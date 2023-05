Eminem und Co. haben sich aus der Armut zu Weltstars hochgearbeitet

Vom Tellerwäscher zum Millionär – dieser American Dream wurde für einige Stars, die heute im Geld schwimmen, wahr. Wir verraten, welche Promis sich aus ärmsten Verhältnissen zum Erfolg hocharbeiten konnten.

Anzeige

Diese Stars waren früher mal arm: Demi Moore

Sie gehört zu den großen Namen in Hollywood, doch Demi Moore kennt auch die Schattenseiten des Lebens. Sie kommt aus zerrütteten Familienverhältnissen: Noch vor der Geburt der heute prominenten Schauspielerin verließ der leibliche Vater, Charles Harmon, nach nur zwei Monaten Ehe ihre Mutter. Nach der Hochzeit der Mutter mit einem neuen Mann zog Demi Moore mit ihrer Familie mehr als dreißigmal um. Mit 16 ging sie von der Schule ab und überwarf sich mit ihrer alkoholkranken Mutter. Aus dem Leben in Trailerparks flüchtete sie nach Los Angeles, um den Traum von der Modelkarriere und später der Schauspielerei wahrzumachen. Mit Erfolg.

Schön und reich: Schauspielerin Demi Moore kennt aber auch andere Lebensumstände. © picture alliance / picture alliance/AP/Invision

Anzeige

Anzeige

Diese Stars waren früher mal arm: Oprah Winfrey

Oprah Winfrey ist eine der erfolgreichsten und populärsten Talkmasterinnen der USA, in der "Forbes"-Liste der bestverdienenden Promis ist sie immer ganz weit oben vertreten. Das sah in ihrer Kindheit ganz anders aus: Oprah Winfrey verbrachte die ersten Jahre ihres Lebens bei wechselnden Verwandten, unter anderem auf der Farm ihrer Oma in Missouri. Teilweise lebte die heutige Milliardärin in Unterkünften, die weder fließendes Wasser noch Strom hatten.

Sie wurde als erste schwarze Amerikanerin zur Milliardärin: Oprah Winfrey. © IMAGO/ZUMA Wire

Diese Stars waren früher mal arm: Eminem

Er gilt bis heute als einer der erfolgreichsten Rapper der Welt: Eminem, alias Marshall Bruce Mathers III, hatte vor seiner Karriere jedoch mit vielen Herausforderungen und auch immer mal wieder mit dem Gesetz zu kämpfen. Groß geworden ist er in einem Wohnwagenpark in Detroit, er wechselte unzählige Male die Schule, bevor er in der neunten Klasse abging. In dem biografischen Film "8 Mile" wird deutlich, wie hart Eminem es in seiner Kindheit und Jugend hatte. Das Oscar-prämierte Drama war ein Kassenerfolg, ebenso wie seine Musik. Die Hip-Hop-Größe lebt heute immer noch in Detroit, jedoch in einer besseren Gegend, und verdient Millionen.

Seit seinem Durchbruch in den späten Neunzigern feiert Rapper Eminem Erfolge. Da ist dann auch mal das ein oder andere Goldkettchen drin. © IMAGO/USA TODAY Network

Anzeige

Diese Stars waren früher mal arm: J.K. Rowling

Einst war sie arm und arbeitslos, lebte als alleinerziehende Mutter von Sozialhilfe. Bis ein junger Zauberer sie praktisch über Nacht in eine Millionärin verwandelte... J. K. Rowling schrieb mit "Harry Potter" eine beispiellose Bestseller-Reihe. Die erfolgreichen Verfilmungen, an der sie ebenso beteiligt war, ließen das Konto der Autorin kräftig weiter wachsen. Kaum zu glauben, dass Rowling einige Jahre zuvor noch in der schottischen Hauptstadt Edinburgh hungern musste, damit ihre Tochter genug zu essen bekam.

Mit Magie zu Millionen: "Harry Potter" erlöste J.K. Rowling aus ihrer Armut. © picture alliance / empics

Diese Stars waren früher mal arm: Tom Cruise

Er ist einer der größten Hollywood-Stars und zählt zu den bestverdienenden Schauspielern der Welt (Platz drei)! Dass Tom Cruise einmal Geldsorgen hatte, ist kaum vorstellbar. Aber seine Familie stammt aus ärmlichen Verhältnissen, sogar ohne festen Wohnsitz. Sein Vater soll gewalttätig gewesen sein. Ständige Orts- und Schulwechsel führten dazu, dass Tom Cruise im Alter von 12 Jahren bereits 15 verschiedene Schulen besucht hatte – und nach eigener Aussage durchweg gemobbt wurde. Die Mutter hatte nach der Scheidung vom Vater drei Jobs gleichzeitig annehmen müssen, um Tom und seine drei Schwestern durchzubringen. Die Zeiten sind zum Glück vorbei: "Top Gun"-Überflieger Cruise verdient als Schauspieler und Produzent inzwischen Millionen.

Heute millionenschwer, früher schwer gemobbt: Tom Cruises schlechte Tage sind glücklicherweise lange vorbei. © picture alliance / Photoshot

Anzeige

Anzeige

Diese Stars waren früher mal arm: Sarah Jessica Parker

In ihrer berühmtesten Rolle als Carrie Bradshaw in "Sex and the City" trägt sie ausschließlich Luxusmode und Designer-Schuhe – die kann sich Schauspielerin Sarah Jessica Parker heute auch selbst locker leisten. Das war nicht immer so. SJP wuchs zusammen mit sieben Geschwistern in Cincinnati (Ohio) auf. Die Familie war auf Sozialhilfe angewiesen und hatte zeitweise Probleme, die Strom- und Telefonrechnungen zu bezahlen. Oft fehlte an Weihnachten oder Geburtstagen sogar das Geld für Geschenke. Zum Glück kam der Karrieredurchbruch als Schauspielerin. Heute kann Sarah Jessica Parker ihre Familie reich beschenken.

Sarah Jessica Parkers Familie hatte in ihrer Kindheit mit Geldsorgen zu kämpfen, dank der Schauspielkarriere sieht das heute ganz anders aus. © picture alliance / Everett Collection

Diese Stars waren früher mal arm: Jay-Z

Er macht mit Musik Millionen: Jay-Z ist aktuell der reichste Rapper der Welt. Das sah mal ganz anders aus: Als Shawn Corey Carter wuchs er im Ghetto von Brooklyn auf und geriet in jungen Jahren bereits auf die schiefe Bahn. Er und seine drei Geschwister wurden von der Mutter aufgezogen, nachdem der Vater die Familie verlassen hatte. Shawn war damals elf Jahre alt. Im Alter von 14 Jahren dealte er mit Crack. Aber Jay-Z schaffte den Absprung aus dem Drogen-Milieu und hat sich mittlerweile ein beeindruckendes Musik-Imperium aufgebaut. Mit seiner Frau, Megastar Beyoncé, und den zwei gemeinsamen Kindern lebt der Rapper heute im Luxus.

Mit Rap zu Reichtum: Musiker und Unternehmer Jay-Z. © imago images/Mary Evans

Diese Stars waren früher mal arm: Halle Berry

Oscar-Preisträgerin Halle Berry hat vor ihrer Schauspielkarriere harte Zeiten erlebt: Aus finanzieller Not wohnte sie mit 21 Jahren in einer Obdachlosenunterkunft, da die Mutter ihr Unterstützung versagte. Warum? Grund war Halle Berrys Wunsch, Schauspielerin zu werden. Der Wunsch war jedoch größer als die Not – und der Traum von der Hollywood-Karriere wurde schließlich wahr. Heute ist sie ein Star und Millionärin.