Fans sind erleichtert: Vier Monate nach ihrem Verschwinden ist Nadja Abd el Farrag wieder da!

Das Wichtigste in Kürze Nadja Abd el Farrag wurde als Backgroundsängerin der Musikgruppe Blue System und durch ihre langjährige Beziehung mit Dieter Bohlen bekannt.

Auf Instagram zeigte sich ihr Kumpel Daniel vor wenigen Tagen aber sehr besorgt. Er machte publik, dass die TV-Moderatorin seit vier Monaten vermisst wird.

Jetzt ist Nadja Abd el Farrag wieder aufgetaucht. Mehr dazu erfährst du hier.

Anzeige

Seit rund vier Monaten fehlte von Nadja Abd el Farrag jede Spur. Ihr angeblicher Kumpel Daniel startete auf Instagram deshalb einen Vermissten-Aufruf. Wenige Tage nach seinem Posting meldet sich die Sängerin nun endlich wieder zurück.

Naddel ist "fix und fertig"

Nach ihrem Verschwinden meldet sich Naddel nun endlich wieder zu Wort. Sie fühle sich verfolgt und bedroht und habe sich deshalb aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. "Heute bin ich fix und fertig. Aber das liegt daran, was über meine Person mal wieder alles auf Instagram, Facebook oder im Fernsehen berichtet wird", sagt sie gegenüber "RTL". Laut ihrer guten Freundin und Ex-Managerin Marion Ellendorff habe Naddels angeblicher Freund Daniel, der auf Instagram den Vermissten-Aufruf startete, sich den Account einfach angeeignet. "Das ist einfach jemand, der jetzt ihre Identität übernimmt", meint Marion. Naddel selbst hat deshalb eine klare Botschaft an ihre Fans:

Das, was überall geschrieben wird auf Instagram: Glaubt nichts! Nadja Abd el Farrag, , 2023

Gegen ihren Bekannten wolle die 58-Jährige nun vorgehen und rechtliche Schritte einleiten. Aus der Öffentlichkeit wolle sich Nadja aber weiterhin raushalten. Damit gehe es ihr einfach besser.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Alle Infos zu Naddels Verschwinden

Nadja Abd el Farrag wurde von Fake-Account belästigt

Erst vor wenigen Wochen hatte sich Naddel nach einer langen Instagram-Pause an ihrem 58. Geburtstag auf Instagram bei ihren Fans gemeldet - allerdings mit einem seltsamen Posting. "Leider ist es nicht mal mehr möglich, einen Geburtstags-Post zu veröffentlichen, ohne immer von der gleichen Person mit ihrem Fake-Account belästigt zu werden. Wie viel Frustration muss man in sich tragen, um so zu sein?", schrieb sie zu einem schwarzen Foto. Damals kündigte die gebürtige Hamburgerin noch an, ihren Follower:innen bald mehr über die Person erzählen zu wollen.

Anzeige

Naddels Bekannter Daniel veröffentlicht besorgniserregendes Statement

Nach ihrem Geburtstags-Posting zog sich Naddel aber wieder zurück. Es folgte eine wochenlange Funkstille. Doch nun brach ihr Bekannter Daniel sein Schweigen. Auf ihrem Account postete er ein Statement - und gab dabei preis, dass die Sängerin schon seit vier Monaten vermisst wird. "Ich betreue Nadjas Profil seit Anfang 2022. Nadja ist mir eine sehr gute Freundin geworden. Leider kann Nadja aufgrund ihrer negativen Erfahrungen Freund und Feind nicht mehr voneinander unterscheiden", notiert er in dem Beitrag. In den vergangenen Jahren sei Naddel von vielen ihrer sogenannten "Berater:innen" hintergangen und ausgenommen worden. Daniel habe das Ganze aber mit der Musikerin zusammen aufgearbeitet und rechtliche Schritte gegen besagte Personen eingeleitet.

Zudem kommt Daniel in dem Statement auf die Person mit dem Fake-Account zu sprechen, die Nadja wohl schon seit Längerem belästigt. Die Polizei sei darüber bereits informiert worden:

Sie erstellt Fakeprofile auf Facebook/Instagram und stalkt Nadja auch zu Hause. Nadjas Kumpel Daniel, , 2023

Seit vier Monaten ist Nadja Abd el Farrag bereits verschwunden

Ob die Person mit dem Fake-Account etwas mit Nadjas Verschwinden zu tun hat, gibt Daniel nicht preis. In seinem Statement zeigt er sich aber sehr besorgt:

Seit vier Monaten kein Lebenszeichen von dir. Melde dich bitte bei uns! Wir vermissen dich. Dein Freund Daniel sowie Jalo, Andreas, Mareike, Kerstin, Micha, Jason, Kev. Nadjas Kumpel Daniel, , 2023

Anzeige

Anzeige

Nadja Abd el Farrags Fans sind schockiert

Nachdem Daniel das Statement auf Nadjas Account veröffentlicht hat, melden sich viele Fans und Promi-Kolleg:innen in den Kommentaren zu Wort. "Komm zurück, Nadja", schreibt etwa ein Fan. Auch die Sängerin Krümel reagiert in den Kommentaren besorgt. "Von meiner Seite auch nur das Beste. Nadja ist einer der herzigsten Menschen, die ich in dieser Branche kennenlernen durfte... Einfach, weil sie ist, wie sie ist. Ich hoffe, es geht ihr gut", notiert sie.

So wurde Nadja Abd el Farrag berühmt

Nadja Abd el Farrag erlangte als Backgroundsängerin des Projekts Blue System und durch ihre lange On-off-Beziehung mit Dieter Bohlen in den 1980er-Jahren große Berühmtheit. Nach der Trennung im Jahr 2001 machte sie sich einen Namen in der Reality-TV-Branche.