeit auf Sizilien. Als Krönung ihrer Liebe brachte die "taff"-Moderatorin 2021 ihren Sohn zur Welt.

Britney Spears und Sam Asghari

Zum dritten Mal traute sich Britney Spears im Juni 2022 in den Hafen der Ehe und trug dabei ein Kleid von Donatella Versace. In Kalifornien heiratete sie im kleinen Kreis Sam Asghari. Unschöner Zwischenfall: Ihr Ex Jason Alexander crashte die Feier, wurde jedoch kurz darauf festgenommen.

Taylor Lautner und Taylor Dome

Auf einem Weingut in Paso Robles, Kalifornien, heiratete "Twilight"-Star Taylor Lautner seine Verlobte Taylor Dome. Die umwerfende Kulisse hat das Paar genau so geplant - die Hochzeitsbilder sprechen für sich. Anschließend ging es in die Flitterwochen nach Mexiko.

Gwen Stefani und Blake Shelton

Am 3. Juli 2021 wurde für Gwen Stefani ein Traum wahr, wie sie selbst auf Instagram verkündete. Nach langem Warten und einer pandemiebedingten Verzögerung ehelichte die Popsängerin den Countrysänger Blake Shelton auf dessen Ranch in Oklahoma.