Heidi Klum, Kim Kardashian und Co.: Hier machen die Stars am liebsten Urlaub

Urlaubsgrüße der Stars: Kim Kardashian, Heidi Klum, Kevin Trapp & Co nehmen ihre Fans mit auf Reisen und posten auch aus dem Urlaub Schnappschüsse auf ihren Instagram-Feeds. Wir haben die schönsten Promi-Aufnahmen zusammengestellt und zeigen euch, wo die Stars ihre Auszeiten vom hektischen Bühnen-, Fußballfeld- und Laufsteg-Leben am liebsten genießen.

Anzeige

Kim Kardashian

Im Sommer 2022 heiratet Kim Kardashians ältere Schwester Kourtney Schlagzeuger Travis Barker in Portofino. Grund genug für den ganzen Kardashian-Clan, aus dem Hochzeitstrip nach Italien einen längeren Familienurlaub zu machen. Dabei genießt Kim Kardashian gemeinsam mit ihrer Tochter North die Postkartenansichten an der Riviera di Levante - inklusive Sightseeing, Shopping und Eis essen. Immer mit dabei: drei Bodyguards und jede Menge Fans.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Nicole Scherzinger

Die ehemalige Frontfrau der Pussycat Dolls lässt es sich an den weißen Sandstränden auf Hawaii besonders gut gehen. Aber neben Entspannung steht auch ein wenig Nervenkitzel auf dem Programm. So kann man die Sängerin in einem Video auf Instagram auch bei einem geführten Tauchgang sehen. Und der Post verrät, wen Nicole Scherzinger dabei alles vor die Linse bekommen hat: "Delfine, Haie und Wale ... oh mein Gott!"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Barbara Meier

Die "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin (2007) ist gerne in Venedig. Im Jahr 2019 gibt Barbara Meier in der Lagunenstadt ihrem Mann Klemens Hallmann sogar das Ja-Wort und auch Jahre später fährt die mittlerweile gewachsene Familie immer noch gerne in die charmante Stadt voll mit Geschichte, Kunst und Tradition. So zeigte Barbara Meier 2021 ihrer kleinen Tochter Marie-Therese die Hochzeitsstadt Venedig.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Leni Klum

Etwas zu viel Sonne hat Leni Klum in Capri abbekommen. Anlass für die Reise im Sommer 2022 ist die UNICEF-Sommergala, die das Model gemeinsam mit ihrem biologischen Vater Flavio Briatore sowie ihrem Halbbruder Nathan besucht hat. Ein Jahr zuvor hat sie die Charity-Gala noch mit ihrer Mutter Heidi Klum und deren Ehemann Tom Kaulitz betreten. Damals feierte sie tatsächlich ihre Premiere auf einem roten Teppich. Wie die Zeit vergeht. Jetzt wirkt Leni Klum schon wie ein "alter Hase" im Model-Business ...

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Heidi Klum

Anfang 2023 zeigt sich Heidi Klum sportlich im Winterurlaub mit Ehemann Tom Kaulitz und dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz. Dabei muss die Model-Mama wohl als Ersatz-Skilehrerin einspringen. Denn die Kaulitz-Brüder stehen anscheinend zum ersten Mal auf der Skipiste. Klums Fazit nach der ersten Abfahrt: "Schön macht ihr das am ersten Tag!" Da gönnt man sich danach doch gerne einen Belohnungs-Spritz, oder?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Kevin Trapp

Eine Auszeit von der Kälte gönnt sich Fußballprofi Kevin Trapp gemeinsam mit Model-Freundin Izabel Goulart auf der paradiesischen Karibik-Insel St. Barth. Doch nur in der Sonne liegen und die weißen Sandstrände sowie das türkisfarbene Meer bestaunen, reicht dem Paar wohl nicht im Urlaub. Und so zeigen sich die zwei Turteltauben auch sportlich mit akrobatischen Yoga-Übungen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Lilly Becker

Das niederländische Model und die Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker postet gerne Schnappschüsse aus dem Urlaub - auch gerne mal oben ohne, wie hier am Strand von Ibiza. Doch der kurze Mädelsausflug übers Wochenende scheint Lilly Becker gutzutun. Denn das Bild zeigt tatsächlich Entspannung pur!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Verona Pooth

Auch Verona Pooth ist ein bekennendes Beach-Girl, das Urlaube mit Freundinnen liebt. Hier genießt sie gerade einen Drink in einem Luxus-Resort in Dubai, bevor es ein paar Tage später wieder zurück nach Berlin für ihre Show "Verona Pooth - More Than Talking" geht. In dem Talk-Format trifft die Moderatorin Interview-Gäste wie Franziska van Almsick und Thomas Anders, um das ein oder andere Geheimnis auszuplaudern ...

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Annemarie Carpendale

Was für ein süßes Family-Pic aus dem Urlaub von Annemarie! Die Carpendales posten ihr Familienglück aus Down Under und nehmen ihre Fans auf Instagram mit auf ihr kleines Abenteuer zu dritt. Und so zeigt die Moderatorin tolle Einblicke von ihrem Australien-Trip, wie hier von einer Wanderung auf Orpheus Island, einer wunderschönen Insel im Great Barrier Reef.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Kate Hudson

Bei ihrem Sommerurlaub auf einem Boot vor der Küste Korsikas scheint Kate Hudson den kurzen Moment mit Töchterchen Rani Rose sehr zu genießen. Die erfolgreiche Schauspielerin, Sängerin und Dreifach-Mama hat sich die Auszeit im Mittelmeer mehr als verdient. Mit an Bord ist auch ihre eigene Mutter Goldie Hawn, die bei einem Sprung ins Meer gesichtet wurde. Weitere Stationen auf der Reise durch das Mittelmeer: Die Inseln Capri und Ischia.