Met Gala 2024: Diese Superstars sollen auf der Gästeliste stehen

Am 6. Mai 2024 findet im New Yorker Metropolitan Museum die legendäre Met Gala statt. Diesmal werden die Gäste unter dem Motto "The Garden of Time" den roten Teppich betreten. Jetzt wurde bekannt, welche Stars auf der Gästeliste stehen sollen.

Neben "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour (74) fungieren in diesem Jahr Latino-Rapper Bad Bunny (30), "Thor"-Schauspieler Chris Hemsworth (40), Musikerin Jennifer Lopez (54) und "Dune"-Star Zendaya (27) als Co-Vorsitzende der Gala.

Diese Promis sollen 2024 zur Benefizveranstaltung kommen

Laut dem US-Portal "Page Six" stehen etwa "Killers of the Flower Moon"-Star Lily Gladstone (37) sowie "The Bear"-Darstellerin Ayo Edebiri (28) auf der Gästeliste - für beide wäre es die erste Met Gala. Zudem soll Gisele Bündchen (43) teilnehmen - erstmals ohne Ex-Ehemann Tom Brady (46). Vielleicht kommt das brasilianische Supermodel ja mit ihrem angeblichen neuen Freund zur Gala?

Megastar Rihanna (36), die in der Vergangenheit bereits zahlreiche Male mit ihren auffallenden Looks begeistert hat - darunter ihrem gelben Pelzlook im Jahr 2015 oder ihrem pinkfarbenen Blumen-Kleid 2017 -, soll ebenfalls auf der Liste stehen.

Aus dem Hause Kardashian-Jenner hat laut dem Blatt bisher offenbar nur eine Person ihre Teilnahme bestätigt: Model Kendall Jenner (28). Weitere Namen auf der Liste sind Popstar Olivia Rodrigo (21), Schauspielerin Uma Thurman (53), Sarah Paulson (49) sowie Met-Gala-Stammgast Cara Delevingne (31). Auch "Saltburn"-Star Barry Keoghan (31) soll eine Einladung erhalten haben. Ob er wohl mit seiner neuen Freundin Sabrina Carpenter (24) zur Gala erscheinen wird?

Met-Gala-Motto "Garden of Time": Wie könnten die Outfits aussehen?

Mit der Gala soll in diesem Jahr die Ausstellung "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" eröffnet werden, die aus rund 250 Ausstellungsstücken aus der 400-jährigen Geschichte des Kostüminstituts des Metropolitan Museum of Art besteht. Die Hauptbereiche Land, Meer und Himmel stehen dabei im Vordergrund. Der diesjährige Dresscode "The Garden of Time" wurde im Februar verkündet. Die Gäste haben also rund drei Monate Zeit, sich ein passendes Outfit zu überlegen.



Laut "Vogue" zelebriert das Event und die zugehörige Ausstellung Kleidung und Mode, die so zerbrechlich ist, dass sie nicht mehr getragen werden kann. Diese preziösen Stücke verkörpern sozusagen die "Sleeping Beauties" des akribisch geführten Archivs des Costume Institute.

Der Dresscode "Garden of Time" ist an eine Kurzgeschichte mit demselben Titel von J. G. Ballard aus dem Jahr 1962 angelehnt. Somit dürften wir in diesem Jahr vor allem viele florale Kreationen, aber auch an Musik inspirierte Looks, uhrenförmige Kleider, schwarzen Samt oder seidene Krawatten auf dem roten Teppich sehen.