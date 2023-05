Hättest du sie erkannt? So sahen Heidi Klum, Adele und Co. in ihrer Jugend aus

Wer erkennt die Stars von heute auf diesen alten Fotos? Paris Hilton, Orlando Bloom, Lily Collins & Co. hätten wir diesen süßen Schnappschüssen aus Kindheit und Jugend kaum zuordnen können. Aber auch spätere Aufnahmen von den Anfängen ihrer Karriere zeigen, wie sehr sich die Promis im Laufe der Jahre verändert haben. Wir blättern gern in alten Fotoalben und schwelgen in Erinnerungen - mit den schönsten Star-Fotos aus vergangenen Zeiten!

Lindsay Lohan

Dieser amerikanischen Schauspielerin gelingt früh der Durchbruch. Bereits im jungen Alter von 12 Jahren feiert Lindsay Lohan 1998 im Disney-Film "Ein Zwilling kommt selten allein" an der Seite von Dennis Quaid und Natasha Richardson ihr Kino-Debüt. Danach folgen viele Kinofilme ("Freaky Friday" mit Jamie Lee Curtis, 2003, "Herbie: Fully Loaded", 2005) sowie einige Musikprojekte. Ab 2007 macht der Kinderstar dann aber vor allem mit negativen Schlagzeilen aus seinem Privatleben in der Klatschpresse auf sich aufmerksam: Drogen- und Alkoholprobleme sowie Bewährungsstrafen. Nach den Eskapaden feiert Lindsay Lohan 2022 ihr Comeback mit einer Netflix-Kooperation und dem Weihnachtsfilm "Falling for Christmas".

Filmausschnitt des Teenie-Stars Lindsay Lohan aus dem Film "<strong>Ein Zwilling kommt selten allein</strong>". © picture-alliance / Mary Evans Picture Library

Tori Spelling und Jennie Garth

Sie sind die TV-Stars der 1990er-Jahre: Die Schauspielerinnen und Schauspieler aus der Kultserie "Beverly Hills, 90210", die von 1990 bis 2000 auf Fox ausgestrahlt wird und auch in Deutschland eine große Fangemeinde hat. Nach dem Aus der Serie bleiben vor allem Tori Spelling und Jennie Garth eng befreundet und arbeiten gemeinsam an weiteren Projekten vor der Kamera, wie etwa der Comedy-Serie "Mystery Girls" (2014) oder auch beim Revival "BH90210" (2019), das aber bereits nach einer Staffel wieder abgesetzt wird.

Auch heute noch befreundet: Tori Spelling und Jennie Garth treffen sich 2022 wieder im Strandhaus der Erfolgsserie "<strong>Beverly Hills, 90210</strong>" zur Aufnahme ihres Podcasts "90210MG". © picture-alliance / dpa | M. Noecker

Paris Hilton

Wer hätte das It-Girl der Nullerjahre auf diesem Schnappschuss erkannt? Die Sängerin und Schauspielerin Paris Hilton feiert ihre Karriere-Anfänge in der Reality-TV-Serie "The Simple Life" (2003 bis 2007) mit ihrer Promi-Freundin Nicole Richie. Weitere Film- und Serienrollen folgen, sie ist als Gastjurorin neben Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel" dabei und veröffentlicht eine Dokumentation über ihre traumatische Schulzeit in Internaten: "This is Paris". Auch als Geschäftsfrau ist die Urenkelin des Hotelgründers Conrad Hilton erfolgreich. Mit ihrer Schwester Nicky gründet sie ein Modelabel in Japan.

Heidi Klum

Model, Moderatorin und Produzentin: Heidi Klum ist ein Allround-Talent, das bereits 1992 "entdeckt" wird. Damals gewinnt die 18-Jährige den Wettbewerb "Model '92" in der von Holm Dressler und Thomas Gottschalk produzierten RTL-Show "Gottschalk Late Night". Der Rest ist Geschichte: Heidi Klum wird ein international gefragtes Supermodel, bekannter "Victoria's Secret"-Engel, erfolgreiche Geschäftsfrau und ist seit 2006 Jury-Vorsitzende der beliebten TV-Show "Germany's Next Topmodel".

Heidi Klum: 1993 verlässt sie ihren Heimatort Bergisch Gladbach und wanderte in die USA aus. © picture-alliance / SCHROE'WIG/Eva Schroeder-Oertwig

Leni Klum

Wie die Mutter, so die Tochter: Anfang 2021 posiert die 16-jährige Leni Klum mit Mama Heidi gemeinsam für das Cover der deutschen "Vogue" und tritt somit in die Model-Fußstapfen ihrer Mutter. Ihr Karrierewunsch, ebenfalls als Model zu arbeiten, steht aber schon länger fest. Bereits einige Jahre zuvor wird Leni in einem Klamottenladen in Amerika angesprochen, doch Mama Klum lehnt damals ab. Doch jetzt ist Lenis Zeit gekommen: Neben ihrem Design-Studium in New York ist der Klum-Sprössling das neue Gesicht für Dior Make-up, steht für das Unterwäsche-Label Intimissimi vor der Kamera und zeigt die neue About You-Kollektion auf der Mailänder Fashion Week 2022.

Bill und Tom Kaulitz

Schon sehr früh zeigen die Kaulitz-Brüder ihr Talent für Musik und Entertainment. Im Alter von nur sieben Jahren schreiben Bill und Tom Kaulitz bereits eigene Songs, später kommen Auftritte auf Stadtfesten, Konzerten und Talentshows dazu und 2001 treffen sie ihre späteren Bandmitglieder Gustav Schäfer und Georg Listing. 2005 folgt dann der Wendepunkt: Über Nacht wird ihre Band Tokio Hotel mit dem Titel "Durch den Monsun" und dem dazugehörigen Album Schrei bekannt. Für die Schule ist ab da keine Zeit mehr, denn die Bühnen der Welt rufen. Der Rest ist wieder mal Geschichte ... Und ihren Schulabschluss holten die Zwillinge später auch noch nach!

Theresia Fischer

Theresia Fischer wurde durch ihre Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" berühmt. Seitdem sie 2019 bei der Show dabei war, ist die schöne Blondine vor allem als Influencerin und Reality-TV-Star tätig. So nahm sie unter anderem an der SAT.1-Sendung "Promi Big Brother" teil. Optisch hat sich die GNTM-Teilnehmerin über die Jahre hinweg sehr verändert: Sie ließ sich zweimal die Beine verlängern - und ist dadurch ganze 14 Zentimeter "gewachsen". Dabei scheute sie keine Kosten und Mühen. Gegenüber "Bild" verriet Theresia, dass sie insgesamt 112.000 Euro für ihre OPs bezahlt hat. Wie das Model nach der zweiten Beinverlängerung aussieht, siehst du im Video.

Alyssa Milano

Auch Alyssa Milano steht sehr früh vor der Kamera. Mit sieben Jahren spielt sie bereits in Musicals, hat Werbedeals und Rollen in TV-Shows. Zu den bekanntesten Rollen zählt ihre Darbietung als Samantha in der US-Kult-Serie "Wer ist hier der Boss?", die von 1984 bis 1992 sehr erfolgreich auch im deutschen TV läuft. Danach spielt sie in weiteren Serien mit - darunter in "Melrose Place" und "Charmed - Zauberhafte Hexen". Sie nimmt sogar Musikalben auf und entwickelt eine Modekollektion TOUCH by Alyssa Milano für weibliche Baseballfans. 2017 reagiert die gebürtige New Yorkerin auf den Skandal um Harvey Weinstein und etabliert den Hashtag #MeToo in den sozialen Netzwerken, um auf das Ausmaß sexueller Belästigung weiter aufmerksam zu machen.

Drew Barrymore

Sie stammt aus einer Schauspielerfamilie und wirkt schon mit elf Monaten in einem Werbespot mit. Die bekannteste Rolle ihrer Kindheit ist aber sicher die der Gertie in Steven Spielbergs "E.T." Damals ist Drew Barrymore gerade mal sieben Jahre alt. Danach folgen eine Vielzahl an Filmrollen, aber auch schon frühe Alkohol- und Drogenexzesse pflastern den Weg ihrer Schauspielkarriere. Nach diversen Entziehungskuren und Therapien noch im Teenageralter etabliert sich Drew Barrymore als ernstzunehmende Darstellerin in Filmen wie "Eine Hochzeit zum Verlieben" und "3 Engel für Charlie". Zudem arbeitet sie als Regisseurin ("Roller Girl", 2009) und hostet seit 2020 ihre eigene Talkshow: "The Drew Barrymore Show".

Reese Witherspoon

Die US-Schauspielerin feiert mit der charmant-witzigen Rolle der Anwältin Elle Woods im Barbie-Kostüm ihren Durchbruch im Kultfilm "Natürlich Blond". Danach folgen viele Filme und Auszeichnungen wie ein Golden Globe und Oscar als beste Hauptdarstellerin in dem Biopic "Walk The Line" über den Country-Sänger Johnny Cash im Jahr 2005. Mittlerweile zählt Reese Witherspoon zu den einflussreichsten Frauen in Hollywood. Erst 2022 verfilmt sie den Bestseller "Der Gesang der Flusskrebse" von Delia Owens mit Newcomer-Schauspielerin Daisy Edgar-Jones (TV-Serie "Normal People", 2020).

Katie Holmes

Ihren Durchbruch feiert die junge Katie Holmes als Joey in der beliebten US-Serie "Dawson's Creek" (1998 bis 2003). Nach diversen Film- und Serien-Auftritten ("Batman Begins", 2005) sorgt später aber vor allem ihre Ehe mit Tom Cruise im Jahr 2006 für Aufsehen. Doch sechs Jahre später reicht Katie Holmes die Scheidung ein und steigt mit der gemeinsamen Tochter Suri gleich auch aus der Sekte "Scientology" aus, die im Zusammenhang mit Ehemann Tom Cruise schon für viele Negativschlagzeilen gesorgt hat. Ihrer Karriere schadet das nicht. 2016 feiert sie ihr Regiedebüt mit "All We Had".

Jennifer Garner

Ihren Durchbruch feiert Jennifer Garner als Agentin "Alias" in der gleichnamigen TV-Serie. 2002 erhält sie dafür sogar den Golden Globe. Und bereits 2001 trifft sie Schauspielkollege Ben Affleck bei den Dreharbeiten zu "Pearl Harbour". Aber erst 2003 bei den Dreharbeiten zu "Daredevil" soll der Funke übergesprungen sein. 2005 heiraten Jennifer Garner und Ben Affleck im kleinen Kreis. Aus der Ehe sind drei Kinder entstanden. Doch 2015 trennen sich die beiden und 2022 heiratet Ben Affleck seine frühere Liebe und Ex-Verlobte (2004) Jennifer Lopez.

Lily Collins

Auf diesem Baby-Schnappschuss erkennt man wohl eher den berühmten Papa. Phil Collins trägt hier seine kleine Tochter Lily auf den Schultern, die genauso wie ihr Vater gerne auf großen Bühnen steht. Vor allem Kino und TV haben es der britischen Schauspielerin angetan, die zudem auch als Model arbeitet. Aktuell ist Lily Collins in der überzogenen, aber erfolgreichen Netflix-Comedy-Serie "Emily in Paris" zu sehen.

Willow Smith

Die kleine Willow muss schon längst nicht mehr von ihrer berühmten Mama Jada Pinkett Smith im Arm gehalten werden. Mittlerweile ist der Sprössling von Will Smith selbst als Sängerin und Schauspielerin bekannt. Auch heute finden die drei Schönheiten aus dem Pic noch regelmäßig vor der Kamera zusammen. Denn seit 2018 hosten sie gemeinsam die amerikanische Talkshow "Red Table Talk" auf Facebook Watch, in der Willow, Jada und Jadas Mutter Adrienne Banfield-Norris gesellschaftlich relevante Themen mit Gästen besprechen.

Madonna

Diese Ikone braucht eigentlich keine Einführung: Madonna. Die US-Sängerin wird schon in den 1980er-Jahren mit Klassiker-Hits wie "Like a Prayer", "Material Girl" und "La Isla Bonita" weltberühmt. Sie zählt mit über 380 Millionen verkauften Tonträgern, unzähligen Nummer-Eins-Hits und Auszeichnungen wie Grammy Awards und Golden Globes zu den größten Popstars aller Zeiten. Auch schauspielerisch versucht sich die Queen of Pop, doch nach ihrem ersten Erfolg im Film "Susan ... verzweifelt gesucht" (1985) bleiben die hochgelobten Rollen auf der Filmbühne aus.

Schon damals erkennt man Madonna an ihren unverwechselbaren Auftritten. © picture alliance / Keystone | Röhnert

Adele

Als Oscar-, Golden Globe- und fünfzehnfache Grammy-Gewinnerin braucht auch Adele keine Vorstellung. Seit ihrem Debütalbum 19 werden ihre emotionalen Songs und ihre ausdrucksstarke Stimme heiß geliebt. Auch ihr Follow-up-Album 21 sorgt für internationalen Erfolg und wird zum meistverkauften Album des 21. Jahrhunderts in Großbritannien gekürt. 2012 liefert die britische Künstlerin dann mit "Skyfall" den Titelsong zum gleichnamigen James-Bond-Film und heimst damit einen Golden Globe, Oscar und Grammy in der Kategorie "Bester Filmsong" ein.

Orlando Bloom

Zu seinen bekanntesten Rollen zählen sicherlich der Elf Legolas in der "Herr der Ringe"-Trilogie und Will Turner in der Disney-Reihe "Fluch der Karibik". Doch wie der Schnappschuss aus Kindheitstagen auf seinem Instagram-Kanal beweist, steht Orlando Bloom schon immer gerne im Rampenlicht. Aktuell ist er in der Fantasy-Serie "Carnival Row" neben Cara Delevingne zu sehen.