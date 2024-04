"Klimbim"-Star Wichart von Roëll ist im Alter von 86 Jahren verstorben

Der talentierte Darsteller der beliebten Kultshow "Klimbim" aus den 70er Jahren, Wichart von Roëll (1937-2024), ist von uns gegangen. Am gestrigen Dienstag, dem 16. April, verstarb er im stolzen Alter von 86 Jahren. Alle Infos dazu gibt es hier.

Nur wenige Monate nach dem Tod Ingrid Steegers (1947-2023) hat mit Wichart von Roëll (1937-2024) nun der letzte große Star der Siebzigerjahre-Kultshow "Klimbim" das Zeitliche gesegnet. Wie "Bild" berichtet, starb der Schauspieler am gestrigen 16. April im stolzen Alter von 86 Jahren in einem Hospiz in Recklinghausen.

Die legendäre "Klimbim"-Familie

Als militaristisches Familienoberhaupt der "Klimbim"-Familie brannte sich von Roëll in der anarchistischen Comedy-Serie zwischen 1973 und 1979 tief in das kollektive Bewusstsein des deutschen Fernsehpublikums ein. Zusammen mit ihm schrieben neben Ingrid Steeger auch weitere große Namen wie Elisabeth Volkmann (1936-2006), Peer Augustinski (1940-2014) und Horst Jüssen (1941-2008) TV-Geschichte.

Im Clip: Die "Klimbim"-Legende Wichart von Roëll

Ein stiller Abschied im Kreis seiner Liebsten

Wie die "Bild" berichtet, schlief der Schauspieler friedlich in den Armen seiner Ehefrau Anne Althoff ein. "Mein Mann wollte gehen, er hatte festgelegt, dass alle lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt werden", so die Witwe. "Er hat nichts mehr gegessen und nichts mehr getrunken. Wir haben ihn auf seinem letzten Weg begleitet, waren an seiner Seite".

"Er war ein glücklicher Mensch"

Mit dem Schauspieler war Althoff 35 Jahre verheiratet, am kommenden Samstag hätte er seinen 87. Geburtstag gefeiert. Auch wenn ihr der Abschied schwerfalle, tröste sie der Gedanke daran, dass ihr Mann ein "wunderbares Leben voller Freude" geführt habe: "Er war ein glücklicher Mensch."



Auch nach seiner ruhmreichen Zeit als "Klimbim"-Star verfolgte Wichart von Roëll mit großem Erfolg seine weitere Schauspielkarriere. Unter anderem machte er sich später in der ARD-Serie "Lindenstraße" einen Namen, wo er zwischen 1989 und 2017 regelmäßig in die Rolle von Wilhelm Lösch, der hartnäckigen Urlaubsbekanntschaft von Helga Beimer (Marie-Luise Marjan, 83), schlüpfte.