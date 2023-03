Fans sind geschockt: Liam Payne ist kaum wiederzuerkennen

Das Wichtigste in Kürze Ex-"One Direction"-Mitglied und Teenie-Schwarm Liam Payne ist kaum wiederzuerkennen.

Die Fans sind sich sicher: Der Musiker hat sich einer Beauty-OP unterzogen. Doch begeistert sind viele von dem Ergebnis nicht, wie sie in den sozialen Netzwerken mit eindeutigen Posts klarmachen.

Anzeige

Er sieht völlig verändert aus! Ex-"One Direction"-Star Liam Payne zog bei einer Filmpremiere jetzt alle Blicke auf sich. Der Grund: Der 29-Jährige sieht auf einmal ganz anders aus. Hat sich der Frauenschwarm und Sänger etwa einer Beauty-OP unterzogen?!

Völlig verändert: Twitter-User schockiert - "Was zur Hölle ist mit Liam Payne passiert?"

So haben ihn seine Fans nicht Erinnerung! Jahrelang sorgten Liam Payne (29) und Louis Tomlinson (31) in der Boyband "One Direction" für schlagende Mädchenherzen. Seit der Trennung der Gruppe wurde es um Liam jedoch deutlich ruhiger. Die Premiere der Dokumentation "All of Those Voices", die den musikalischen Werdegang seines Freundes Louis beschreibt, nahm der Musiker jedoch zum Anlass, sich auf dem roten Teppich wieder mal blicken zu lassen. Doch bei einem Blick auf den 29-Jährigen, der sich in einen eleganten Anzug schmiss, fiel vielen Fans etwas ganz anderes auf: Liams Gesicht sieht auf einmal ganz verändert aus.

Die Internet-Nutzer und -Nutzerinnen sind sich sicher: Der Sänger und Ex-Teenie-Schwarm hat sich unters Messer gelegt und sich einer Beauty-Operation unterzogen. Und zwar einer sogenannten Wangenreduktion (engl. "buccal fat removal"), die bei den Stars aktuell offenbar sehr beliebt ist. Hierbei wird Fettgewebe aus der Wange entnommen. Personen, die sich der Prozedur unterziehen, haben nach Rückgang der Schwellung eingefallene Wangen, was ein schmaleres Gesicht "zaubert". Der umstrittene Eingriff soll das Gesicht eigentlich verjüngen, doch im Falle von Liam kommt das Ergebnis, eben deutlich markantere Gesichtszüge, bei den Fans eher weniger gut an. Zu einem Bild, das Liam bei der Premiere zeigt, schreibt eine Userin auf Twitter: "Liam ist das Gesicht der bukkalen Fettentfernung!" Ein anderer Twitter-Nutzer fragt schlicht ungläubig: "Was zur Hölle ist mit Liam Payne passiert?"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Krasser Vorher-Nachher-Vergleich: Sieh dir im Video an, wie sehr sich Liam Payne verändert hat

Nach Hater-Kommentaren wegen Beauty-OP: Mega-Support für Liam Payne

Eingefleischte Liam Payne-Fans können es offenbar kaum ertragen, dass ihr Idol und der Vater eines kleinen Sohnes öffentlich für sein verändertes Aussehen kritisiert und teils verspottet wird. Zahlreiche Internet-User und -Userinnen haben eine Art Gegenkampagne gestartet, die ihre Unterstützung klarmachen soll. So lassen sich unter anderem auf der Social-Media-Plattform Instagram zahlreiche Kommentare finden, die Liam gut zusprechen und ihn daran erinnern sollen, dass seine Fans immer hinter ihm stehen - ganz egal, wie verändert er sich auch zeigen oder durch was für Tiefen er im Privaten auch gehen mag.

Während sich einige Supporter Sorgen machen und Posts mit Sätzen wie "Ich hoffe du bist okay, ich sende dir ganz viel Liebe" kommentieren, reden ihm andere gut zu und raten ihm, die negativen Kommentare einfach zu ignorieren. So schreibt eine Userin beispielsweise: "Liam, hör niemals auf Hater, du bist perfekt und wir lieben dich." An einer anderen Stelle heißt es: "Ignoriere die Hater, Liam. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Keine nette Person würde jemals etwas schlechtes über einen anderen Menschen sagen. Wir lieben dich."