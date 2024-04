Dieter Bohlen lästert über Laura Müllers Musik-Karriere: "Mir fehlen fast die Worte"

Superstar oder Marketing-Genie? Laura Müller (23) provoziert mit ihrem neuen Musikvideo, das sie in einem Ferrari und einem Martini-Glas zeigt. Begleitet von zweideutigen Kommentaren, ließ sie viele vermuten, es handle sich um einen Hardcore-Film. Jetzt meldet sich Bieter Bohlen (70) zum Musik-Clip.

Laura Müller "Superstar"? So vollmundig lautet auf jeden Fall der Titel ihrer ersten Single. Darin räkelt sie sich leicht bekleidet und lasziv in einem Ferrari, einem übergroßen Martini-Glas sowie mit zwei Männern auf einem Bett. Letztgenannte Bilder hatten sie und Ehemann Michel Wendler (51) bereits zuvor als Teaser in Umlauf gebracht. Dank eindeutig zweideutiger Begleitkommentare musste man bis vor Kurzem annehmen, das Model habe seinen ersten Hardcore-Film gedreht. Nichts da: alles nur PR, es geht um Musik!

Das Urteil des Poptitans

Oder so ähnlich: Denn, dass er als Experte von dem Clip nichts hält, daraus macht Dieter Bohlen gegenüber "Bild" keinen Hehl. Sein vernichtender Kommentar:



"Mir fehlen fast die Worte. Laura tut mir echt leid, dass sie sich so vor den Wendler-Karren spannen lässt. Armes Mädchen, wenn sie glaubt, mit so einem Song Geld verdienen zu können. Das klingt, wie Wendler glaubt, dass ein moderner Song heute klingen soll. Es klingt aber, als wenn Trude aus Buxtehude glaubt, sie muss auf Shirin David machen. Laura, mit so was wird das nichts."



Ihn stört einfach alles an der Produktion:

Video billo, Gesang grausam, Titel ohne jede Chance. Dieter Bohlen , April, 2024

Fans sind entsetzt

Die ersten Fan-Reaktionen lesen sich ähnlich: "Unterirdisch", "Ich bin schockiert" oder "Als hätte ein Zuhälter einen Werbespot gedreht" lauten nur einige der entsetzten Kommentare auf Laura Müllers Instagram-Profil.



Wie ein Werbevideo wirkt der ganze Clip tatsächlich, denn die junge Mutter eines zehn Monate alten Sohnes preist darin in tapferen Rap-Versuchen vor allem ihren attraktiven, jungen Körper, ihre vermeintliche oder tatsächliche Luxuslady-Verruchtheit sowie ihren OnlyFans-Kanal an.

Möchtegern-provokante Textpassagen

Das klingt dann zum Beispiel so:



"Ich mach’ es gern im Auto, den Knüppel in der Hand, aber nur in 'nem Ferrari, denn der ist mir bekannt."



Oder so:



"Magst du meinen Hintern? Er ist prall und rund. Ich brauch' keinen Filter, denn ich bin noch jung. Ich hab' neue Bilder nur für dich gemacht. Oder willst du chatten bis tief in die Nacht?"



… und kulminiert in folgendem Refrain:



"Bin auf OnlyFans ein Superstar, hab' 100.000 Follower …"



Ob die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin damit eine Karriere als Rapperin à la Katja Krasavice (27) starten kann, darf bezweifelt werden. Aber vielleicht ging es ihr ohnehin nur darum, zu ihren 100.000 Follower:innn noch ein paar mehr dazuzugewinnen …