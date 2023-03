Met Gala 2023: Alle Infos zur "Party des Jahres"

Das Wichtigste in Kürze Die nächste Met Gala findet am Montag, den 1. Mai 2023, statt.

Das Motto und die Co-Hosts sind schon bekannt.

Die Gästeliste sorgt bis zuletzt für Rätselraten.

Der als "Party des Jahres" bezeichnete "Met Ball" steht wieder an. Während sich alles um Karl Lagerfeld dreht, guckt Kim Kardashian eventuell dumm aus der Wäsche. Was es zur Met Gala 2023 zu wissen gibt.

Facts zur Met Gala

Die Met Gala ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums in New York. Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen des "Costume Institute Benefit" bilden das Jahresbudget des Instituts. Dieses ist inzwischen nach Gastgeberin und "Vogue"-Chefin Anna Wintour benannt, die das Event seit 1995 ausrichtet. Die allererste Met Gala fand im Jahr 1948 statt.

Co-Hosts

Wintour organisiert die Met Gala seit 1995. Es heißt, sie kümmere sich um jedes Detail wie beispielsweise die Co-Hosts. 2023 sind das dem Metropolitan Museum zufolge "Black Panther"-Star Michaela Coel, Sängerin Dua Lipa, Schauspielerin Penélope Cruz und Tennisstar Roger Federer - der Anna Wintour als eine "gute Freundin" bezeichnet.

Motto der Met Gala 2023

It's all about Lagerfeld! Mit der Met Gala soll in diesem Jahr eine Ausstellung über den 2019 gestorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld eröffnet werden. Rund 150 Werke des in Hamburg geborenen Designers sollen in der Schau "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" zu sehen sein.

Outfits

Was das Motto des Abends angeht, dürften sich die geladenen Gäste nicht lumpen lassen und Labels tragen, für die Lagerfeld entworfen hat. Die Damen dürften in Kleider von Chanel, Fendi oder Chloé schlüpfen. Die Herren könnten sich für ihr Met-Outfit an Lagerfelds weißen Hemden mit hohem Stehkragen orientieren, sich einen gepuderten Zopf binden und sich mit einem Fächer Kühlung verschaffen. Ein absolutes No-Go ist wohl die Jogginghose, zumal ein berühmtes Lagerfeld-Zitat lautet:

Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Karl Lagerfeld, , 2012

Eintrittspreis

Nicht jedem ist es vergönnt, an dem als "Party des Jahres" bezeichneten "Met Ball" teilzunehmen. Zum einen, weil Gastgeberin Wintour entscheidet, wer kommen darf und wer nicht. Zum anderen, weil eine Tischreservierung sage und schreibe 300.000 bis 500.000 Dollar mit sich bringt. Die großen Firmen der Modeindustrie kaufen Tickets und geben sie dann an ihre prominenten Botschafter weiter.

Gästeliste der Met Gala 2023

Wer letztlich dabei sein wird, stellt sich am Abend davor heraus. Dabei könnte die Met Gala 2023 ohne die Kardashian-Jenner-Familie stattfinden. Und das, obwohl diese in der Vergangenheit schon zu den Gästen zählte. Der Grund: Veranstalterin Wintour verbindet Kim Kardashian und Co. offenbar mit vielen negativen Schlagzeilen und sieht in ihnen keine Stars, sondern eher Influencer.

Wer jedoch ziemlich sicher wieder teilnehmen wird: Beyoncé, Lady Gaga und Rihanna. Denn Wintour zählt Met-Gala-Looks der Sängerinnen zu ihren 13 Lieblingslooks, wie sie 2022 gegenüber "Vogue" offenbarte. Beyoncès Kleid von 2012 bezeichnete Wintour als "die Krönung des Abends", Rihannas 2015er-Outfit war in Wintours Augen "außergewöhnlich" und auch von Lady Gaga, die 2019 vier Looks präsentierte, zeigte sich Wintour beeindruckt. Dabei schwärmte die 73-Jährige vor allem auch von Schauspielerin Sarah Jessica Parker, die sie als den "perfekten Met-Gast" bezeichnete. "Sex and the City"-Star Parker nehme das Met-Motto immer sehr ernst und beginne immer schon Monate vor dem Event mit der Planung.